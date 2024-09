Kako da budeš sjajna treća osoba u trojci

Za strejt, cis muškarce, trojka sa dve devojke – drugim rečima, FMF – vrhunska je seksualna fantazija. Ali za ostvarivanje ove fantazije ponekad je potrebno uložiti nešto truda, zapravo, toliko mnogo, da se treća osoba, kada je žena, često naziva „jednorogom“.

„Svi bi želeli da se zezaju, ali niko ne voli da planira“, objašnjava Viksen Vu, kem model, koja igra ulogu jednoroga još otkako je postala seksualno aktivna.

Iako se ovakve trojke često smatraju za mušku fantaziju, jednako mogu da budu bezbedno mesto za kvir žene da istražuju svoju seksualnost. „Ja sam počela da imam trojke sa cis muško-ženskim parovima, samo da bih umočila prste u vodu“, kaže Suz Elis, seks blogerka, koja dve godine igra ulogu jednoroga.

„Lovci na jednoroge“, ili parovi koji traže trećeg u obliku žene, i dalje je kontroverzan izraz. „To može da bude stavka na spisku želja cis strejt muškaraca, kao i cis strejt žena“, kaže Elis, misleći na pitanje fetišizacije jednoroga.

Kako onda da se postaraš za to da te par ne tretira kao fantaziju? A šta sa svom onom potencijalnom dramom u vezi, u koju možeš da budeš umešana bez svoje volje? A kako da uopšte znaš koji par je dobar za to?

Seks blogerka i jednorog, Suz Elis (fotografija je vlasništvo Elis)

Kako izabrati par

Ako tražiš trojku sa parovima koje već ne poznaješ, postoje brojne ponude na internetu koje bi mogla da razmotriš. Da navedem par koje su iskusni jednorozi koje sam intervjuisala za ovaj članak naveli: Reddit, Adult FriendFinder, Feeld i Tinder. Ako se upoznajete na internetu, postaraj se za to da imaš grupni čet sa oboje, a ne samo sa jednim od njih. Pre nego što ugovorite seks kao takav, video čet je dobra ideja. Prethodni sastanak na javnom mestu, odlazak na picu ili kafu, takođe je zdrava mera za procenjivanje.

Ako biraš između parova koje već poznaješ (na primer, da si prijateljica sa njima), možda bi poželela da napraviš drugačiju vrstu procene. Da li osećaš da je njihova veza stabilna? Da li znaš da su imali problema s ljubomorom i prevarom? Možeš li da podneseš dramu koja bi mogla da nastane nakon što spavaš s njima?

Vu kaže da ne treba biti previše rigidan. Ponekad vibracije jednostavno budu ispravne. Biti treći kada je „par“ sačinjen od dvoje drugara koji se karaju takođe može da bude zabavno.

„Odlazila sam kući sa parovima iz barova“, kaže ona. „Uz otvoren razgovor, sve funkcioniše sjajno“.

Jednom kada se odlučiš za neki par, imaj spremnih par pitanja.

https://www.instagram.com/p/BAQeeD7IMGi/?taken-by=vixenwithclaws

Uvodni razgovor

Vu kaže da razmišlja o sledećim pitanjima: „Da li vole da flertuju? Jesu li iskusni? Da li će pitati šta ja volim? Da li ih iskreno zanima šta me loži“?

„Daj svakoj osobi u vezi jednaku priliku da govori i diskutuje o onome što voli, koje su joj granice, da li imaju neka očekivanja ili fantazije“, kaže Vu.

Elis kaže da je važno identifikovati očekivanja para i svoju ulogu u toj dinamici. „Možeš to da shvatiš po tome da li žele da koriste neke rekvizite“, objašnjava ona.

Takođe možeš da pitaš da li par ima spisak želja. „Neki ljudi imaju jednu stvar koja im je veoma važna i žele da je rade“, objašnjava Elis. Uobičajene uključuju: dvostruko pušenje, eksperimentalne stvari sa dve devojke, ili ženu koja po prvi put želi da liže picu.

Budi sigurna da ti se oboje dopadaju pojedinačno, a zatim i kao par, jer to je razborit preduslov da dinamika tokom trojke bude dobra u svakom smislu.

A kao jednorog, postaraj se za to da govoriš o tome koje su tvoje granice, i o pitanjima seksualnog zdravlja, kao što je korišćenje kondoma.



Ne moraš da dopustiš da te objektifikuju

Osim ako to nije ono što voliš, naravno! Ja nisam od onih koji osuđuju perverzije.

Ali ako se ne ložiš na to, ako možeš, pokušaj da isfilterišeš parove, i uvek se postaraj za to da se tvoje želje i potrebe čuju. Njihova reakcija na tvoje želje je jednako važna za analizu.

