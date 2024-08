Kako da se hvalite na društvenim mrežama, a da vas ne otprate svi prijatelji

Da li ste nekad pomislili kako se vaš način komunikacije razlikuje kada govorite sa ljudima uživo i kada im se obraćate preko društvenih mreža? Ako zastanete i malo razmislite o ovome, možda otkrijete da kočnice koje imate u stvarnom svetu često popuste ili ne postoje kada ste u onlajn prostoru.

Društvene mreže sve više liče na jedno veliko takmičenje, što može da ima ozbiljne posledice za veliki broj ljudi. U vremenu lajkova i instant gratifikacije ne treba da zaboravimo da se sa druge strane ekrana nalaze pravi ljudi – naši poznanici, prijatelji, kolege i rođaci. I da ne želimo da budemo iritantni samopromovišući bilbordi.

Videos by VICE

Od malih nogu učimo da ne treba da budemo samoživi egomanijaci, ali nas društvene mreže u isto vreme teraju na takvo ponašanje. Isto tako, ne treba da krijemo sopstveni uspeh i razloge za slavlje – ali gde se postavlja granica?

Istina je da nam takve objave donose zadovoljstvo, ali treba razmišljati i o publici. Obratite pažnju na stvari kojima se hvalite jer je jedno istraživanje potvrdilo nešto što verovatno niste želeli da čujete – ljudi imaju tendenciju da precenjuju koliko su njihove dobre vesti važne drugima i hvaljenje često ima suprotan efekat – umesto da vam se ljudi dive, nerviraćete ih i manje će vas gotiviti.

Podelite nešto korisno ili zabavno

Nikoga, sa izuzetkom roditelja i najboljih prijatelja, ne zanima lista tvojih uspeha. Kada želiš da sa svetom podeliš najnovije postignuće, probaj da to sročiš na način koji manje govori Vidi koji sam ja car, a više priča zanimljivu priču.



Najbolje samopromocije su one iz kojih i publika dobije nešto. Marketing eksperti su to odavno shvatili i tako je nastalo pravilo 80/20. To znači da minimum 80 odsto sadržaja koje objavljujete treba takođe da bude edukativno, informativno ili zabavno, a samo 20 odsto može da bude čista promocija.

Na primer, ako si postigao novogodišnju odluku da se zdravije hraniš i želiš to da kažeš celom svetu, to je u redu. Međutim, ako ne želiš da te istovremeno pola prijatelja hajduje, dodaj nešto korisno što i njima može pomoći da postignu tvoje rezultate.

Primer lošeg statusa: Od kad treniram, smršao sam 15 kila i osećam se savršeno! #bodygoals #gymlife

Primer dobrog statusa: Već četiri meseca pratim savete sa ovog fitnes bloga i danas sam prvi put u životu uspeo da stanem pred ogledalo, a da ne umrem od sramote.

Stavite drugu osobu na prvo mesto

Ovo je odličan način da se svima pohvalite za nešto što se postigli, a da ne izgledate kao samoživi kompleksaš. Umesto da stalno ponavljate Ja, ja, ja, probajte da citirate osobu koja vam je pomogla ili koja vas je inspirisala. Reakcije drugih na vaš uspeh takođe mogu da posluže kao reklama koja nije odbojna.

Doktorka psihologije, Suzan Kraus je savetovala da koristite ovaj način ukoliko baš morate da se pohvalite široj publici.

Primer lošeg statusa: Osvojila sam prvo mesto na najvećem takmićenju mladih fotografa u regionu!

Primer dobrog statusa: Mama ceo dan priča koliko je ponosna zato što sam osvojila prvo mesto na takmičenju za mlade fotografe. Ne, ne plačem, to mi je nešto upalo u oko.

Ne lažirajte skromnost

Nema ničeg goreg od osobe koja se hvali, a pritom fejkuje skromnost. Lažna skromnost je bolno očigledna i verovatno najsigurniji način da tvoji pratioci prevrnu očima sve do Kine, pre nego što te stave na mute. Iskrenost se ceni, ako ste uspeli nešto zaista neverovatno treba to da podelite sa svetom. Samo budite umereni.

Amerikanci su čak smislili termin za ovo iritirajuće ponašanje – humblebragging. Nova studija koju je preneo Time magazin je otkrila da hvalisanje pod velom lažne skromnosti mnogo više nervira ljude od obične samopromocije. Istraživači sa Hardvarda su došli do istih rezultata kada su pre skoro godinu dana proučavali takozvano skromno hvalisanje.

Primer lošeg statusa: Ko bi rekao da će moja malenkost oboriti rekord za najmlađeg direktora u firmi.

Primer dobrog statusa: Danas sam postao najmlađi direktor u firmi. Ludilo!

Napišite šta stoji iza uspeha

Kada umesto pukog hvalisanja, otkrijete koliko truda, vremena i požrtvovanosti stoji iza vašeg uspeha, mnogo su veće šanse da će i drugi biti srećni zbog vas. Bolje je da vašim uspehom inspirišete ljude, umesto da izazivate ljubomoru zbog koje će vas potajno mrzeti. Većina ljudi voli priče o likovima koji su uprkos svim teškoćama bili istrajni i izašli kao pobednici. Niko ne voli likove koji se samo hvale onim što imaju.



Dakle ako ste dobili povišicu, napišite šta ste uradili da je zaslužite. Ako ste odseli u predivnom hotelu na obali mora, uz fotke dodajte i koliko ste radili da priuštite to putovanje.

Primer lošeg statusa: UPALA SAM NA BUDŽET KUČKE!

Primer dobrog statusa: Posle tri meseca učenja, neprospavanih noći, stresa i panike, konačno mogu da se pohvalim da sam upala na budžet!