Izgubljene fotografije jedne legendarne kvir diskoteke

Nekada davno u Kvinsu postojala je diskoteka koja je ranije bila parking garaža. Osnovana od strane Majkla Brodija, ozloglašeni Paradise Garage privlačio je popularne poznate ličnosti kao što su Grejs Džouns i Madona, ali je primarno predstavljao mesto gde su se okupljali mlade, crne i kvir osobe. Njihov standardni DJ Leri Lavan, čuven po svojim inovativnim miksevima popularnih soul i disko numera, uspostavio je “garažni haus” žanr, čime je utabao put budućim klupskim zabavljačima.

U toku skoro deset godina, od 1977. do 1987. Paradise Garage je skrenuo pažnju na bitne političke i kulturne probleme. Kako kaže osnivač Majkl Brodi, klub je bio zatvaran zbog lokalnih pritužbi jer je u pitanju prevashodno crnački klub u komšiluku – sva ova pitanja, uključujući i rasizam, pristupačnost i kulturalno odobravanje ostaju relevantna i dan danas.

Ove fotografije će biti prikazane kao deo šestomesečnog prikaza istraživanja u Nottingham Contemporary’s Zebrario Space-u u saradnji sa Collabor8 u Notingemu, u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Meril Majzler je umetnica iz Njujorka. Autorka je internacionalno priznatih knjiga fotografija A Tale of Two Cities: Disco Era Bushwick i Purgatory & Paradise SASSY ‘70s Suburbia & The City (Bizarre Publishing). Majzlerova trenutno radi na nastavku knjige Disco Era Bushwick.

Meril Majzler / posredstvom galerije Stivena Kešera

