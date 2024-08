Kako da sekstuješ kao car(ica)

Ako nas je Adam Levin nečemu naučio 2022. godine, to je da vrlo malo ljudi zna kako da se izrazi kada je u pitanju seks. U tom cilju, ovonedeljna kolumna Megan Barton-Hanson govori o umetnosti sekstinga. U modernom svet u kome je validno muvati skrinošotovanim Hinge profilima u i DM-ovima u kojima piše samo „šalji sise“, razumljivo je da onlajn seksi priče mogu da deluju kao minsko polje. Uz to, svi smo napaljeni i definitivno smo svi na mreži, pa zašto ne bismo pronašli neke zabavne i zdrave načine da to uradimo?

Kao strastveni poznavalac i majstor OnlyFans-a, prljave priče su veliki deo Meganinog svakodnevnog života, tako da je ovo u osnovi seksi verzija saveta za uštedu novca. Samo ne očekujte metod tri koverte.

Mudro odaberite prve reči

Ne žurirte. Čak i ako ste super napaljeni i razmišljate o tome ceo dan, budite hladni. Dobar početak je referenca na seks koji ste imali sa tom osobom u prošlosti, ili započnite razgovor sa nečim poput „reci mi najbolji seks koji si imao“ ili „Tako sam napaljen da ne mogu da prestanem da razmišljam o seksu pre neki dan…” Ako još niste imali seks sa tom osobom, možda pošaljite malu seksi fotku i poruku poput „Razmišljao sam o tebi…” Pustite ih da preuzmu vođstvo i vidite da li su spremni da se igraju pre nego što se udubite.

Sekstuj kao što govoriš

Jedna stvar koju svi možemo naučiti iz sekstova Adama Levina je da treba da izbegavate da koristite reči koje ne koristite svakodnevno. Ako ne biste rekli „to tvoje telo je apsurdno“ uživo, možda ne bi trebalo to stavljati u poruku!

Napomena o slikama kurca

Postoji vreme i mesto za sliku kurca, ili čak i za ukusan video drkanja – ali to vreme nije na početku sekstinga. Moraš prvo da me napališ malo pre nego što me zvekneš kurcem po sred ekrana, znači sačekaj dok ti ne traže. Devojke to ponekad žele da vide! Kontekst jednostavno mora da bude pravi.

Rekla sam ovo ranije, ali kada snimate sliku kurca, ne mora toliki zum. Volim da vidim celo telo kada je neko upravo izašao pod tuš ili tako nešto. To je mnogo žešće nego samo kurac sa podom spavaće sobe u pozadini. Ovo važi i za video. Ponekad će ti momak poslati video kako drka i samo svrše na stomak, a sve što mogu da pomislim je šta ćeš sledeće? Trčiš do toaleta, presavijen tako da ne kaplje okolo? To ubija doživljaj.

Ne budi lenj

Ako ste dovoljno blagosloveni da dobijete golu sliku, nemojte samo odgovarati nekim emodžijima. Hoćemo barem mali pasus, molim! Želim da znam šta to radi za vas, koje delove želite da prvo skinem, šta želite da uradite… Ja sam strastveni korisnik emodžija, ali emodži sa ljubavnim srcem sam po sebi neće to prekinuti. Jadno, od tebe.

Postavite scenu sa puno detalja

Najbolji sekstovi su mi uvek bili opisni. Kako biste svukli nekoga? Gde hoćeš da ih saviješ? Postavite scenu sa što više detalja i može da bude zaista zabavno. Možete stvoriti fantazije koje ste oduvek želeli da živite, ali još niste imali priliku da to učinite. Ovo je takođe dobra opcija ako vam nije prijatno da šaljete slike, ili kada ste napaljeni, ali ste na kauču, naduvenog stomaka, u duksu umrljanom hranom. Ne dozvolite da vas to spreči da opišete kakav nosite donji veš, kako se osećate, gde se dodirujete ili gde želite da budete dodirnuti.

Budi ono što jesi

Možda ste malo stidljivi ili nespretni u prljavim pričama. Može biti teško smisliti šta da kažete u trenutku i taj pritisak razmišljanja „oh, jebote, šta ću sledeće napisati?“ zaista može da vam ubije doživljaj. Ali ne morate da forsirate stvari. Ponekad, ako sam ne znam šta dalje, pošaljem malu glasovnu poruku da se dodirujem i malo stenjem, i to obično radi! Ni mali video nikada nije na odmet.

Dajte svom partneru uputstva

Mnogi momci traže JOI [instrukcije za drkanje] na OnlyFans-u i to je baš dobro loženje. Čak i kao žena gledala sam pornografiju sa JOI-jem. Ako vaš partner ima tu poslušnu stranu, obožavaće to! Znati da nekoga dovodiš do orgazma je ozbiljno loženje. A ako niste sigurni da možete preuzmete vođstvo, dozvolite svom partneru da to uradi – možete da pošaljete glasovne snimke nazad o tome koliko uživate u njihovom pripovedanju.

Pošaljite porno linkove

Još jedna stvar koju volim da radim je da šaljem pornografske linkove scenarija koje bih želela da i mi odigramo kako bismo mogli da razgovaramo o tome zajedno – to baš ume da napali, ako želite da probate. To je uvek dobro ako ste van prakse ili se ne osećate previše artikulisano. To vam daje malo više tema za razgovor od „želim da ti izvadim kurac i popušim ga“.

Ne udaljujte se previše od svoje zone udobnosti

Seksting je odličan način da budete brutalno iskrenu otome kako želite da se seks odvija. Ako vas vaš partner ne zadovoljava, ovo je odlična prilika da zaista kažete kako vas može napaliti i poboljšati svoju tehniku u spavaćoj sobi.

U isto vreme, ne želite da budete ratnik na tastaturi i da se ponašate kao da volite divlji hardkor seks kada ste u realnosti misionar. Ovo je posebno opasno za devojke! Uvek smo kao, o moj bože, da, hoću da imam trojku, veži me, pljuni na mene, nisam radila anal godinama… Ako nisi u svemu tome i samo si bila glupo napaljena u u trenutku, obavezno to reci svom partneru pre sledećeg seksa!

Izbegavajte pijani seks kao kugu

Probudila sam se više puta uz poruke od ljudi mi pišu da su sada u srećnim vezama ili sam zgrozila samu sebe slanjem prilično divljih poruka poput „Tako sam napaljena jel imaš neki svoj seksi video?“