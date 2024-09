Isključite sve notifikacije

Ranije ove nedelje, posle nekoliko dana sam prvi put proverio Fejsbuk. Imao sam 14 notifikacija. Samo jedna je imala bilo kakve veze sa mojim profilom (jedan prijatelj je odgovorio na komentar koji sam postavio prošle nedelje). Ostalo su bile notifikacije o postovima u grupama kojima sam se pridružio, ili o stanovima za iznajmljivanje, ili jednostavno notifikacije koje me obaveštavaju da je neko od mojih prijatelja dodao fotografiju ili napisao novi status.

Ovaj napad notifikacija je relativno nov – srećom, nijedna od ovih notifikacija mi se nije pojavila na ekranu zaključanog telefona, zato što sam ih isključio skoro sve.

Kako je naša pažnja sve više fragmentisana i podeljena na desetine aplikacija, aplikacije to kompenzuju tako što zahtevaju sve više našeg vremena. Notifikacije više ne služe tome da te obaveste o bilo čemu – koriste ih aplikacije da se međusobno nadvikuju, u nadi da ćeš kliknuti na njih.

Fejsbuk izgleda sve više šalje besmislene notifikacije ljudima koji ovaj sajt koriste sve manje i manje, u nadi da će ih privući nazad. Druge aplikacije još više preteruju: na primer, Duolingo koristi notifikacije da bi te osramotio ako nisi koristio tu aplikaciju nekoliko dana.

U iOS-u 12, Epl pokušava ovo da reši tako što notifikacije jedne aplikacije gomila jednu na drugu. Ovo je od pomoći utoliko što više tekstualnih poruka iste sobe čini manje alarmantnim kada je u pitanju zauzimanje prostora. Kada su druge aplikacije u pitanju, to me više nervira, zato što zaključani ekran postaje još manje koristan – imam gomilu notifikacija od različitih aplikacija, ali nemam pojma o čemu su dok to stvarno ne proverim.

Imam rešenje za ovo: isključiti notifikacije. Barem većinu njih.

I Android i iOS vam omogućuju da isključite notifikacije svake aplikacije pojedinačno, i ja predlažem da pokušate da isključite notifikacije za većinu aplikacija (novi sistem notifikacija u iOS-u 12 daje više naprednijih opcija za kastumizaciju, što je veoma dobrodošla promena).

Pre par meseci, jedan moj prijatelj je video kako bacam pogled na telefon, i bio je užasnut time koliko notifikacija sam imao. Većina njih su bili mejlovi – prijavio sam se na mnogo retko korisnih njuzletera i listservova – ali tu su i Fejsbuk, Instagram, Tviter, tekstualne poruke, obaveštenja o sportskim rezultatima i apdejtovi, obaveštenja o najnovijim vestima, i mnogo drugih gluposti. Stizalo mi je toliko mnogo notifikacija da zapravo nisam čitao nijednu od njih. S toga sam počeo da izbacujem višak.

Prvi je morao da ode Tviter, platforma na kojoj bukvalno svako na svetu može da zapodene kavgu s tobom u bilo koje doba dana ili noći, i da ti je dostavi pravo na ekran tvog zaključanog telefona. Nakon što su mi zabludeli komentari previše puta upropastili večeru ili jutro, isključio sam ih.

Sledeći na redu su bili Fejsbuk i Instagram, kod kojih, u većini slučajeva, vreme reakcije nije bitno. Isključio sam ih, i sada ove aplikacije proveravam kada mi je do toga, umesto onda kada to one traže od mene. Tišina mi se toliko dopala da sam, kada sam isključio notifikacije za te dve aplikacije, odlučio da ih isključim za skoro sve ostalo.

Krupna stvar za mene je bio mejl – i poslovni i lični. Isključio sam ih ne zbog toga što sam želeo da ignorišem mejl, već zato što sam ih dobijao toliko mnogo da sam na kraju ionako ignorisao notifikacije.

Sada telefon koristim s namerom – koristim svoj telefon, umesto da čekam da mi on kaže šta da radim ili na šta da obratim pažnju.



Naučni podaci o tome koliko puta dnevno prosečna osoba pogleda u telefon su oprečni, ali su u svakom slučaju zastrašujući; Epl kaže da prosečan Ajfon biva otključavan 80 puta dnevno, dok je drugim istraživanjima utvrđeno da te cifre iznose između 46 otključavanja i „ 2617 dodira“ dnevno. Ja pretpostavljam da proveravam telefon češće od velike većine ljudi.

I s toga je razlog za to što mi je prijalo da onemogućim suštinski svaki tip notifikacije (i razlog za to što sam u proteklih pet godina retko isključivao zvonjavu na telefonu) to što znam za koje notifikacije je bitan trenutak kada ih vidim, a za koje ne. Mejl ionako proveravam svakih deset minuta – ne treba mi da mi neprekidno iskaču obaveštenja na ekranu, dok sam u teretani ili hodam ulicom. Isto tako, ne treba mi da gomila nasumičnih aplikacija moli za moju pažnju, kada ću ionako najverovatnije proveriti stvari koje su mi potrebne.

Postoje izuzeci. Ne gasim notifikacije za aplikacije za četovanje ili tekstualne poruke, jer ako telefon ne služi tome da razgovaraš sa svojim prijateljima i poodicom, čemu onda uopšte služi? A eksperimentisao sam sa time da ostavim notifikacije za neke aplikacije koje puštaju najnovije vesti, a koje se s pažnjom odnose prema tome koje vesti su vredne slanja notifikacija.

Kao što sam rekao, nijedna od ovih promena nije bitno promenila to koliko koristim telefon, ali definitivno su promenile način na koji ga koristim. Sada telefon koristim s namerom – koristim svoj telefon, umesto da čekam da mi on kaže šta da radim ili na šta da obratim pažnju. U tom smislu, više je kao kompjuter: namerno proveravam mejl, namerno proveravam društvene mreže, a sada zapravo stvarno mogu da pročitam neki članak ili knjigu, ili da igram igricu, a da me obaveštenja ne bombarduju konstantno.

Aplikacije su shvatile da je najbolji način da ti privuku pažnju taj da te zasipaju notifikacijama, svaki dan, po ceo dan. Najbolji način da povratiš svoju pažnju je da ih se u potpunosti otarasiš.