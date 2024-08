Kako da raskineš sa partnerom sa kojim živiš na najmanje mučan način

Ali kako? je kolumna posvećena tome da vam pomogne da se nosite sa svim zastrašujućim komplikacijama koje su posledice toga što ste uopšte živi.



Jedino što je gore od toga kada ponovo moraš da tražiš partnera je ono kada u isto vreme moraš da tražiš i stan. Kada raskineš s partnerom sa kojim živiš (ili on raskine s tobom), to obično znači da ćeš se obresti upravo u takvoj nevolji. Dodaj tome to što morate da se dogovorite ko će uzeti koje stvari, i šta ćete, dođavola, da radite sa zakupom koji ističe tek za pet meseci, i jasno je da će se ta situacija brzo pretvoriti u opšti metež.

U poslednje vreme, sve više i više ljudi u vezama završi u kohabitaciji. Između 2007. i 2016, broj nevečanih parova koji žive zajedno se povećao za 29 procenata. Danas, prema istraživačkom centru Pju, oko 18 mliona ljudi u Americi živi sa nevenčanim partnerom.

Bilo da je tako zato što smo švorc, ili zbog toga što je ljubav danas toliko retka, da želimo da živimo sa našim ljubavima, ako imamo dovoljno sreće da ih nađemo, ne deluje kao da je kohabitacija trend koji će u bliskoj budućnosti početi da opada. Posledično tome, ni raskidi sa ljudima sa kojima živimo neće postati ređi. Zbog činjenice da ta situacija može da bude izuzetno komplikovana, pozvali smo stručnjaka da nas posavetuje: terapeutkinju za parove, Širu Ecion.

Pre raskida

Dok odlučuješ da li treba da raskineš sa osobom sa kojom živiš, možda ćeš morati u obzir da uzmeš i svoju stambenu situaciju: Ali ovde mi je baš lepo… traženje stana će biti takva gnjavaža… mogu li sebi uopšte da priuštim da živim sam? Prema Ecion, ne bi trebalo da zasnivaš sudbinu svoje veze na stambenom aranžmanu. „Ako znaš da je to neko sa kime više ne želiš da budeš, onda ne želiš da budeš s njim“, kaže ona. „Životne okolnosti su onda naredna prepreka sa kojom moraš da se suočiš“.

Jednom kada si doneo tu tešku odluku da raskineš s nekim, to onda moraš zaista i da učiniš. Pre nego što to uradiš, najbolje je da se pripremiš za ono što ćeš raditi posle; provesti noć sa osobom sa kojom si upravo raskinu generalno nije idealno. Na osnovu svedočenja svojih pacijenata, Ecion kaže da je „najbolje emotivno iskustvo koje ljudi mogu da dožive kada prolaze kroz raskid sa osobom sa kojom žive da odjebu odatle, i da stvore uslove kada to mogu da učine što je pre moguće“. To ne mora da znači da unapred pripremiš sebi trajno novo mesto boravka, odmah posle raskida, ali može da podrazumeva da pozoveš neke prijatelje i rođake, da vidiš da li možeš da im se uvališ na par dana, dok to ne središ. Nemoj da te bude sramota da potražiš pomoć.

Sam raskid

Održati uljudnost tokom raskida je uvek dobro, ali kada raskidaš sa nekim sa kime živiš, to je apsolutno neophodno. Vas dvoje ćete morati ozbiljno da se pozabavite logistikom posle raskida, i neće biti zabavno ako kada ugledaš tu osobu poželiš da odjuriš u prostoriju za iskaljivanje besa. Ecion kaže da je održati uljudnost obično moguće, čak iako su stvari pri kraju veze postale stvarno grozne. „Znaš da si okončao nešto što za tebe više ne funkcioniše – i samo oslobađanje od te toksičnosti ume da osnaži čoveka“, kaže ona.

