Kako da pristojno raskinete vezu, pričaju kvir žene

Većina raskida je bez veze, ukoliko čovek nije mrtav i hladan iznutra. Ali neki raskidi su bolji od drugih. Šta više, kvir žene su obično prilično dobre u njima. I to ne kažem samo zbog toga što sam ostala prijateljica sa svojim bivšima, a one su prijateljice sa svojima. To je takođe i istina. „Naročito povodom raskida, kvir ljudi češće ostaju u prijateljskim odnosima, ili na neki način povezani u zajednici“, 2018. godine nam je rekla psihoterapeutkinja iz Berklija Dženifer Vera, koja je specijalizovana za rad sa LGBTQ klijentima. „Viđam to kod svih rodova, ali to najčešće srećem kod kvir žena“.



Odlučila sam da iskopam mudrosti nekolicine kvir žena i otkrijem koji je najbolji način da se prekine veza s nekim. Evo šta su imale da kažu svim hetero ljudima (ali takođe i svima ostalima, da budem iskrena) koji u novoj deceniji žele da povuku ručnu u vezi.

„Uvek to treba uraditi licem u lice“



Rekla bih da je ’dobar’ raskid retkost. Svaki raskid koji sam preživela je bio stvarno tužan, bilo da sam ja ostavila nekoga, ili je neko ostavio mene. Ali to uvek treba uraditi licem u lice, na blag način – po mogućstvu na nekom neutralnom mestu, kao što je klupa u parku, ili pab iz koga posle možeš da odeš. Takođe, ako jasno ne kažeš zašto raskidaš, tu, na licu mesta, ne pružaš toj osobi mogućnost da izvede konačan zaključak i završi s tim, a to nije fer. Tako da im uvek treba izneti razloge. A onda barem dva meseca kontakt treba svesti na minimum, posle čega možda možete da postanete prijatelji, ako je ijedno od vas spremno.



Čarli, 25

„Jasno iznesite svoje namere i svoje razloge“



Rekla bih da je najbolji način da odeš kod nje kući i to obaviš što brže i sa što više poštovanja, i da budeš jasan po pitanju svojih namera i razloga, bez pakosti. I da odeš. Ako je ta osoba bila užasna prema vama i morate da raskinete zato što je loša po vas, onda ovo možda ne može da se primeni. Ali ako raskidate s nekim zato što ga više ne volite, ili jednostavno to ne osećate, onda bi ovo bio pravi pristup. A to kažem zato što se to dogodilo meni. Osećala sam da je to najmanje grozan način da neko raskine s tobom, zato što se to ne događa u javnosti, u restoranu, uz picu. Koko, 28

„Ništa ne treba da ostane nedorečeno“



Mislim da iskrenost uvek treba da bude na prvom mestu. Baš kao i u vezi, ne možeš da imaš fer raskid, ako nisi iskren. Svaki raskid je drugačiji, ali ja takođe mislim da ništa ne treba da ostane nedorečeno, znate? To bi donelo još problema koji bi mogli da se pojave u budućnosti. Ja sam sa svojom bivšom samo otišla u park, i raspravili smo sve. Ja sam zajebala, ona je zajebala, i shvatile smo da to više ne funkcioniše. Bilo je prijateljski i obe smo se pomirile s tim tog dana i kasnije, iako nam je bilo potrebno neko vreme da se vratimo jedna drugoj u život.



Mislim da je najzdraviji način za raskid da sebi oslobodiš malo prostora (ja se ne zalažem za blokiranje / potpuno brisanje nekoga iz svog života, osim ako to nije apsolutno neophodno), ali mislim da je razvlačenje razgovora nakon tog čina kontraproduktivno. U vezi ti je stalo do nekog drugog, a mislim da prilikom raskida tu energiju treba preusmeriti na sebe. Lordi je to najbolje sročila kada je rekla, „Staram se o sebi na način na koji sam se nekada starala o tebi“.

Lola, 23

„Ne ponašajte se zaštitnički. Budite ljudsko biće“



Najpošteniji način da raskineš s nekim, iako ne želim da zvučim kao matorac, je biti iskren. Ali takođe mislim da treba biti i izričit i fer prema sebi. Niko ne želi da bude u situaciji u kojoj se njegovo „ne“ ne shvata ozbiljno. Takođe bih rekla da se treba odupreti preteranim uvredama koje mogu da dovedu do nezadovoljavajućeg poslednjeg seksa pred raskid. Ne ponašajte se zaštitnički. Budite ljudsko biće. Poštujte tu osobu, saslušajte je. Koliko god da ste zbog te veze ljuti, tužni ili odsutni, o tome razgovarajte mirno. Možete da budete puni razumevanja, kao i ozbiljni. Morate da budete realni kada su u pitanju ljudi koje volite, i nadate se da će zauzvrat i ta osoba biti realna.



Klaudija, 25

„Ne goustujte potpuno, a ni delimično“



Mogu da vam kažem šta da NE radite: ne goustujte potpuno, a ni delimično. Ako ste dovoljno poštovali tu osobu da budete u vezi s njom, onda treba da je dovoljno poštujete i da budete otvoreni povodom toga zašto više to ne želite – čak iako je veza bila kratka. Ne igrajte igre, i ne pravite ih ljubomornima nakon raskida, i ne ponašajte se kao da ste ortaci odmah posle raskida, jer je to jebanje u zdrav mozak za oboje. Ne proveravajte ih svakodnevno na društvenim mrežama, ali rekla bih da treba sebi da dopustite da to činite jednom nedeljno, zato što ćete svejedno to da radite, a to pomaže i da ne doživite neprijatno iznenađenje, ako ta osoba ima nekog novog. Takođe se i stalno podsećajte da će vam za dva do tri meseca oboma biti mnogo manje stalo nego sada.



Ali, 26

„Morate da verujete da to ozbiljno mislite“



Moj poslednji raskid je bio tako gadan. Razvukli smo ga mnogo više nego što je trebalo, i stalno smo raskidali i mirili se, pa je bilo prilično toksično, zato što smo se stalno svađale. Tako da bih rekla da za dobar raskid morate da verujete da to ozbiljno mislite, i da onda napravite čist rez. Neće uspeti ako se i dalje držite ideje o vezi. Takođe mislim da bi raskidima trebalo pristupati kao i svemu ostalom u životu: sa ljubaznošću i iskrenošću. Ako uvek tako pristupite, onda će sve biti u redu.



Lidija, 27

„Možete da budete ekonomični povodom istine“

Učinite to licem u lice, ne posle svađe, i bez izgovaranja nekakve dovitljive fraze koja će zvučati kao da ste u nekom filmu, ali koju bi ta druga osoba zauvek upamtila (ili bi barem mislila da će tako biti). Treba da se potrudite da budete fer, ljubazni, iskreni (ali takođe možete da budete i ’ekonomični’ s istinom, iz ljubaznosti) i jasni. Osim sa jednom, nikada se posle nisam viđala sa svojim bivšima. Znam da biti ’fer’ ponekad može da se shvati i kao biti ’hladan’ – neki ljudi prosto žele scene kao iz filmova. Jedna bivša devojka me je tokom raskida nezaboravno nazvala ’ledenom kraljicom’. Ja sam bila veoma ponosna – ali ona nije.





Antonija, 25



Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE UK.