Jedan supermarket u Nemačkoj sada prodaje Nutelu u ogromnim kofama

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE Germany



„Pohlepa je rupa bez dna koja iscrpljuje čoveka u beskrajnom naporu da zadovolji potrebu, a da nikada ne dostigne zadovoljstvo“, čuvena je izjava nemačkog filozofa Eriha Froma. Jedan menadžer supermarketa u Nemačkoj sada je na sebe preuzeo odgovornost da pokuša da zadovolji jednu sasvim određenu potrebu svojih kupaca – njihovu glad za namazom od kakaa i lešnika.

Počev o prošle nedelje, Tobajas Siba, koji vodi podružnicu Edeka supermarketa u gradu Nojekirhen-Vlujin, u blizini Dizeldrofa, u svojoj radnji više ne drži samo obične tegle Nutele, već takođe i ogromne kofe od tri kilograma. Prodaju se za 29,99 evra po komadu.

Pošto pretpostavljam da bilo kome ko drži štand sa Nutelom nije potreban supermarket da obnavlja zalihe, pozvala sam Tobajasa Skibu da pokušam da saznam u kakve bezbožničke svrhe je koriste njegovi kupci.

VICE: To je poprilično velika količina Nutele da se kupi odjednom. Zašto si odlučio da to pridodaš svom inventaru?

Tobajas Skiba: Neke od naših redovnih mušterija su nas pitale da li postoje veće tegle na tržištu. S toga sam postavio to pitanje našim dobavljačima, i bili su u mogućnosti da mi ponude ovu određenu količinu.

Kakve su do sada bile reakcije tvojih kupaca?

To je naišlo na veliko odobravanje – prvih 50 kofa se prodalo brzo, a sada mi je ostalo oko pola od 150 kofi koje sam posle nabavio. Treba da nam stigne još jedna isporuka.

Kome je za ličnu upotrebu potrebno tri kile Nutele?

Pa, jedan kupac je zapravo kupio četiri kofe – pravio je žurku i planirao je da sa tih 12 kila nafiluje palačinke za svoje goste. Dolaze svakakvi, stvarno, dokle god su u mogućnosti da stignu do nas. Juče je došao neko iz Belgije i kupio dve – kao i dodatne 24 normalne tegle za svoju porodicu. Jedan par iz Esena je uzeo taksi, a onda seo na autobus da dođe do nas, zato što nemaju kola. Ljudi iz Finske i Austrije su se takođe raspitivali preko interneta. Smišljamo kako da im ih dostavimo.

Zar to nije samo reklamni trik?

Na neki način jeste, i o nama su pričali na jednoj austrijskoj radio stanici, i na jednoj nemačkoj televiziji, Sat.1. Ali nikada nisam očekivao toliku potražnju za ovim kofama, od ljudi iz svih krajeva Evrope. Reakcija je bila ogromna, zbog čega sam ih trajno stavio na inventar.

Šta bi radio kada bi imao 50 njih samo za sebe?

Iako ja volim Nutelu, ne bih mogao da se izborim ni sa samo jednom. Mislim da bih pozvao nemačku fudbalsku reprezentaciju da navale na zalihe [Ova ekipa se pojavila u gomili reklama za ovaj brend].

Postoji li nešto drugo što bi radije kupovao u mnogo većoj količini?

Pa, kada bih na kraju pojeo tri kilograma Nutele, verovatno bi mi bile potrebne veće pantalone.