„Mislim da je to nešto što sam naučila da uočim na kilometar – parove koji to tretiraju kao seks za jednu noć i kojima moje zadovoljstvo nije bitno“, kaže Vu.

Ako tražiš parove na internetu, znaci se često nalaze na njihovim profilima ili u onome što postavljaju, prema Luni Matatas, liderki edukacije u zadovoljstvu i seksu iz Toronta. Čest je slučaj da je trojka poklon partneru za rođendan.



Luna Matatas, edukator u zadovoljstvu i seksu (fotografija je vlasništvo Matatas)

Biti ili ne biti domaćica?

Matatas kaže da je odluka gde će se trojka odigrati aspekt koji bi jednorozi trebalo da uzmu u razmatranje.

„Ja više volim da budem domaćica, zato što volim da sam na svojoj teritoriji“, kaže Matatas.

Po pitanju toga kako paru staviti do znanja kada je vreme da nakon odnosa odu, ona ima neke savete. „Ja obično preporučim da ljudi to unapred dogovore. Budi u fazonu, ’Hej, možemo da se zabavljamo do 10 uveče, zato što ujutru moram rano da ustanem’“.

Ponekad, kaže ona, i neverbalna komunikacija može da da nagoveštaj. Na primer, odlazak na tuširanje, ili oblačenje.

Kako god da komunicirate, Matatas kaže da treba da budeš jasna, zato što ljudi umeju da „upadnu u blaženstvo“ posle seksa.

Ako odlaziš na teritoriju para, pogledaj poglavlje „Plan bekstva“.



U akciji: kako postupati kada su u pitanju saglasnost, direktna pažnja i ljubomora

Priča o saglasnosti i o tome šta prija je izuzetno važna, uvek. Zato što saglasnost može da se menja tokom susreta, i Vu kaže da je dobra ideja to proveravati. „Ja prethodno volim da objasnim sistem uzbune, zeleno/žuto/crveno: zeleno je dobro, žuto je oprez, a kada je crveno, smesta obustavljaj“, objašnjava Vu. „Meni je dobro kada sam u mogućnosti da na trenutak zastanem i pitam, „Koje svetlo?“.

Da bi se postarali za to da se svi osećaju kao da ravnopravno učestvuju u trojci – ako je to dinamika oko koje ste se složili – smenjivanje može da bude od pomoći.

„Nisu svi jednorozi takvi, ali ja volim da se svi smenjuju u centru pažnje“, kaže Matatas. „Ja želim da se igram sa oboje, na način da smo svi u nekom trenutku jedni na drugima“.

I ljubomora može da bude problem koji ne odlazi. Postaraj se za to da se povinuješ pravilima koje je par uspostavio – najčešće je pravilo „bez ljubljenja“ – i budi svesna toga kada se jedno od njih oseća neprijatno. „Ponekad u paru postoji neravnoteža, i jedna osoba to želi više nego druga“, kaže Matatas. „Ponekad se osetiš kao pozvani uljez“.

Elis kaže da je jednom na Reditu upoznala jedan par iz LA zbog trojke. Žena iz tog para nikada pre nije bila sa drugom ženom. Kada su otišli u iznajmljeni stan nakon što su se upoznali u javnosti, Elis kaže da je par bio zbunjen povodom toga šta da radi. „Muž je pustio film Bele ribe… to je malo zeznulo raspoloženje“, kaže on. „Ja sam bila na krevetu sa ženom, a muž je samo sedeo u ćošku i gledao Bele ribe. Stvar je uznapredovala. Ona je bila stvarno voljna, i baš, baš uzbuđena. Stvari su se događale. Ja sam bacila pogled, a muž je i dalje gledao Bele ribe“.

„Mislim da je u pitanju bila ljubomora. Ona je svakako to želela“, kaže Elis. „Ja bih očekivala suprotno, tako da sam bila stvarno šokirana“.

Muž je na kraju spustio pantalone. Kada je svršio (veoma brzo), par je pitao Elis da li želi tu da prenoći. Ona je odbila i otišla kući. Ovo iskustvo, kaže Elis, ju je podsetilo da i muškarci mogu da imaju problema s ljubomorom u ovakvim scenarijima, i koliko je važno unapred razumeti raspoloženje u vezi.

Pravite pauze

Pauze tokom seksa, da biste videli kako se svi osećaju, kada neko počne da se ponaša drugačije, ili mu postane neprijatno tokom seksa, takođe mogu da budu od pomoći.

Takođe je važno i sledeće: treba imati spremne mere bezbednosti, u slučaju neprijatnosti ili anksioznosti povodom učinka. Reći da „želiš da napraviš pauzu“ i otići u kupatilo je odlična mera.

