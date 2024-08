Jutjub zvezde će uraditi sve za klik i to je zastrašujuće

Ovaj tekst prvobitno je objavljen na VICE US



Jutjub je postao omiljeni svetionik za svakoga — naročito svakoga ko ima 25 godina ili manje — gde opsesivno gleda sadržaj koji se bavi njegovim omiljenim temama. Šminka? Tu je. Raspakivanje igračaka? Tu je. Autonomni senzorni meridijalni refleks? Pokriveno, druže. Lako je postati opsednut naizgled banalnim životima drugih koji sebe snimaju u nedogled, ali kad oni prekrše najlabavije granice, vreme je da preispitamo kulturološki ekosistem njihove upotrebne vrednosti.

Iako Jutjub povremeno omogućuje mladim ljudima da se oglase — naročito kad je u pitanju stvaranje zajednica istomišljenika među marginalizovanim i nedovoljno zastupljenim grupama — Jutjub zvezde kao što su Alisa Vajolet, FaZe Benks, braća Pol, PewDiePie i Džena Marbls zarađuju nečastive količine novca kačeći lako svarljive montaže sopstvenih života: ispadi u stilu Jackass-a, odgovaranje na pitanja njihovih najboljih prijatelja, snimanje sebe kako ispunjavaju “izazove” ili samo nose sa sobom ajfon X na selfi štapu kako bi snimali svoje ultraluksuzno svakodnevno postojanje. Generaciji odrasloj na Jutjubu suđeno je da dosegne vrhunac pre ili kasnije, a fandomska groznica cveta dok god je predmet obožavanja hrani novim materijalom.

Što nas dovodi do aktuelnog škripca u kom se našao Logan Pol: ludački popularna Jutjub zvezda, Pol je u poslednjim satima 2017. godine odlučio da okači video snimak sa svog skorašnjeg odmora u Tokiju, na kom su on i njegovi prijatelji angažovali lokalnog turističkog vodiča da ih sprovede kroz šumu Aokigahara.

Pol tvrdi da su on i njegovi prijatelji želeli da istraže natprirodnu stranu šume, ali to mesto je prevashodno poznato kao mesto gde ljudi odlaze da bi izvršili samoubistvo. To, bez ikakve sumnje, nije mesto na koje vodite svoje ortake kad želite u lov na duhove. Ne mogu da se pretvaram da poznajem Pola ili da znam šta mu se motalo po glavi kad se odlučio na sve to, ali jedno je sigurno: on i njegova ekipa naleteli su na osobu koja je očigledno stradala od sopstvene ruke. Independent je sačuvao delove sada obrisanog video snimka na kojem možete da vidite Polovu užasnutu reakciju kad ugleda telo preminule osobe.

Uprkos tom otkriću i njegovoj reakciji s užasavanjem na ono što je video, Pol je i dalje odlučio da izmontira video snimak i postavi ga na Jutjub. On je i promovisao video kao što bi svaki drugi, iskazujući nedostatak saosećanja ili pristojnosti koja je zaista jezivo i koje je dovelo do dva suštinski nedovoljna izvinjenja.

Polovo ponašanje ne iznenađuje kad pogledate Polove prethodne neukusne ispade. Započevši kao zvezda Vajna pre nego što se preselio na Jutjub, Pol (baš kao i njegov brat Džejk) zaradio je milione izvodeći kaskaderske zahvate ili se upuštajući u neukusne skandalozne radnje samo da bi oduševio legije svojih pratilaca — iliti svoj “Logang”. Njegov skorašnji video naslovljen “Zašto je 2017. bila najbolja godina u mom životu ” nabraja njegove brojne materijalne pogodnosti, uključujući vilu vrednu 6,5 miliona dolara, roleks i automobil po imenu “Jeti”.

