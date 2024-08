Izolacija tokom pandemije je dovela do ogromnog porasta prodaje seks-lutaka

Na mnogo načina, pojava globalne pandemije bila je pun pogodak za industriju seksi lutki. S obzirom na to da je veći deo planete pod strogim merama izolacije u privatnosti sopstvenog doma, interesovanje potrošača za hiperrealistične seksualne partnere na bazi silikona je veće nego ikada. I ovom procvatu u poslovanju ne doprinose samo usamljeni muškarci.

Brojni proizvođači i distributeri lutki iz Australije potvrdili su za Vice da je prodaja u porastu otkad su širom zemlje uvedene mere, pri čemu neki dobavljači sada prijavljuju dvostruko više nedeljnih kupovina u poređenju s onim što su imali pre koronavirusa.

„Od kada je počela pandemija primetili smo znatan porast prodaje naših seksualnih lutaka“, rekao je Matt iz internetske prodavnice seksa Cherry Banana za Vice, putem emaila. „Udvostručili smo prodaju od marta i sada prodajemo četiri do pet nedeljno ili 20 do 25 mesečno”.

„Tačno je“, kaže Endru iz kompanije Sex Doll Australia, još jednog popularnog lokalnog prodavca. „Od kada su uvedene mere izolacije zbog Kovid-19 u Australiji, došlo je do porasta prodaje od oko 30 do 40 procenata. Počelo je oko maja i od tada se nastavilo“.

Endru takođe primećuje još jedan, možda manje predvidljiv trend prodaje seksualnih lutki od kada je počela izolacija: da sve više partnera i parova kupuje lutke za sebe i jedni za druge. „U ovom novom trendu, imamo muža koji kupuje žensku lutku zajedno sa suprugom, za njega; muž i žena kupuju lutke zajedno, jedno za drugo; a takođe imamo i porast broja žena koje kupuju muške lutke za sebe. „

Iako ove vrste kupovina “u paru” nisu bile potpuno nepoznate u danima pre pandemije, Endru kaže da je došlo do značajnog porasta interesovanja među tom određenom demografskom grupom u poslednjih nekoliko meseci.

Mat ukazuj na brojne druge neobične upite koje imaju kupci u Cherry Banana prodavnici, uključujući zahteve za lutku bez genitalija, lutku s repom i lutku s tri dojke, takozvanu trojesisicu.

„Takođe dobijamo mnogo zahteva za izradu glava po meri“, dodaje.

Posledice pandemije po industriju, međutim, nisu uvek pozitivne. Kirk iz kompanije Pleasure Dolls Australia kaže za Vice da, iako je mnogo više posetilaca na sajtu i pretraga na internetu, poremećaji koje je pandemija izazvala u slanju pošte, letovima i opštoj pokretljivosti robe i ljudi imaju ozbiljan uticaj na otpremu i isporuku proizvoda.

„Kada je reč o međunarodnim pošiljkama, logistika koja je uključena u pronalaženje odgovarajućih letova između proizvođača i Australije nailazi na veliek probleme“, kaže Kirk. „Poslednjih meseci nije bilo neobično da lutka čeka do nedelju dana između dva leta, pri čemu bi to inače moglo biti najviše nekoliko dana.“

Kirk dalje napominje da su australijske pogranične snage nedavno pojačale mere skrininga za sve međunarodne pošiljke, što je imalo velikog uticaja na uvoz seksualnih lutki.

„U malom procentu slučajeva lutka je čekala carinjenje do 6 nedelja, a uobičajeno vreme obrade je do 72 radna sata“, rekao je on.

Sveukupno gledano, koronavirus i mere izolacije su vrlo dobri za posao proizvodnje i prodaje veštačkih intimnih partnera – bilo da je to u izričito seksualne svrhe, bilo zbog malo preko potrebnog pseudo-ljudskog kontakta.

Borimo se da pratimo potražnju; idu kao alva“, rekao je Rajan iz internet seks prodavnice Southern Treasures. „Verujemo da oni koji su sami ili žive sami žele da nešto slično čoveku, prosto da imaju nekog u ovo teško vreme. Iako su mnogi skeptični, pričajući direktno sa svojim kupcima shvatili smo da naše lutke zapravo pružaju emocionalnu utehu, kao i način za seksualnu ekspresiju. „