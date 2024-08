Jebeš li ti šta? Zašto bi strejt muškarci trebalo da budu otvoreniji za eksperimente

Dobrodošli u ’Jebeš li ti šta?’, kolumnu koja generaciju za koju se priča da se ne jebe pita da li se zapravo jebe.



DŽIA, 21

Generalni kvalitet seksa: 6/10

Redovnost seksa: 6/10

Nivo intimnosti: 7/10

Šta generalno misliš o ljudima sa kojima se karaš: 7/10

Koliko si srećna sa količinom vremena koje imaš za seks: 4/10

Videos by VICE

VICE: Zdravo, Džia! Kako bi sumirala svoj odnos prema seksu?

Džia: Kada sam bila mlađa, Imala sam poremećaj ishrane, od 11. do 15. godine. Od tada patim od anksioznosti i telesne dismorfije. Srećom, oporavila sam se od poremećaja ishrane, ali mislim da je to svakako mnogo uticalo na mene, kada su u pitanju seks i zabavljanje s momcima.

Kako se to manifestuje u tvom seksualnom životu?

Kao prvo, mnogo sam svesnija svog tela – to je nešto oko čega sam veoma nesigurna. Dugo vremena sam imala seks samo kada sam baš pijana ili drogirana, zato što tada nisam bila inhibirana i stvarno me bolelo dupe. Ali čim bih se otreznila, ne bih to mogla da radim. Toliko sam mrzela svoje telo, pa sam na tome morala poprilično da poradim. Mada, sada sam prilično trezvena.

DŽIA BI RADIJE U KREVETU GLEDALA ANIME NEGO IMALA LOŠ SEKS

Je li to uvek bila borba?

Od 17. do 20. godine sam bila sa jednim tipom. Sa njim sam izgubila nevinost, i nisam baš znala kako je to imati seks sa bilo kim drugim, sve dok nisam imala oko dvadeset godina. A kada je sve otišlo dođavola i kada smo raskinuli, to mi je bukvalno delovalo kao kraj mog života, pa sam se prokurvala u velikom stilu. Spavala sam unaokolo sa mnogo njih. Mislila sam da sam zbog te tri godine provedene s njim mnogo toga propustila. Svi moji prijatelji su spavali unaokolo i svi su imali neobavezan seks, a ja nisam imala pojma kako je to, pa sam ga posle dosta upražnjavala.

Da li je neobavezan seks bio onoliko dobar koliko si mislila da će biti?

Ne znam šta sam očekivala od neobaveznog seksa, zato što sam se osećala kao da mnogo toga propuštam. Ispostavilo se da zapravo i nije tako. Stvarno ne. To jednostavno nije to. Najiskrenije, mnogi moji prijatelji su bili u fazonu, „To jednostavno nije toliko dobro. Bolje je sačekati i imati seks kada si u vezi ili kada si zaljubljena“. Ja im nisam verovala. Ja sam bila u fazonu, „Zašto onda svi to rade“? Po meni, iskustvo je uvek bolje kada imaš seks s nekim koga dobro poznaješ.

Dakle, da li bi rekla da je seks za tebe pre svega emotivna stvar?

Da. Nikada nisam imala pravi seks za jednu noć, kada upoznaš nekoga u klubu i odeš s njim kući. Ovih dana, ne bih ni sanjala o tome. Osećam da moram da imam neku emotivnu povezanost sa nekim pre nego što imam seks s njim. Ne mislim na to da moram da ih volim – ne moraju čak toliko ni da mi se dopadaju, ali moram da se dobro slažem s njima i poznajem ih kao ljude, i da znam da mogu da im verujem. To je verovatno zbog toga što su me u prošlosti više puta zajebali. Ali mislim, pa koga nisu, stvarno? [Smeh.]

Misliš li da imaš vremena da dovoljno upoznaš ljude zbog toga?

Odbijala sam seks zato što sam znala da će to biti bum-tras-zdravo-doviđenja kombinacija. Radije bih masturbirala ili gledala anime u krevetu. Radije bih gledala Napad na Titana nego imala seks sa nekim ko će me razočarati.

U redu. Šta onda misliš o istraživanju Britanskog medicinskog časopisa ? Da li bi rekla da mladi ljudi manje upražnjavaju seks?

Iz mogu iskustva ne. Koliko manje?

Pa, manje nego naši roditelji, navodno.

