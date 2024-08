Kako će se Ronda Rauzi snaći u svetu kečera?

Kečerska karijera „Raudi“ Ronde Rauzi počela je otprilike slično kao i njen prethodni život u UFC oktagonu. Promovisana je kao retko koja žena do sada, a njeno predstavljanje bukvalno je skrenulo pažnju sa svih ostalih koji su prethodno učestvovali u celovečernjem programu.

Svega nekoliko trenutaka nakon što je buduća legenda keč rvanja Asuka osvojilaprvi ikada održani „Rojal Rambl“ za žene, jedan od najprestižnijih WWE iventova u kome je učestvovalo trideset ponajboljih rvačica iz sadašnjosti i prošlosti, na scenu je stupila Ronda. Obučena u kožnu jaknu koju je nekada nosio njen brat po nadimku „Raudi“ Rodi Pajper, Rauzijeva je pristupila ringu i tiho izazvala svoju potencijalnu protivnicu. Tako je žena, koja se može pohvaliti najdužim nizom mečeva bez poraza u istoriji WWE, pala u drugi plan zahvaljujući ženi koja je postala slavna svojim nizom mečeva bez poraza – samo u kompletno drugom univerzumu.

Nakon što je šou završen, WWE je i zvanično predstavio svoju novu atrakciju. „Ovo je od danas moj život“, rekla je Rauzi u intervjuu za ESPN. „Rvanje postaje stvar broj jedan na mom dnevnom redu. Ne planiram da samo dođem i uzmem keš. Zaista sam ozbiljna.“

Kako to inače biva sa Rondom Rauzi, njen ulazak u svet WWE rvanja doneo je gomilu oprečnih reakcija. Bilo je tu naslova punih hiperbola, kritika iskusnih starijih rvača, nagađanja da je nove kolege baš i ne mirišu, i naravno od svega po malo sa Tviter naloga koji prate MMA svet. I opet, kako to inače biva sa Rondom Rauzi, svi ti stavovi su – ispravni.

Ronda je oduvek bila kečer u duši. Ne, ona nema rvačku prošlost kao pređašnji MMA-kečerski hibridi poput Dena Severna ili Kena Šamroka, koji imaju ozbiljno iskustvo u oba sektora. Niti je toliko puta menjala branšu kao što je to radio njen prošli i budući kolega Brok Lesnar. Ali, Ronda je odrasla kao veliki ljubitelj rvanja, i njeni uzori bili su Pajper i Džin LeBel, i može se reći da je to umnogome uticalo i na njene javne nastupe.

To opet ne znači da ne postoje legitimni razlozi da vam se Ronda ne sviđa, bez obzira na činjenicu da Rauzijeva može biti idealan WWE negativac ukoliko se kockice sklope onako kako su svi očekivali. Prvo, suludo je očekivati nečije simpatije tako što predstavite novog rvača kao zvezdu i to jedva par sekundi nakon što je neko drugi osvojio titulu. To je baš loše. Drugo, dati baš tu ulogu Rondi Rauzi, koja se i nije nešto istakla u borilačkim sportovima u poslednje vreme, je baš, baš, baš loše. Treće, predstaviti je kao nekakvu pretnju šampionki Asuki ili pak njenim prvim pratiljama Aleksi Blis ili Šarlot Fler, u trenutku kada su za njom dva razarajuća poraza u UFC karijeri u kojima su je protivnici totalno uništili, kompletno degradira žensko rvanje kao disciplinu. To je najgore od svega.

Ali – sve je u marketingu. Ukoliko Ronda i šefovi WWE-a uspešno ishendluju ovu stvar, postoji prilika da Rauzijeva ponovo postane kompleksni anti-heroj kakav je svojevremeno bila u UFC-u. Svojim ulaskom u WWE ring, sa sve kožnom jaknom koja joj je tri broja veća, Ronda se predstavila novoj publici u svom najboljem izdanju : arogantna pojava čija reputacija ne može da isprati limitirane kvalitete, koja se i dalje bori sa svojim mitološkim nasleđem i pokušava da izigrava negativca dok se u isto vreme čudi zašto je ne smatraju heroinom.

Ljubitelji rvanja i MMA će uvek imati pik na Rondu i hejtovaće je šta god da uradi. Na njoj je da oceni da li želi da uđe u to kolo i bude uspešna u WWE svetu.