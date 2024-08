Jedna noć sa parom koji ima seks na bini već 16 godina

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE Netherlands.

Casa Rosso je poznato “erotsko pozorište” u Amsterdamu, ono je dom seks šoua koji traje 90 minuta, podeljenog u devet različitih segmenata, od onog u kojem žena puši tompus delom tela koji možete da zamislite, do BDSM domine koja ponižava dobrovoljca iz publike.

Ostali “perfomeri” su Erika i Udi, koji se već 16 godina jebu na bini koja se za to vreme vrti u krug pred turistima, momcima koji su grupno došli u Amsterdam na vikend i napaljenim parovima.

Njihov set izgleda otprlike ovako: Udi ušeta na binu i krene da liže Eriki. Njemu se digne i onda krenu da izvode seks trikove u ritmu muzike. Oni na primer uđe u nju čučeći sa raširenim nogama, ili ona balansira na rukama dok je Udi cepa u visinu. Posle nekih osam minuta, zavesa se navuče i kreće sledeći akt. Otprilike posle 90 minuta, Erika i Udi su ponovo na bini.

Iako izgledaju kao da imaju sjajan seks svakog dana, više puta, ovo je verovatno dosta težak posao. Da bih saznala koliko težak, našla sam se njima nakon jednog šoua. Prvog te večeri. Udi je delovao malo nervozno. “Mora da pojede prvo nešto”, kaže mi Erika. I zaista, kada je pojeo nešto s nogu, bio je mnogo bolje volje. Ispričao mi je kako su se oboje doselili u Holandiju 1989.godine, a smuvali deset godina kasnije. Erika je iz Liberije, a Udi iz Kurakaoa.



VICE: Dakle, posle tri godine zabavljanja ste odlučili da se bavite ovim poslom. Zašto?

Erika: Želeli smo da radimo nešto zajedno, prvobitna ideja je bila imamo svoju pekaru ili radnju, ali smo se ubrzo prijavili kod jedne agencije za erotski modeling.

Udi: Prvobitno nismo imali pojma da ćemo se baviti LIVE seksom. Mislili smo da ćemo biti u nekoj erotskoj sapunici. Rečeno nam je da ćemo imati audiciju u nekoj istočnoevropskoj zemlji, ali je to jako dugo trajalo. Hteo sam da prekinem to čekanje pa sam ih pitao možemo li mi da probamo seks uživo. Vrlo brzo našli smo se u ovom klubu, u četvrtak uveče da gledamo šou, a nakon par dana smo i sami bili na audiciji.

Kako je izgledala ta audicija?

Udi: Užasno.

Erika: Sve što je moglo, pošlo je naopako.

Udi: Ne možeš se nikako pripremiti za trenutak kada treba goli da se pojavite pred nekim nepoznatim ljudima. Digao sam ga u bekstejdžu, ali mi se spustio istog trenutka kad sam izašao na binu. Zavesa se pomerila, stajao sam pred gomilom nekih nepoznatih ljudi i kita mi se zaista čudno ponašala.

Erika: I ja sam bila mnogo stidljivija nego što sam očekivala. Saznala sam da je seks na bini mnogo drugačiji od onog kod kuće.

Znači kod kuće ne radite ove lude akrobatske poze u ritmu muzike?

Udi: Naš krevet kod kuće stoji u mestu

Erika: I naš seks kod kuće je mnogo intimniji.

I kako je to jebati se pred publikom?

Erika: Pomalo je jezivo. Na bini sam kao recimo policjski konj sa onim klapnama sa strane koji ne vidi ništa levo i desno. Izbegavam da mi se sretne pogled sa bilo kim u publici, jer sam stidljiva. Kad me neko slika, nikada ne gledam u kameru. Mada čujem sve zvuke iz publike i jako me nervira kada čujem žene koje se glasno smeju u prvom redu.