Stvarno? Možda se ja družim sa previše napaljenih kretena. Mada, imam neke prijatelje koji su i dalje nevini u svojim srednjim dvadesetim, a imam i prijatelje koji nisu imali seks šest ili sedam meseci.

Kakvi su ti bili stavovi o seksu kada si bila mlađa?

Moj tata je Libanac i musliman, a mama mi je odrasla u Kolumbiji, kao prilično konzervativna katolkinja. Tako da mi je ideja o seksu pre braka bila prilično divlja. Mislila sam, nikada ne bih mogla to da radim. Stvarno sam bila u fazonu, „Zajebi, neću da pipam dečake“. Prvi put sam se poljubila tek pred 17. rođendan, zato što sam se užasno plašila intimnosti. Ali odrastanje u takvoj porodici je razlog zašto sam sada toliko liberalna. Odselila sam se od kuće i sada sam u fazonu, „To, jebena sloboda. Mogu da radim šta hoću“. Mislim da se moj tata dosta preispituje. U njegovoj glavi, to je pitanje, „Gde sam pogrešio“? [Smeh.]

Šta tvoji roditelji misle o tome što radiš u seks šopu?

Moj tata ne zna, ali mama zna. Kada bi znala kakav mi je seksualni život, ne bi bila srećna. Ona misli da sam spavala sa troje, četvoro ljudi, i da su to ljudi sa kojima sam se zabavljala i poznavala ih od ranije. Jednom sam joj dala nagoveštaj da sam imala seks za jednu noć. Ona je bila u fazonu, „O bože, moraš više da poštuješ svoje telo“. Ali za mene, ako to znači da imam seks sa dvadesetoro ljudi, tako ću i da uradim.

Da li razgovaraš sa prijateljima o svom seksualnom životu?

Da, stvarno sam otvorena povodom svog seksualnog života, a mislim da to navodi ljude da budu otvoreni prema meni – naročito moji muški prijatelji. Kažu mi da nemaju prijatelje sa kojima mogu da razgovaraju o tome, zbog toksične muževnosti, znaš. Oni sa svojim muškim prijateljima ne razgovaraju o emocijama. To je i dalje ogroman problem u muškim prijateljstvima. Ali otkako radim u seks šopu, više me ništa ne iznenađuje.

Da li ti je rad u seks šopu pomogao da razviješ svoje poglede na seks?

Učinio je da se osećam mnogo udobnije povodom svoje seksualnosti, sebe i svog tela. Kada radiš u seks šopu, to te podseća da svi upražnjavaju seks. Kada ljudi uđu u radnju, ja o njima ne znam ništa, ali znam sve o njihovom seksualnom životu. Očigledno, to je prilično ranjiv položaj za mnoge ljude.

Koliko je tebi važno da pričaš o svom seksualnom životu?

To je tako bitan razgovor koji treba voditi, ali ljudima je i dalje toliko neprijatno kada to pomeneš. Ja volim da razgovaram o tome. Imam prijatelje sa kojima mogu o tome da razgovaram, ali najiskrenije, ne prečesto. Moji prijatelji me često ribaju, zato što sam u našem krugu prijatelja ona koja je najduže singl. Već sto godina nisam našla nikoga ko bi mi bio jedini partner u seksu.

Da li je to ono za čime sada tragaš?

Pa, ja jednostavno volim da spavam sa različitim ljudima. Više to ne radim toliko često, zato što sam veoma zauzeta, a seks mi nije na vrhu liste prioriteta.

Da li bi rekla da se svakodnevni život tome ispreči?

Da. I dalje imam libido, ali pijem i antidepresive.

Da, i ja! Da li je to uticalo na tvoju sposobnost da doživiš orgazam?

Da, to tako nervira, zar ne? Mada, kada prvi put spavam s nekim, teško doživljavam orgazam. Bez obzira da li si seksi ili ne, nije me briga kako izgledaš, prva tri ili četiri puta ne mogu da doživim orgazam.





Stvarno? Kako to obično izgleda?

Uf. Karam se s tipom, i on kaže, „Želim da svršiš“. A ja kažem, „U redu je, to mi se obično ne dešava prvi put“. A on bude u fazonu, „Ne, učiniću da se to desi“. Posle toga poželim da ne doživim orgazam, zato što postoji pritisak da doživim orgazam. Tako da sam u prošlosti umela da se pravim da sam ga doživela, jer sam želela da se to završi. Ne mnogo puta, možda samo dvaput, jer stvarno ne volim da se pravim da sam doživela orgazam. Ali ako se zaista trude, i to ne na baš dobar način, u fazonu sam, „Jednostavno ću ti dati ono što želiš“.