Od pomoći je kada shvatiš da razgovor prilikom raskida nije poslednji koji ćete ikada voditi – ali naravno da će stvari nakon njega biti drugačije. „To ne znači da je veza gotova, ali znači da je ta vrsta veze definitivno gotova, i važno je tome se ne opirati“, kaže Ecion. „Oslobađaš se bilo kakve zavisnosti od partnera, i vraćaš se autonomiji i nezavisnosti“.

Posle raskida

Sada počinje pravi posao. Raskidi retko prođu glatko. Iako ume da bude lepo da imaš spremno mesto na koje ćeš se preseliti nakon kraja veze, to nije uvek izvodljivo – naročito ne odmah. Ako si osuđen na to da živiš s bivšim partnerom nakon raskida, Ecion savetuje da napravite neki dogovor koji će biti u skladu sa činjenicom da se priroda vašeg odnosa promenila, iako životni uslovi još uvek nisu. To bi moglo da znači da će jedno od vas sada morati da spava na kauču, ili da ćete prilagoditi svoje rasporede tako da vreme koje provodite zajedno u stanu svedete na minimum, ili ćete se dogovoriti da ne ulazite u nove veze dok se jedno od vas ne odseli. Za šta god da se odlučite, budite iskreni po pitanju svojih potreba, i držite ih se (drugim rečima, imajte na umu da biste mogli da padnete u iskušenje da se ponovo smuvate sa svojim bivšima, ali da vam to ne ide u prilog).

E sad, ako se jedno od vas iseljava, ili se iseljavate oboje – osim ako vam zvezde nisu naklonjene i vaš raskid se podudari sa istekom zakupa, što znači da oboje možete slobodno da tražite nove stanove – verovatno ćete se zapitati šta da radite sa stanarinom. „U teoriji, a to se svodi na pitanje ličnog integriteta – ja bih rekla da ispoštujete svoje obaveze“, kaže Ecion. „Čak i ako više ne živite zajedno i ne govorite jedno s drugim, ako ste u obavezi da plaćate kiriju, osim ako ne možete da nađete nekoga da taj stan uzme u podzakup, onda plaćajte kiriju“.

Bez obzira na to da li se iseljavate ili ostajete tu, Ecion kaže da je u tom trenutku u životu veoma bitno okružiti se novim stvarima. Ako se iseljavate, to će ići prirodnim tokom, ali ako ostajete u stanu koji ste delili s partnerom, zaista je važno da fizički promenite mesto da biste na taj trenutak gledali kao na novi početak. „Želiš da izađeš iz veze na sve moguće načine, i to ponekad uključuje i nameštaj koji ste kupili zajedno, ili krečenje zidova u drugu boju, ili šta god da je u pitanju“, kaže Ecion.

Kada je reč o deobi stvari, potrudite se da budete fer, bez obzira na bes ili druga loša osećanja koja vas verovatno tište. Razmislite o tome ko je šta kupio, ko šta više koristi, i da li će vam čuvanje neke sentimentalne vrednosti doneti više bola ili radosti. Ecion kaže da je važno da je „raskid prekid na svim nivoima, i promena na svim nivoima… to ponekad znači da moraš da prekineš odnos i sa kuvalom za kafu“.

Ove promene možda deluju naporno i teško, ali to je u redu. „Poenta ovog vremenskog perioda nije udobnost, već neugodnost“, kaže Ecion. Uvek je teško preseliti se. Raskidi uvek padaju teško. Biće teško proći kroz obe te stvari u isto vreme, ali vredi osloboditi se veze koja te je sputavala. A osim toga, sledeći put ćeš znati neke stvari, pre nego što počneš da živiš s partnerom. Ako ikada ponovo počneš da razmišljaš o tome, Ecion kaže da je od vitalnog značaja da „preispitaš smisao zajedničkog života“, i da oba partnera budu svesna obostranih namera (da neko sa kime si počeo da živiš ne pomisli da ste praktično vereni, a ti si samo želeo malo da uštediš na kiriji).

I na kraju, ako živite s partnerom koji je nasilan, od ključnog značaja je da ga ostavite. Ovde možete naći spisak izvora za pomoć i savetovanje o tome kako da bezbedno izađete iz veze.