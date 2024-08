Kako će izgledati film o Džejmsu Bondu koji će režirati Deni Bojl

Bondu su potrebne promene kako bi preživeo i izašao iz kolotečine u kojoj jedan tip spašava svet hemijskom olovkom. Uveliko se spekulisalo o zameni glavnog glumca, naročito kako je Danijel Krejg tokom promovisanja Spektre 2015. rekao da bi “radije sam sebi slomio ručne zglobove nego se ponovo našao ulozi Bonda”, pa su tako kružile priče da bi 007 breme mogli da preuzmu Idris Elba, Tom Hidlston ili Džilijan Anderson. Neki su čak pisali i kako bi bilo bolje kada bi se jedna od najdužih filmskih franšiza konačno završila. Okej, to je malo preoštro.

Jedina zaista bitna novina koja se tiče najavljenog filma o Džejmsu Bondu jeste da će ga režirati Deni Bojl.

Deni Bojl, Britanac, možda najčuveniji po svom radu na Trejnspotingu, režiraće 25. Bond film. Scenario piše Džon Hodž, Bojlov dugogodišnji ortak koji je sa njim već sarađivao upravo na Trejnspotingu i njegovom nastavku, kao i na filmovima Trance, The Beach i A Life Less Ordinary.

Ovo nije prvi put da se Deni Bojl hvata ukoštac sa Džejmsom Bondom. Ukoliko se sećate otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. onda znate za onu sekvencu sa Bondom, britanskom kraljicom, padobranima, gliserima i ostalim glupostima. A otvaranje je režirao upravo Deni Bojl. Realno, uzmite samo ovu scenu i već imate pola filma.

A ako se vratimo još više u prošlost, imamo scenu iz Trejnspotinga u kome Renton i Sikboj u parku pucaju iz vazdušne puške, imitirajući Šona Konerija iz njegovog perioda bondovanja . Ako tako postavimo stvari, Deni Bojl se možda čitav život sprema za ovaj trenutak.

Ali ako želimo da pretpostavimo kako će zaista izgledati Bojlov Bond, moramo da zađemo malo dublje u čitavu problematiku. S obzirom na to da se nastavci kultnih filmova, kao i beskonačni niz sikvela, poslednjih godina uglavnom svode na omaž omaža još većeg omaža, što, odmah da naglasim, ne predstavlja ništa loše, mislim da sam našao savršenu formulu.

Evo kako mislim da bi trebalo da izgleda film o Bondu koji će režirati Deni Bojl.

Prolog

Danijel Krejg se budi u bolnici i na osnovu medicinskog kartona zakačenog za ivicu kreveta shvata da je poslednjih 28 dana proveo u komi. Ustaje, tetura se, na kraju i pada, kidajući sve moguće kablove koji su bili prikačeni za njega, stvarajući vam odmah taj osećaj blage nelagodnosti i kažete sebi “Uhhhh, ovo je tako denibojlovski”.

Vraća snagu brzinom svojstvenom samo holivudskim blokbasterima, a onda u sobu ulazi doktor koga glumi Džejms Mekavoj.

– Gospodine Krejg, vidim da ste se probudili. Obično bih vas duže držao u neizvesnosti, ali me nisu dovoljno platili, pa ću odmah preći na stvar. Imam dobru ili lošu vest, zavisi od toga kako gledate – kaže doktor Mekavoj.

– Aman, samo kaži – odgovara Krejg.

Mekavoj pogleda u tablet, uzdahne, a onda kaže:

– Ponovo ste prihvatili ulogu Džejmsa Bonda.

– ŠTA? – Krejg urla u neverici – Šta koji kurac? Kako… kako je to moguće? Pa… pa… pa rekao sam nikada više! Šta vam u tom “nikada više” nije bilo jasno?

– Eh, dragi Danijele, dve reči – producenti i fanovi. Zapravo, dogodila se apokalipsa i samo su oni ostali na planeti.

– NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE – Krejg pada na pod i ponovo gubi svest, ali zbog efektivnog narativa, ipak ne pada u komu.

Uvodna špica

Džejms Bond je go ali mu se ne vidi đoka. Skače u vodu, puca iz pištolja, puca sam sebi u glavu, a svi ti kadrovi su snimani tehnikom kaleidoskopa. Naslovnu numeru izvodi Igi Pop. U pitanju je Lust for Life, ali neka lagana, ali napeta obrada. Idu sva ona slova ko je radio kasting, ko režirao, a ko producirao film. U jednom trenutku piše Daniel Craig as… Ian Flemings James Bond – for the last fucking time, he fucking swears, for fucks sake.

