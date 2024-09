Isprobao sam video igru koja se igra gaćama

Tekst je prvobitno objavljen na VICE US.

I dok na internetu ne nedostaje preparata za povećanje libida, lečenje erektilne disfunkcije i ojačavanje karličnog poda, ništa od toga ne poseduje tako komičnu primamljvost kao gaće za povećanje erekcije koje proizvodi Vylyv Labs. Nakon uspešne IndiGoGo kampanje 2016, kompanija je usavršavala i podešavala svoj odevni predmet i pretvorila ga u elegantni par gaća skupocenog izgleda, za koje tvrde da će zaštititi onoga ko ih nosi „od uspavanog načina života koji je pretnja za njegovu muškost“. Da bi pospešili prodaju, otkrili su način da ovaj proces bude kao igra.

Videos by VICE

Kao neko ko čitavog života igra igre i dobrovoljno ispituje Kegelove vežbe za muškarce, bio sam očaran ovim proizvodom čim sam prvi put čuo za njega. A nakon što sam na njihovom sajtu pročitao da ću nakon mesec dana vežbanja karličnog poda u ovim gaćama biti u stanju da „podignem ugao i uvećam čvrstinu erekcije“, bio sam kupljen. Ko od nas s vremena na vreme ne izvadi uglomer i poželi koji stepen više?

Nabavio sam par Vylyv gaća da ih sam isprobam. Iako sam sumnjao da će zameniti moje Svič gaće koje su mi omiljene za igranje igrica u donjem vešu, pomislio sam da bi možda mogle da mi pomognu da poboljšam zdravlje ispod pojasa, vežbajući često zanemarenu grupu pubično-karličnih mišića.

Forma i funkcija

Donji veš ima elegantan, skupocen i čist izgled, kao brendovi kao što je 2(x)ist. Crne šare na kukovima su malo isuviše napadne za moj ukus, ali ne nešto što nisam mogao da svarim zarad boljeg zdravlja. Obukao sam ih, i uprkos tome što sam izgledao kao ideja Mita Romnija za „dodavanje začina braku“, bile su dovoljno udobne.

Dijagram kako stvar funkcioniše. Skrinšot sa Vylyv sajta

Bio mi je potreban trenutak da shvatim kako gaće funkcionišu. Dok sam po aplikaciji pretresao Kegelove vežbe, naduvana vreća sa vazduhom se smestila ispod mog perineuma, prenoseći promene pritiska usled mog stezanja i opuštanja karličnog poda na elektronski disk koji je magnetom prikačen za spremište na mom kuku. Ovaj mali oval koji se skida i puni, i podseća na jedan od onih dugmića koje kače na čelo u svakoj drugoj epizodi Crnog ogledala, šalje informacije o primenjenom pritisku Vylyvovoj aplikaciji, koja ih pretvara u komande za igricu.

Sve to je delovalo dovoljno jednostavno, iako sam se sada pitao zašto je Vylyv izabrao belu tkaninu za proizvod koji je dizajniran za to da ga guzovi iznova i iznova pritiskaju.

Kada mi se disk napunio, stavio sam ga u futrolu, a gaće su registrovale prikačenu napravu time što su poslale višesekundne vibracije u moj perineum.

Ispostavilo se da sam morao da uradim više petominutnih vežbi da bih zaradio poene i otključao igrice. Od mene je traženo da stiskam međunožje da bih naduvao loptu na ekranu. Nešto kao one igrice u barovima kojima se meri stisak.

Iako naprava ima „nindža“ podešavanje bez vibracija, a na sajtu kažu da muškarci u odelima na njihovim fotografijama u potaji rade Kegelove vežbe na poslu, odbio sam da nosim ovaj donji veš u javnosti, ubeđen da će svi videti da ih nosim, čak i preko pantalona. Gaće sam oblačio samo za vežbe. Ni manje, ni više.

