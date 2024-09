Jedanaest specijala na Netfliksu sa komičarima koji nisu prisiljavali žene da ih gledaju dok drkaju

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.



Pre manje od godinu dana, pet komičarki ispričalo je Njujork Tajmsu da im je Luis C.K. ponudio ili ih prisilio da ga gledaju dok masturbira, tako javno obelodanivši višegodišnje glasine o neprimerenom ponašanju slavnog stendap komičara. C.K. je naknadno priznao da su „te priče istinite“ i obećao „da će izdvojiti mnogo vremena da ćuti i sasluša druge“, ali je u ponedeljak uveče svratio da isproba nov materijal u njujorškom Komedi Selaru, gde je dočekan gromoglasnim aplauzom. Taj #MeToo lov na veštice očigledno je izmakao svakoj kontroli kad čovek mora da pauzira od stendap komedije deset meseci pošto je osramoćen zbog seksualnog napada na žene.

Ali ako radije na biste da aplaudirate serijskom seksualnom uznemiravaču, evo izbora komedija koje možete odmah da gledate na Netfliksu sa ljudima koji nisu pozivali dve žene u hotelsku sobu samo da bi odjednom počeli goli pred njima da masturbiraju.

Tig Notaro: ‘Drago mi je što sam ovde’

Tig Notaro je postala slavna po ekstremno iskuliranom humoru i po tome kako se uhvatila u koštac sa gotovo smrtonosnim bolestima (uključujući rak dojke) i gubitkom majke. Ovaj nastup nikad nije emitovan na televiziji, ali C.K., koji je bio u publici, pomogao joj je da ga izda kao album. Čak i pre nego što je objavljena priča u Tajmsu, nije želela ništa da ima s njim, nagovestivši u jednom intervjuu „incident“ koji se dogodio između njih i rekavši za Tajms da se plaši da je “objavio moj album da bi zameo sebi trag”. Ona takođe nije išla okolo i ispitivala žene da li sme da masturbira pred njima.

Hasan Minhaj: ‘Dolazak kući’

Prvi specijal za Netfliks dopisnika Dejli šoa prava je narativna poslastica, pružajući uvid u to kako je odrastati kad si „smeđ u Americi“. Iako se najviše bavi konkretno njegovim detinjstvom, dotiče se i iskustava koja će biti poznata svakom detetu imigranata. On priča priču o odrastanju u Dejvisu, sa roditeljima koju se se venčali u Aligarhu, u Indiji, a dok je slušajte smejaćete se i plakati. Što je najvažnije, Minhaj nikad nije rekao nekoj ženi da ima „problema“ nakon što je ona odbila da ga gleda kako masturbira u njenoj garderobi.

Džon Mulejni: ‘Kid Gorgeous’

Hanah Gedsbi: ‘Nanet’

Gedsbijevoj polazi za rukom ono što toliki komičari žele da postignu — komedija kao oblik društvenog komentara, komedija od koje vam je neprijatno ne zato što je uvredljiva za grupu ljudi, već zato što kritikuje mehanizme koji su uopšte doveli publiku tu gde je. „Da li shvatate šta samokritika znači kad potiče od nekoga sa margina? To nije poniznost, to je ponižavanje“, zapitala se ona u setu koji se eksplicitno bavi temom muških umetnika koji su užasni ljudi. Ona takođe nikad nije snimila film koji očigledno govori o sklonosti Vudija Alena prema mnogo mlađim ženama usred sopstvenog skandala sa seksualno neprimerenim ponašanjem — zato što Gedsbi nikad nije imala skandal sa seksualno neprimerenim ponašanjem.

Demetri Martin: ‘Previše razmišlja’

Specijali Demetrija Martina ponekad deluju više kao niz visprenih, bukvalnih igri reči nego komičarskih setova. Svaka čast čoveku koji je jednom rekao publici da je kupio „sofu u obliku slova l“— pauza — „malog slova l“. To je manje ličan a više cerebralan humor koji naginje duhovitosti ranih radova Vudija Alena, s tim što ga ne izvodi čovek optužen za zlostavljanje deteta.

Aparna Nančerla: ‘Stendapovi’

Stendapovi sakuplja više mini setova brojnih „mladih nada“ među komičarima. Aparna je najjača u ovoj grupi, dok istražuje dubine sopstvenih anksioznosti između ostalih muka internet ere. A znate šta ona ne radi? Ne masturbira ispred ljudi bez njihovog dopuštenja, jer bi to bio seksualni napad.

Ali Vong: ‘Supruga tvrde kože’

Vong je u istoriju ušla kao Amerikanka azijskog porekla koja je snimila ne jedan Netfliksov specijal već dva na vrhuncu svoje trudnoće. Ona se bavi onom vrstom pogane roditeljske komedije kakvu je proslavio C.K, ali nema odeljak na Vikipediji pod naslovom „ obelodanjivanja seksualno nedoličnog ponašanja.“

Hari Kondabolu: ‘Upozorite rodbinu’

Hari Kondabolu is famous both for his comedy work and more recently for his deep dive into The Simpson‘s Apu. Kondabolu’s work is great for making you unpack your own „soft racism“ and other biases, and he hasn’t betrayed his fan base by being revealed as a serial harasser.

Braća Lukas: ‘Nadrogirani’

Jedina stvar smešnija od velikog komičara su dva komičara koji izgledaju isto. Keni Lukas i Kit Lukas su par blizanaca čiji je komičarski nastup odgovarajuće nazvan po grupi koja je jednom bila suviše naduvana da bi nastupila u 4/20. Oni se u nastupima bave rasom i pop kulturom, a nijedan od njih nikad nije počeo da masturbira usred telefonskog razgovora sa ženom.

Bo Burnham: ‘Usrećiće vas’

Muzički apsurdi Boa Burnhama dobro su osveženje za ova naša vremena u rangu požara na deponiji. Kad je izašao, postao je instant klasik, ukrštanje pesme i koreografije, neverovatne arhitekture viceva usklađene sa vizuelnim spektaklom. Njegov skorašnji film Osmi razred bio je odmak od njegovih stendap korena i nije trajno bunkerisan zato što je neodvojiv od njegovog grotesknog privatnog života.

Kristela Alonzo: ‘Niža ali klasa’

Kristela Alonzo se trenutno nalazi u najidealnijem položaju medijske slave — dovoljno je velika da dobije specijal na Netfliksu, ali još nije pripadnica A-liste kao neka od imena iznad. Ona je jedna od retkih latinskih žena koja ima specijal na Netfliksu a većina njenog seta posvećena je sprdnji s arhetipovima koji se nameću latinskim ženama. Ona je nova mlada nada na koju morate obratiti pažnju, a ne komičarka koja pokušava da organizuje povratak nakon što je dodirivala sebe pred ženama bez njihovog pristanka — i mislim da je to osvežavajuće.