Udi: Ja sam pravi egzibicionista. Meni prija da me gledaju, i sve vreme gledam u publiku da vidim ko me gleda. Ipak, moram da zadržim fokus, kako mi ne bi pala erekcija. Pre neki dan u prvom redu je sedeo jedan par. Primetio sam da žena ne nosi gaćice. Svaki put kada bih je pogledao, ona bi širila noge. U takvim trenucima moram da zadržim koncetraciju, jer ne mogu da utičem na publiku, iako imamo svako veče više šoua.

Jebete se na bini svako veče više puta, kako izdržite fizički?

Udi: Zavisi od toga kako se osećam. Kada sam dobro, sve ide kako treba i uživam u tome. Ali ako na prime rnisam jeo dobro, ili nisam raspoložen, moram mnogo više da koncetrišem. Ponekad mi ni viagra ne pomaže.

Erika: Udiju uglavnom ne treba viagra. Ne izlazi sa erekcijom na binu, ali čin krene da me liže, njemu se digne. On jedan od onih muškaraca koji se ne uzbudi ako se žena ne uzbudi. Na svu sreću, ne doživljava orgazam svaki put, inače bi morali da zovemo hitnu pomoć svako veče.



I dalje imate puno seksa i kod kuće?

Erika: Haha, slatko pitanje – naravno da imamo seks i kod kuće!

Udi: Uvek sam bio zver sa velikim libidom. Ja sam stvoren za ovaj posao. Retko mi se ne ide na posao. Čak i kad se to desi, Erika nađe način da me motiviše. Srećom se nikada ne svađamo, jer bi to već zakomplikovalo stvari.



Erika: Zajedno smo i zabavno nam je.A to ne može svako da kaže na svom poslu. Na neki način ovaj posao nam je kao terapija, jer moramo dsvako veče da budemo intimni i nađemo način da uživamo jedno u drugom.

Iskreno ne vidim ništa terapeutski u tome što se neki turisti kikoću dok vas gledaju gole iz prvog reda.

Erika: Verovatno ti sve ovo liči na prodavnicu mesa, gde nas svi osuđuju i ocenjuju, ali ja to ne doživljavam tako. Da sam na modnoj reviji, sigurno bi me osuđivali, ali ljudi koji dolaze ovde to ne čine, drugačija su publika. A pošto sam privanto jako stidljiva, ovo je nekako moj način da se oslobodim i pokažem. Znam da je malo čudno to.

Udi: Kao što rekoh, ja sam egzibicionista. Da nisam, ne bih mogao da se bavim ovim poslom. Nekako sam svoj hobi pretvorio u posao.

Dali se osećate ranjivo ili nebezbedno na bini?

Erika: Ne baš.

Udi: Znaš kako, ona se samnom uvek oseća sigurno. Ja sam tu da je zaštitim. Možda delujem kao miran tip ali nije baš uvek tako. Gledao sam kako na naše kolege bacaju kocke leda iz publike. Mene niko ne sme da gađa.

Deluje da imate lepu karijeru.

Erika: Ponekad se dese gluposti na bini. Dešavaju se i Rijani i Bijonse zar ne.

Udi: Bilo je trenutaka kada sam hteo da dignem ruke od svega, ali tako je sa svakim poslom. Kada mi je sin ušao u pubertet, rekao je da ne želi više da radimo TV scene seksa. Naišao je par puta vrteči kanale na TV-u na roditelje kako se krešu. Nakon toga prestali smo da se pojavljujemo u elektronskim medijima.

Erika: Radimo ovo već 16 godina, i ovaj posao nam je mnogo toga omogućio. Naš sin je tako dobio i krov nad glavom. Kada je izašao iz puberteta rekao sam da počne da se ponaša zrelo i prihvati stvari normalno.



Da li ćete ovo raditi do kraja života?

Udi: Ne želim ovi da se bavim zauvek. Ali drugačije je od karijere porno glumca. Radiš za odličnu mesečnu platu i imaš stabilnost u životu. Ali dobro, probaću nešto drugo jednog dana.

Erica: Ja bih i dalje volela da pokrenem svoj biznis. Verovatno online prodavnicu. Zahvaljujući ovom poslu u prilici sam da uštedim, tako da mi neće trebati kredit za biznis. Do tada, ja se budim srećna svakog jutra.



