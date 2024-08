Istinite priče o susretima glumca Bila Mareja sa slučajnim prolaznicima

Ako se stalno pitate otkud tolike priče o Bilu Mareju: niste jedini. Svako malo zabeleži interakciju sa slučajnim prolaznicima, upadne na žurku nepozvan, opere nekome sudove. Na osnovu tih priča, postao je urbana legenda u svetu filma. Nasumično ga dovode u vezi sa najrazličitijim ljudima. Niko ne zna gde će kad da iskrsne, ali znamo da u većini priča Marej malom čoveku šapne: „Ko će u ovo da ti poveruje“.

Novi dokumentarac pod naslovom The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned From a Mythical Man pokušava da uđe u trag svedocima. Navode šta im se desilo, a zatim nagađaju: U čemu leži dublji smisao nasumične interakcije sa slavnim glumcem? Da li je to umetnost performansa? Da li on to želi da kaže nešto na temu selebriti kulture? Da li mu je to neki životni projekat na duge staze? Na misteriju dokumentarac ne uspeva da odgovori (Marej nije učestvovao u snimanju), ali ipak ističe lekcije koje ovaj glumac ostavlja za sobom. Živite malo u sadašnjem trenutku, poručuje nam svojim interakcijama. Isključite se, spustite telefon, obratite se bližnjem svom, povežite se sa nepoznatima. Kao podsetnik na urbanu legendu zvanu Bil Marej, nabrajamo devet anegdota iz filma za koje biste sto posto voleli da su se desile upravo vama.

1. Ono kad je Bil Marej upao na venčanje i slikao se sa mladencima…

U Čarlstonu, Južnoj Karolini, snima se venčanje. „Spremam se da škljocnem”, priča fotograf u dokumentarnom filmu, „pogledam kroz objektiv, kad ono… Bil Marej se šljapka po stomaku.” Marej je zasmejavao mladence sa druge strane ulice. Zamolili su da se slika sa njima, pristao je. Sasvim spontano. U jednom kadru, stoji pored srećnog para naslonjen na zid, prepoznatljivog izraza lica, kao da je upravo ustao iz kreveta. Nije se ni nasmešio, a i zašto bi? Lepo kaže GZA, on je “Bil Isterivač-Duhova-Dana-Mrmota Marej”.

2. Ono kad je Bil Marej čitao poeziju građevinskim radnicima…

„Uopšte nije imalo smisla da se Bil Marej pojavi na gradilištu”, opisuje jedan radnik događaj iz 2009. Marej se pojavio dok su krupni muškarci u šlemovima podizali Kuću pesnika, poetsku biblioteku grada Njujorka. Zakašljao se, i počeo da čita: „Kopka me mogućnost da…” Muk. Zbunjena lica. Telefonske kamere okrenute ka Mareju, niko ne za šta da misli. Ovaj okreće na šalu, poziva radnike da čitaju svoje pesme. „Hajde sad, slobodno”, mami ih. Jeste iznenađujuće, ali ne i sasvim neočekivano. Zna se da je dugogodišnji ljubitelj poezije, jednom prilikom je Opri naveo koje su mu omiljene pesme.

3. Ono kad je Bil Marej prao sudove na kućnoj žurci u Škotskoj…

Pošto je ceo dan igrao golf na škotskim terenima, Bil je otišao u bar gde mu je prišla norveška studentkinja antropologije. Pozvala ga je na zabavu u Sent Endruzu, a on je pristao. Jedan od gostiju se seća da je Mareja užasnulo koliko im je prljava bila kuhinja. Požalio se devojkama na to, zasukao rukave, i sam oprao sve sudove, kao cimer iz snova.

