Kako da obrišete nalog na Fejsbuku

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na MOTHERBOARD

Godinama razmišljam o tome da obrišem svoj Fejsbuk, ali svaki put kada dođem blizu toga da napravim taj iskorak, smislim neki izgovor zašto bi to bilo nemoguće. Fejsbuk mi je bio potreban da bih ostao u kontaktu sa prijateljima i porodicom dok sam živeo van zemlje. Morao sam da ostanem u kontaktu sa prijateljima koji žive u inostranstvu. Morao sam da ostanem u toku sa vestima. Bio mi je potreban zbog posla. Bio mi je potreban da bih opravdao svoje postojanje neprekidnim nizom aktivnosti.

Videos by VICE

To je rezultiralo dugim promenljivim odnosom sa ovom platformom, tokom koje bih na nekoliko nedelja ili meseci deaktivirao svoj profil, da bih mu se na kraju puzeći vraćao. Međutim, nedavno sam shvatio da preko šest meseci nisam koristio Fejsbuk, niti pomislio na njega. Onda se pojavila vest o Kembridž analitici, koja je otkrila koliko lako ogromna Fejsbukova kolekcija korisničkih podataka može da se zloupotrebi. Delovalo mi je da je taj trenutak dobar koliko i bilo koji drugi da se konačno isključim i trajno obrišem svoj profil na Fejsbuku.

Čak i ako vas nije briga za to što neko vaše lične podatke prodaje trećem licu koje bi moglo da iskoristi ove informacije da, recimo, manipuliše nacionalnim izborima, postoje brojni drugi razlozi zašto biste možda poželeli da obrišete svoj profil na Fejsbuku. Sve više istraživanja ukazuju na to da nas korišćenje Fejsbuka čini depresivnima. A ponekad, Fejsbuk nas namerno baca u depresiju. Fejsbuk je primarni vektor za lažne vesti. Fejsbuk doprinosi genocidu i rasizmu. Već provodite 50 minuta dnevno na Fejsbuku, ali kompanija traži još više vaše pažnje. Fejsbuk je rudnik zlata za hakere. Fejsbuk je ostvarenje sna za stalkere. Fejsbuk je omča oko vrata digitalnih medija.

Brisanje Fejsbuka bi moglo da bude dobar način da povratite kontrolu nad svojim ličnim podacima na internetu, poboljšate svoje mentalno zdravlje ili oslobodite svoje vreme, ali takođe je važno razumeti da je brisanje vašeg profila privilegija koju mnogi ljudi na svetu ne smatraju realističnom. Ali i pored svih svojih mana, Fejsbuk je za mnoge postao nezamenljiv alat. Kompanija je takođe pokušavala da reši neke od svojih problema: zatražila je od korisnika da prijavljuju lažne vesti. Zabranila je spamovanje reklamama. Sprovela je probni period automatizovane detekcije pornografije iz osvete, i uvela algoritam za detekciju samoubilačkih korisnika. Ipak, mnogi korisnici misle da ovaj medijski gigant nije otišao dovoljno daleko u popravci svoje platforme – uključujući i Marka Zakerberga.

Iako postoje snažni argumenti za to da je bolje da se Fejsbuk reformiše nego ukine, nema razloga zašto ne biste mogli da obrišete svoj Fejsbuk dok pomažete u unapređenju platforme za one koji zavise od nje.

Fejsbuk je učinio da deaktiviranje bude lako i obavi se uz samo par klikova, ali trajno brisanje može pomalo da smori, ako ne znate šta radite. S toga, evo vodiča kako da korak po korak zauvek napustite Fejsbuk:

DEAKTIVIRATI ILI OBRISATI?

Prvo treba da odlučite da li želite da deaktivirate ili obrišete svoj nalog.