„Moja najgora trojka ikada je bila sa jednim parom kada sam se neverovatno povezala sa ženom“, kaže Matatas. „Došli su kod mene, i smesta sam osetila da je on na neki način rezervisan“.

„Njemu jednostavno nije bilo do toga“, kaže Matatas. „Niko se nije spustio na mene, ja sam se spustila na oboje. Nisam svršila. A kada je on svršio, samo se preturio na drugu stranu“.

Ovakvi momenti mogu da te nateraju da pomisliš da si objektifikovana kao jednorog. Postarati se za sebe u takvim trenucima je od ključnog značaja, kaže Matatas. „Meni bi se rojile misli, od Oh, pa baš im se i ne dopadam – do Vau, niko me ne voli i nikada neću naći nikakvog partnera“.

„To na neki način može da otvori naše već postojeće rane i nesigurnosti“, kaže ona. „Ja koristim mantru: ja sam dovoljna, imam sve što mi je potrebno, i lepa sam“.

Matatas kaže da dok praviš pauzu za kupatilo treba da proceniš situaciju. „Da li je ovo nešto što želim da se završi? Ili želim da napravim nešto drugo od ovoga“?

Pažnja posle

Matatas kaže da pažnja posle ume da bude važan deo iskustva trojke.

Ona voli kada se, „Svi zajedno grlimo, mazimo i dodirujemo golim telima. Kada pričamo o onome što nam se dopalo, i na šta ćemo posle masturbirati“.

Piće i hrana posle mogu da budu sjajan način da se to iskustvo privede kraju. „Ako sam ja domaćica, uvek se postaram za to da imam svežeg voća“, kaže ona.



Plan bekstva

„Prestani kada ti želiš da prestaneš“, kaže Elis.

Ako si odlučila da odeš na teritoriju para, bilo da je u pitanju njihova kuća ili hotelska soba, možda ćeš poželeti da imaš plan za evakuaciju, ili da barem odrediš vreme kada ćeš otići.

Matatas kaže da je često sasvim dovoljno reći, „Idem kući“.



Ponovni kontakt nakon ishoda

Ponekad, nakon trojke, jedna osoba iz para bi mogla kasnije da te kontaktira. Posebno ako je u pitanju muž ili dečko iz para sa kojim si upravo spavala, kao jednorog bi trebalo da budeš na oprezu (I verovatno ne bi trebalo da se obratiš jednoj osobi iz para, ako si jednorog – osim ako u pitanju nije eksplicitan, dogovoreni deo vaše dinamike.).

„Kao trećeg, ima ljudi koji te kontaktiraju bez znanja svog partnera“, kaže Elis. „Ne želim nikoga da iznenadim. Želim da svi budu uključeni u taj razgovor“.

Ellis kaže da joj je jedna žena iz para sa kojim je spavala poslala poruku. Poslala joj je skrinšot. „Ona je odgovorila i rekla da u poslednje vreme imaju problema sa prevarom“, kaže Elis.

„Mislim da momci često posle toga pomisle da bi mogli da budu sa obe“, kaže Vu. Ako te neko iz para direktno kontaktira, na primer, pošalje ti poruku na nekoj društvenoj mreži, Vu kaže da je možda najbolja opcija to reći lepšoj polovini te osobe.

Ako te je posle susreta kontaktirala jedna osoba iz para, i to ponašanje ti je „sumnjivo“, Matatas preporučuje da razgovor smesta prebaciš na grupni čet. „Ja samo kažem, ’Bilo bi sjajno kada bismo nas troje ostali u kontaktu“.

Ponekad dođe do neizbežne drame

„Kada me uključe u tu posebnu vezu koju imaju… kada na jednu noć podele tu ljubav sa mnom“, to je deo kod trojki koji Elis najviše voli. Ali to ne znači da će uključivanje u tu vezu proći bez nepredviđene drame.

Vu se priseća čudne situacije koja se dogodila nakon što se smuvala s jednim parom:

„Godinama kasnije sam saznala da je žena iz tog para sa kojim sam se smuvala, i koja mi je pre toga bila prijateljica, rekla svom partneru da mi se on te večeri nije dopao. Ja nikada nisam načela tu trojku kao temu, i vremenom smo izgubile kontakt. Nedavno sam slučajno srela tog tipa, koji mi je ispričao potpuno drugačiju priču: da mu je ona rekla da ja nisam zainteresovana, da mi se on ne dopada, i da sam tražila da me ne kontaktira. To me je pomalo zapanjilo, jer ja bukvalno nisam imala pojma da se ta drama uopšte događa“.

Ali kao što Matatas kaže, „Ako dođe do drame, onda je definitivno postojala i pre nego što sam se ja pojavila“.