Kasnije na video snimku Najbolje iz 2017 on navodi lažiranje sopstvene smrti, slanje prijatelja u koferu poštom u inostranstvo i uvaljivanje u ozbiljnu nevolju sa italijanskim vlastima kad su on i Džejk pokušali da prelete drona preko Koloseuma. I iako tek ostaje da se vidi koliki će udarac pretrpeti njegova karijera zbog ovog najnovijeg skandala, dokazi iz prošlosti ukazuju na to da ova vrsta ponašanja čini da ga ljudi vole samo još više. Šta bi ga navelo da stane?

Posle nekoliko dana relativne tišine po ovom pitanju, Jutjub je ove nedelje izdao zvanično saopštenje u kom je naizgled osudio Polovo ponašanje. “Mnogi od vas bili su uznemireni zbog našeg odsustva komunikacije u poslednje vreme. Imate pravo da budete. Samoubistvo nije šala niti sme da bude glavni motiv za pregledanje snimaka. Dotični kanal prekršio je smernice naše zajednice, mi smo postupili u skladu s tim i tražićemo dalje reperkusije. Trebalo nam je mnogo vremena da odgovorimo, ali čuli smo sve što ste imali da kažete. Znamo da dela jednog tvorca mogu da utiču na čitavu zajednicu, tako da ćemo uskoro moći sa vama da podelimo nešto više o koracima koje preduzimamo da bismo bili sigurni da video snimci kao što je ovaj više nikad neće moći da se nađu u opticaju.”

Pol je od tada pretrpeo još ozbiljnih posledica zbog svojih dela: uklonjen je iz popularne Jutjub Red serije Foursome kao i sa Google Preferred programa (što će uticati na oglašavanje na njegovom kanalu), a Jutjub je zamrznuo sve ostale projekte sa Polom.

A Pol nije jedina Jutjub zvezda koja se masovno prati i obožava dok prolazi kroz ozbiljne, ozbiljne skandale. PewDiePie, jedna od najpopularnijih i najpraćenijih Jutjub zvezda, prethodno je pokušao da oprava upotrebu rasističkog i antisemitskog jezika u svojim snimcima; početkom ove nedelje, popularni Jutjuber Šejn Doson optužen je za pedofiliju kada se ponovo pojavila stara epizoda njegovog podkasta u kojoj je snimljen kako govori da je šestogodišnjakinja“seksi”; a uspešni Jutjuber DaddyOFive izgradio je sopstveni brend izvođenjem niza “neslanih šala” na sopstvenoj deci zbog kojih su se mnogi zapitali da li njegovi video snimci više liče na zlostavljanje dece nego na puku zabavu.

Pol se susreo s verovatno najozbiljnijim posledicama neposredno nakon svog poslednjeg skandala, a Jutjubove reakcije iz prošlosti na prestupe njihovih tvoraca sadržaja bile su mešovite. Posle rasističkih ispada PewDiePie-a, otkazani su i njegovo partnerstvo sa Diznijevim Jutjub studiom Mejker i njegov Jutjub rijaliti serijal Scare PewDiePie; Jutjub tek treba da izda zvaničnu reakciju posle kontroverze oko Šejna Dosona; DaddyOFive je izgubio starateljstvo nad dvoje svoje dece nakon što su on i njegova žena optuženi za nebrigu za maloletnika, ali Jutjub nikad nije izdao zvanično saopštenje, a brend i dalje živi preko kanala MommyOFive i DaddyOFive.

Generalno gledano, Jutjub kultura čini se da nema odgovarajuću kontrolu nad svojim servisom — ako je ima uopšte — sve dok ne bude prekasno. Kada je sadržaj povezan s njim u suprotnosti s osnovnim načelima društvene pristojnosti koje bi trebalo nametnuti omladini, moramo da se zapitamo da li onda uopšte treba da postoji. Gledajte na to ovako: kad bi vam neko pokazao mrtvo telo u stvarnom životu, zvali biste policiju, a ne pritisnuli dugme za “snimanje”. Zašto za Jutjubere ne važe isti standardi?