Deaktivacija vas u suštini samo izloguje i čini vaš profil nevidiljivim svim vašim prijateljima, dok se ponovo ne ulogujete. Vaši prijatelji će i dalje moći da vide sve stare poruke koje ste im poslali, ali neće biti u mogućnosti da vam šalju poruke, osim ako se niste odlučili za to da na telefonu ostavite Fejsbukovu aplikaciju za poruke. Da biste reaktivirali svoj nalog, sve što treba da učinite je da se ponovo ulogujete na Fejsbuk, i sve ćete zateći baš onako kako ste ga i ostavili.

S druge strane, brisanje vašeg naloga će vaš profil učiniti zauvek nedostupnim. Vaši prijatelji će i dalje moći da vide poruke koje ste im poslali kao i ono što ste postavljali u grupama, ali svi vaši komentari, novi statusi, fotografije i sve ostalo što ste čuvali na svom nalogu će biti trajno obrisano sa Fejsbukovih servera u roku od 90 dana od gašenja.

Međutim važno je napomenuti da brisanjem svog Fejsbuka nećete obrisati svoje podatke sa bilo koje treće službe sa kojom ste se možda povezali preko svog profila na Fejsbuku. To znači da biste u suštini morali da se obratite svakoj službi ponaosob i zatražite da obriše vaše podatke, što one ne moraju da učine, pošto ste pristali na to da im ih date, u svojim uslovima korišćenja. To takođe može da znači da ćete izgubiti pristup aplikacijama na koje ste se prijavili preko Fejsbuka, kao što je Tinder. Iako možete da otvorite novi profil na Tinderu bez Fejsbuka, više nećete imati pristupa svom starom profilu.

Učinite to.

SKUPLJANJE OSTATAKA

Ako ste iole nalik meni, dobar deo proteklih desetak godina svog života ste verovatno sačuvali na svom profilu na Fejsbuku. Čak iako ste spremni da napustite brod, verovatno ne želite da ostavite sve te fotografije iz sebe, ili da nemate načina da kontaktirate svoje prijatelje i/ili onu osobu koju ste onomad upoznali na onom mestu.

Srećom, postoje brojne opcije koje vam omogućuju da skupite sve svoje slike iz albuma na Fejsbuku. Ja sam upotrebio Hromovu ekstenziju koja se zove ’ DownAlbum’, koja skidanje fotografija i videa na vaš hard disk čini trivijalno lakim, jednom kada provalite korisnički interfejs. Ovaj plagin daunlouduje vaše Fejsbuk albume kao veb stranice i čuva ih na vašem lokalnom disku, da biste im i dalje imali pristupa nakon što obrišete svoj profil.

Zatim je vreme da obavestite sve svoje prijatelje da napuštate tu platformu. Ovo zvuči kao veće smaranje nego što zaista jeste. Sve su šanse da sa većinom svojih ’prijatelja’ na Fejsbuku uopšte ni ne razgovarate, pa bi to možda verovatno uključilo slanje nekoliko direktnih poruka ljudima sa kojima želite da ostanete u kontaku, ali sa kojima niste razmenili brojeve telefona ili mejlove. Još jedna opcija je da postavite status i tražite od ljudi da vam pošalju svoje kontakte.

Ako apsolutno insistirate na tome da lično pošaljete svoje kontakte svakome od svojih 5420 prijatelja na Fejsbuku, ni to nije toliko teško. Fejsbuk ne olakšava slanje cirkularne poruke svim kontaktima, da bi predupredio spamovanje, ali postoji jedan jednostavan zaobilazan način za to. Samo otvorite novu porku, ukucajte ’a’, pritisnite enter, i onda to ponavljajte. Jednom kada vam ponestane prijatelja čija imena sadrže slovo ’a’, učinite isto sa slovom ’e’, kao i sa ostalim samoglasnicima, i time ćete sastaviti poruku adresiranu na sve vaš prijatelje.