4. Ono kad je Bil Marej potpunom strancu poklonio karte za MLB plej-of…

Neposredno pre velike utakmice, Marej je uočio navijača Čikago Kabsa bez karte. Kad gle, on slučajno ima jednu viška. I gle, mesto je u prvom redu. I gle šta još, odmah do njega. „Samo mi je pružio i rekao evo, evo ti karta”, kaže ovaj srećni ljubitelj bejzbola. „Odvukao me je kroz kapiju.” Čista radost na licu navijača Kabsa koji je pored Mareja posmatrao utakmicu dovoljno govori. Ali pitanja se opet nameću. Odakle Mareju karta viška? Kako to da nije imao koga da povede? Da li je sve ovo planirao? Ima li boljeg ortaka na svetu od njega?

5. Ono kad je Bil Marej šankerisao na SXSW festivalu…

Uđe Bil Marej u kafanu… Ali čekaj, to nije vic. Stvarno se desilo. Našao se u Ostinu 2010. dok se održavao SXSW, i svratio u Šangri-La bar, i popričao sa šankerom. „Idem na GZA, hoćeš sa mnom”, pitao je. Ali šanker je imao posla, pa je Marej otišao sam. Dva sata kasnije, eto opet njega. Šanker ga je pitao da li možda hoće da ga odmeni (logično), a Marej oduševljeno skočio preko šanka i počeo da služi tekilu. Koje god piće da su gosti naručili, on bi im dao tekilu. Pivo hoćeš, a? Izvoli tekilu. „Šankerisao sam sa isterivačem duhova”, hvalio se posle ovaj.

6. Ono kad je Bil Marej sa fanovima snimio scenu u stilu Vesa Andersona…

Jedna niskobudžetna horor produkcija je 2011. snimala reklamu sa Marejom. Obožavali su ga, naravno, ali mu nisu tražili autogram. Umesto toga, predložili su da sa njima prošeta hodnikom u stilu usporenog Ves Anderson kadra. On je, naravno, pristao. Ubrzo je nastao viralni video snimak na kom Marej odlučno korača pored svojih obožavatelja, uz pratnju rok muzike iz šezdesetih godina. Nije prestao da hoda ni kad je izašao iz kadra. „Hteli smo to da snimimo kao omaž Vesu Andersonu i Bilu” , pričao je posle jedan o njih. „Razumeo je tačno šta nam je bila namera kad smo ga zamolili.”

7. Ono kad je Bil Marej pevao Elvisa na privatnoj karaoke zabavi



Sećate se one scene iz Lost In Translation, gde Marej peva Elvisa Kostela? Da? E pa, život imitira umetnost, kako kažu. U njujorškom Karaoke One., grupa ljudi je 2011. prepoznala Bila Mareja i pozvala ga da im se pridruži. Pristao je iako ih nije znao, jer on je Bil Marej. Ostatak večeri je svima plaćao pića i pevao Marie’s The Name, od onog drugog Elvisa. „Bil Marej je prosto svratio”, seća se jedna osoba, „prosto se pojavio, i odlično smo se proveli.” Ništa lakše, a?

8. Ono kad je Bil Marej pevao rođendansku serenadu baki od 94 godine…

Marej je gledao košarkašku utakmicu na Univerzitetu Bejlor. Unuk slavljenice zamolio ga je za sliku, a kako je Marej reagovao? „Predložio je da joj otpevamo srećan rođendan”, prisećao se posle unuk na Fejsbuku. „Stvarno nije morao, ali hteo je da uradi nešto lepo za moju baku. Klasa od čoveka.” Svi se sigurno slažemo, bilo kog životnog doba bili, da je bolji rođendanski poklon nezamisliv.

9. Ono kad je Bil Marej igrao mali fudbal u njujorškom parku…

„To je Bil Marej”, čuj se kako jedna devojka kaže na snimku. „Zezaš?” pita neko drugi. Na amaterskom snimku se tada ukazuje Bil lično, u plavom šorcu i pod crnom kapom, na sredini terena, čeka dodavanje. Tako jednostavno, a tako neočekivano i nepredvidivo. Prolazio je, video ih kako igraju, i pitao da li može i on. „Što da ne, može”, odgovorila je devojka, a kvalitet utakmice naglo je skočio. Ne može se svakog dana reći da ste poslali dugu loptu Bilu Mareju na krilo!