Početak mog vežbanja je bio povuci-potegni, pošto sam se mučio da pravilno podesim osetljivost gaća i ubacim se u fazon režima vežbi. Aktivnosti su takođe bile i prilično dosadne, ali gurao sam dalje, fokusirajući se na desert koji me je čekao kada pojedem svo svoje povrće. Na kraju sam konačno zaradio dovoljno digitalnih tokena da mi daju da se igram.

Iako nisam očekivao ništa robusno poput Maria, i dalje sam bio pomalo razočaran kada sam shvatio da su jedine igrice koje mogu da igram u mojim gaćama dvodimenzijalne, sa trčanjem u jednom pravcu po platformi, skakanjem preko šiljaka i šanaca da bi se došlo do zastavice, što je bio znak da si stigao do kraja nivoa. Takođe je dostupna i igra koja je klon Flepi Brda, ali morao sam malo da podignem svoj profil da bih je otključao.

Avatar u igrici ti je antropomorfni penis sa testistima, sa manjim genitalijama kao repom, nalik Dikbatu. Kao šlag na torti, saznao sam da tokeni koje sam prikupio mogu da se koriste ne samo za kupovinu dodatnih života u igrici, već i za kupovinu drangulija za mog đokicu, kao što su cigara ili naočari za sunce.

Ne uspevam da pređem 10. nivo. Neće čak ni da skoči.

Avaj, sama igrica ostavlja mnogo prostora za puste želje. Pored toga što je dosadna, Dikbatove reakcije na pobuđivanje moje karlice su varirale od mlitavih do nepostojećih, koliko god da sam stiskao. Čak i kada sam pribegao varanju, prstom pritiskajući kesicu, ništa nisam uradio. Na kraju sam shvatio da je delom tako i zato što je blutut veza pukla, i zato što disk munjevito isrče bateriju, koja se ispraznila za manje od sat vremena nakon što sam je potpuno napunio. Bilo bi lepo da su stavili upozorenje da ti je baterija na izdisaju.

Naravno, vežbe uvek mogu da budu zabavne. Čak i one zasnovane na igricama. Priznajući ovu bolnu istinu, nastavio sam još nekih par nedelja, trpeći frustrirajući dnevni režim i polako podižući svoj profil, usput otključavajući nove nivoe i igrice.

Srećom, zajednica Vylyv pruža veliko ohrabrenje, i kada god bih postao previše isfrustriran vežbama i kada bi mi bio potreban podstrek za motivaciju, kliknuo bih na forum na aplikaciji i čitao šta drugi misle o programu i za šta se raspituju.

„Da li iko drugi misli da su ove igre preteške? Ja pojma nemam“, lamentirao je jedan korisnik pod pseudonimom Kumkvat. Drugi korisnici su ga u svojim komentarima ohrabrivali i sugerisali mu da će vremenom i uz praksu stvari postati lakše.

Kada je jedan drugi korisnik podelio da mu je upravo rečeno da ima „malu kitu“, komentatori su brže-bolje pohitali da ga digitalno potapšu po leđima i nudili mu drugačije perspektive, kao što je, „ponekad veličina nije bitna“.

Na nesreću, pozitivnost grupe nije bila dovoljno zarazna, i moje vežbe u gaćama su mi ubrzo postale prevelika gnjavaža da bih ih se pridržavao. Nedostatak postojanosti povratne informacije dovela je do toga da sam se prilikom svake vežbe osećao kao da bacam kockice, što me je na kraju nateralo da zauvek penzionišem svoje gaće.

Iako za mene nisu funkcionisale, ohrabrilo me je kada sam pročitao da je, barem kod par tih momaka, ovaj proizvod pokazao primetne rezutate i da izgleda vredi tog vremena i para. Šta više, siguran sam da je samo pitanje vremena kada će jedan od tih momaka dovoljno ojačati svoj karlični pod da će u svojim Vylyv gaćama moći da pobedi „Through the Fire and Flames“ na ekspertskom nivou Gitar hiroa. Nadam se da ću do trenutka kada se to dogodi konačno umeti pravilno da izgovorim ime ove kompanije.