Ono što ste postavljali u grupama ćete naći na meniju sa leve strane, pod ’dnevnikom aktivnosti’. Fotografija: Daniel Oberhaus

Sada je vreme da obrišete sve ono što ste postavljali na Fejsbuku, a što neće biti obrisano kada šutnete svoj profil. To uključuje sve postove koji nisu sačuvani na vašem profilu, kao što su postovi u Fejsbuk grupma. Fejsbuk čuva sve vaše postove, koje možete da vidite kada selektujete ’dnevnik aktivnosti’ na padajućem meniju u gornjem desnom uglu vaše početne stranice. Da biste videli samo grupne postove, selektujte ’grupe’ na meniju levo.

Na nesreću, Fejsbuk ne nudi lak način za brisanje postova odjednom, što vam ostavlja dve nimalo sjajne opcije. Možete da listate svoje grupne postove i brišete ih jedan po jedan. Ako niste mnogo postovali po grupama, ili želite da obrišete samo određene postove, ova opcija će biti u redu. Ali ako ste bili glavni komentator u svojim omiljenim Fari grupama i želite da ti komentari nestanu, biće vam malo teže.

Fejsbuk će vam mejlom poslati kopiju dnevnika svih vaših aktivnosti, ako to želite. Fotografija: Daniel Oberhaus/Motherboard

Postoje specijalizovani skriptovi koji će automatski pročešljati i obrisati vaše aktivnosti. Ja sam isprobao Absterge, koji radi sa GreaseMonkey (ekstenzijom Mozile koja omogućava korisnicima da kastumiziraju sajtove sa malim skriptovima), ali otkrio sam da je prilično spor. Takođe se često i kršio, što znači da sam morao aktivno da nadgledam skript, da bih bio siguran da i dalje radi. Međutim, ako postoji bolja opcija, ja tek treba da je nađem.

I na kraju, ako želite kopiju svih svojih podataka sa Fejsbuka, možete da odete u podešavanja, i pod ’generalnim’ ćete naći link koji će vam daunloudovati kopiju vaših podataka. To uključuje sve što ste podelili, poruke koje ste razmenili s prijateljima, kao i sve informacije koje ste postavili u odeljak ’o meni’ na svom profilu – to je u suštini arhiva vaše celokupne aktivnosti. Fejsbuku će možda biti potrebno neko vreme da prikupi sve te informacije, pa se postarajte za to da odvojite malo vremena, ili ne planirajte da koristite Fejsbuk dok on sastavlja izveštaj.

IZLOGUJTE SE, ZAUVEK

Jednom kada ste sačuvali svoje fotografije i oprostili se sa svojim prijateljima, vreme je da se izlogujete zauvek. To je dovoljno lako. Samo idite ovde i kliknite na ’obriši moj nalog’. Upozoravam vas: jednom kada kliknete na to dugme, imaćete 14 dana da se ponovo ulogujete, ako se predomislite. Posle toga, neće biti nikakvog načina da ikada ponovo pristupite svom nalogu, pa kako vam bude. Međutim, jednom kada kliknete, spavajte mirno, sa saznanjem da je većina vaših digitalnih otisaka prstiju obrisana sa Fejsbuka. Jedini tragovi da ste ikada bili tamo će biti podaci koji nisu bili sačuvani na vašem nalogu, kao što su poruke vašim prijateljima.

Sada, kada ste se i zvanično oslobodili Fejsbuka, na vama je kako ćete iskoristiti tu slobodu. Možda ćete pročitati knjigu ili posvetiti svoje vreme borbi protiv cenzure na internetu. Možda ćete zaista otići na sajtove novinskih kuća koje volite, da biste ih održali u poslu. Možda ćete pisati svojim predstavnicima i zahtevati od njih da pozovu na odgovornost medijske kompanije zbog onoga što se događa na njihovim platformama.

Ili ćete se jednostavno ulogovati na bilo koji od svojih mnogobrojnih profila na drugim društvenim mrežama, i jedva da ćete i primetiti razliku.