Jesi li pronašla način da se to ne događa?

Sada stvarno volim da razgovaram s ljudima sa kojima ću da spavam, o stvarima koje oboje volimo.

Kada obično dođe do tog razgovora? Neposredno pre nego što spavaš s njima?

Ne, obično onlajn. Neki tipovi su u fazonu, „Vezaću te i pljeskati“. A kada se nađemo, fazon je, „Gde su sve te stvari koje si obećao“? Pričali su mi svakakva sranja, a kada konačno dođe do toga, na ivici je razočaranja. Imala sam toliko mnogo razočaravajućeg seksa.

O ne. Šta se računa kao razočaravajuće?

Ne kažem da sam boginja seksa ili nešto slično, ali više puta su me razočarali. Kao kada tip misli samo na sebe, umesto da ima seks sa mnom. Neki tipovi vode ljubav kao da osoba sa kojom to čine nije osoba, nego mašina za seks.

Zanimljivo. Koliko su ljudi sa kojima spavaš otvoreni za eksperimente?

Ja sam uvek bila stvarno otvorena za nove stvari, naročito kada sam bila tri godine u vezi. Mislim da tipovi vole ideju o kinki devojci, ali ne žele ništa da preduzmu. Lože se na kinki devojke, ali to je sve.

Dakle, misliš da bi muškarci trebalo da budu otvoreniji za eksperimente?

Ispostavilo se da sam ja isprobala mnogo više toga nego tipovi sa kojima sam spavala. Bila bih u fazonu, „Ja sam probala ovo“, a on bi bio u fazonu, „Ja nikada nisam ni upotrebio seks igračku“. Ja budem u fazonu, „Pošteno, onda sam ja savršena osoba sa kojom treba da spavaš. Pokazaću ti svoju kolekciju“. Eksperimentisanje definitivno treba da bude više normalizovano.

Da li ti se neki tip ikada otvorio povodom eksperimentisanja?

Tri tipa koje poznajem su bili otvoreni povodom fetiša. To čak i nije ništa otkačeno, ali im nije prijatno da o tome pričaju sa svojim ortacima, stide se toga. Znam jednog tipa koji se loži na saten. Stvarno se loži na saten. To je zanimljivo. Zapravo, molim te, učini nešto zanimljivo.

DŽIA KAŽE DA EKSPERIMENTISANJE SA FETIŠIMA „MORA DA BUDE NORMALIZOVANO“.



U redu, hajde da pričamo o kontracepciji.

U većini slučajeva, kada koristim kondom, ja to iniciram. Ali ne volim da pitam.

Zašto ne?

To je glupo, zato što su toliko važni, ali to nije seksi. Sada imam spiralu, ali naravno, to ne štiti od polnih bolesti. Ali to je stvarno loše, naročito je bilo loše u fazi kada sam dosta imala seks pijana i drogirana. Kada si pijan ili drogiran, poslednja stvar koja ti je na pameti je kondom. Niko ne razmišlja o tome da bude bezbedan.

Da li si umesto toga koristila tehniku vađenja?

[Smeh.] Da, vađenje je bio moj vid kontracepcije. Nisam nikada zatrudnela, ali jesam zakačila polnu bolest.

Da li si zbog toga počela da koristiš kondome?

Da, i tako mi i treba, da budem iskrena. To je bilo nešto najgore, bilo je toliko bolno, i od tada sam mnogo opreznija. To je jedna od onih stvari za koje misliš da ti se neće dogoditi, ali se dogode.

Šta se dogodilo?

Jednog dana sam počela da se presavijam od bolova, i bili sam u fazonu, „Da li imam vanmateričnu trudnoću, ili tako nešto? Moram ovo da proverim“. Dijagnoza je bila upaljeni grlić materice, što je komplikacija koju izaziva klamidija, ako se ne leči. Morala sam da pijem tri različite vrste antibiotika. Ako se zapusti, rizik od vanmaterične trudnoće se uvećava. Bilo je stvarno loše, ležala sam u krevetu u grčevima.

Da li si pre toga znala za upalu grlića materice?

Pa, ne. Seksualno obrazovanje u školama je sranje.

To je itekako istina. Hvala, Džia!

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE UK.