Zaplet

Bond pokušava da otkrije šta se kog đavola desilo sa planetom i zašto svi žele da se slikaju sa njim. Takođe, novina je da Bond sada heroinski zavisnik i da je nakon odlaska sa Skajfol imanja, srednju školu završio u Edinburgu gde je svedočio razvitku tadašnje rejv scene, ali to se nikako ne objašnjava, već se od nas očekuje da prosto prirodno prihvatimo.

Pošto je izašao iz bolnice, Bond hvata taksi i odlazi u MI6. M ne može da ga primi jer je trenutno zauzet pravim problemima. Bond odlučuje da poseti Q odeljenje. Tamo zatiče svog omiljenog tehničara za gedžete koga ovog puta glumi Juan Mekregor.

– Hej Kju, šta imaš za mene? – kaže Bond na škotskom naglasku.

Kju se okreće, gleda u Bonda širom otvorenih očiju, dok mu se usta razvlače u ogroman osmeh. Kreće da mu nabraja šta sve ima novo od opreme u Choose Life obliku monologa.

– Izaberi pištolj koji istovremeno može da služi kao fen i da menja cene na artiklima u supermarketu. Izaberi ovu pancirnu jaknu koju je dizajnirao Kanje Vest i nemoj da nam zameriš što je u pitanju prošlogodišnji model. Izaberi najnoviji aston martin koji umesto eletktičnih podizača stakla ima mogućnost ispaljivanja otrovnih strelica u taksiste. Izaberi cipele koje se pretvaraju u kopačke u slučaju da se finalna misija odigrava na fudbalskoj utakmici između Reala i Liverpula, a aktivator bombe je ušiven u mrežu gola Lorisa Karijusa. Spasi planetu još jednom, Bonde. Izaberi život.

Dok Bond ćutke sa izrazom lica “Okeeeeej” uzima novu opremu, konačno mu stiže poruka od M-a.

“007, imam novu misiju za tebe. Moraš da ubiješ Džejmsa Franka. Ne pitaj me zašto. Navodno mu je najveći greh to što je neverovatno talentovan i lep, a Deni Bojl je angažovao nekog klinca iz Srbije da pomogne na scenariju, a on izgleda ima lični problem sa njim. Samo ga se reši uz što manje buke, ok?”

Sledi nekoliko sati impresivnih scena vožnje automobila po evropskim prestonicama, pucnjave, drogiranja i seksa sa Dženifer Lorens.

Poslednja scena

Bond se nalazi sa Džejmsom Frankom na nekoj planini u Juti. Zbog dodatnog efekta su odložili pištolje i započinju borbu prsa u prsa. Kadrovi se smenjuju toliko brzo da strahujete od epi napada, dok u pozadini piči elektronska muzika za koju ne možete sa preciznošću da kažete da li vam je genijalna ili trula.

U jednom trenutku, Džejms Franko hvata Bonda za leđa, ovaj ga svom silinom udara laktom u stomak i nekakvim džudo potezom prebacuje preko sebe. Međutim, Franko ga hvata za rever sakoa i njih dvojica padaju provaliju poput Šerloka i Morijartija.

Na trenutak pomislite kako su obojica mrtvi, ali onda samo vidite kako su zaglavljeni u uskom procepu između stena. Postoji samo jedan način da se izvuku – moraju sami sebi da odseku ruku.

Bond i Franko se takmiče ko će pre da odseče ruku, jer ko bude prvi, logično, imaće prednost u ubijanju ovog drugog. Prvi je, naravno, Bond i ubija Franka koji mu se kezi i kaže nešto dopadljivo.

Epilog

Bond gleda zalazak sunca i pre nego da se okrene i pođe nazad za Englesku, odluči da uradi još jednu stvar.

– E nećete ga, vala majci. Sad je stvarno dosta, već sam vas jednom upozorio – kaže i lomi ručni zglob na jednoj ruci. Ona druga je isečena uz pomoć CGI.

Pronalazi skrivenu plažu na Tajlandu i rešava da tamo provede penziju, što znači da dobijamo još jedan nastavak. Ali kako je Krejg ovog puta potpisao ugovor koji uključuje samo scene u kojima leži pod baldahinima, režiju potpisuje Paolo Sorentino.

Jedva čekam!