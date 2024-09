Jebanje i feminizam mogu biti sporni subjekti kada ih spojite zajedno. Čak i ako ljudima ne bi trebalo da bude teško da ih skontaju – radi šta želiš, sve dok su svi ispoštovani i pristali – postoje velike podele kada se govori o tome šta čini “feministički seks„.

Da li je feministički uhvatiti devojku za vrat u krevetu, na primer, ukoliko ona to želi? Zbog čega su neki samoprozvani feministi protivnici dekriminalizacije seksualnog rada, čak iako su seksualne radnice odavno rekle da kriminalizacija njehov posao čini još opasnijim? I kako mejnstrim pornografija može postati više etička kako na ekranu, tako i iza kamera?

Flo Peri, ilustratorka i spisateljica (možda je znate kao galavnu na omiljenoj londonskoj kvir žurci Aphrodyke), skoro je objavila svoju novu knjigu, Kako imati feministički seks: slikoviti vodič. Objavljena trećeg oktobra, ona je kolekcija ilustracija i reči o mnogim temama, od slike o sebi i nemonogamije uz saglasnost, do pornića, slanja golih slika i politike želje. Zabavna i koncizna, ova knjega je štivo koje bi tinejdžeri trebalo da čitaju u školama.

Kada govorimo o sadržaju, većina onoga u šta Flo veruje svodi se na to da “ono što je u redu u spavaćoj, možda i nije u prihvatljivo u sobi za sastanke“ što konstantno stavlja u fokus entuzijastični pristanak. Ona takođe ukazuje na to koliko su ljudi različiti, na različite načine, od toga kakva im je potreba za seksom, do toga šta ih natera da svrše – i, zbog toga, to što ste sa nekime seksualno znači da treba da iskomunicirate i navigirate kroz te sličnosti i razlike, dok u prvi plan i dalje stavljate užitak. Ono što zvuči jednostavno na papiru i dalje može biti teško izvesti u praksi.

VICE: Hej Flo. Kako bi definisala feministički seks?

Flo Peri: Za mene lično, feministički seks se svodi na to da imaš onakav seks kakav želiš, a ne onakav kakav misliš da treba da bude. Radi se o seksu koji je oslobođen očekivanja koja ste možda pokupili zbog porno industrije, vaših roditelja, seksualne edukacije u školi ili prosto zbog medija uopšte ili reklama za jogurt koje nas okružuju sa svih strana. U pitanju je maksimizacija užitka za vas, u okviru vašeg seksualnog života.

Meni lično bilo je potrebno nekoliko godina kako bih se izborila sa mitovima koje sam implicitno naučila o seksu dok sam odrastala. Da li se i ti osećaš tako? Šta su bile neke od neistina koje si morala da zaboraviš?

Da, definitivno. I zbog toga i dalje mislim da moj posao na ovom polju nije gotov. Komplikovano je analizirati sopstvena uverenja i misliti: “Šta od ovoga radim jer želim? A šta radim jer mi patrijarhat to nalaže?“ I u pitanju je komplikovan problem koji se i dalje rešava. Mislim da je sve u eksperimentisanju i shvatanju da se svet neće srušiti ukoliko va, noge nisu obrijane, na prime – a ukoliko želiš da ih obriješ ponovo, to uvek možeš.

Čini mi se da seks i feminizam kroz istoriju nije bilo lako spojiti. Na primer, da li postoje neki seksualni činovi koji su anti-feministički? Neki ljudi misle da postoje. Kako pristupaš toj strani priče kada si sastavljala ovaj priručnik?

Da, feminizam i nije preterano seksi. Većina ljudi nema feminističke seksualne fantazije, baš iz razloga jer su toliko dosadne. Umesto toga, možda fantazirate o tome da ste sekretarica koju jebe šef, zato što to jeste hot. Mislim da, u suštini, treba biti oprezan kada se radi o seksualnim fantazijama. Ukoliko je u pitanju seksualna fantazija, u pitanju je igra u verziji za odrasle. Nema poente pokušavati da promeniš ono što te pali – tako nešto je vrlo teško. Ukoliko vas pali da ste u submisivnoj ulozi u seksističkom scenariju, to se verovatno neće promeniti, a mnoge ljude baš tako nešto pali. Feministički je biti uključen u tako nešto, dokle god zaista dobro znaš koliko vrediš. Možeš biti direktor, ali kada se jebeš, možeš biti sekretarica.

Šta su još važne stvari kojih bi trebalo da se setimo kada govorimo o kinki seksu i feminizmu?

Smatram da, generalno, osobe koje su iskusne u kinki seksu često budu i dobre i u feminizmu, zato što ukoliko želite da radite nešto što ne spada pod standard, verovatno ste morali da preispitate sebe i ono što mislite – ili u najmanju ruku, trebalo bi da ste to uradili. Ukoliko seksualno fantazirate o udaranju žena – što očigledno nije nešto što treba ohrabrivati – potoji feministički način da to i radite, a to je da pitate i poštujete ženu koju želite da lupite po dupetu. A sve to ukoliko i ona to želi, i ukoliko uživa u tome – a postoje žene koje uživaju u tome. Ovih dana, lakše je nego ikada naći nekoga sa kime ste kompatibilni na taj način.

U tvojoj knjizi postoji odejak posvećen pornićima. Kako bi, po tvom mišljenju, trebalo da izgleda mejnstrim pornografija?

Pogled na to kako bi seks trebalo da izgleda u mejnstrim pornografiji veoma je sužen. Postoje svi mogući oblici pornića, ali mnogo ljudi ne traži ništa dalje od prve stranice PornHub-a, i misle da je to to. Amaterski pornići postali su sjajni zbog toga što prikazuju različite vrste tipova telesne građe, na primer. Ovih dana tako nešto sigurno gleda mnogo više ljudi – videti nešto što je snimljeno ajfonom ima taj jedinstveni seksi kvalitet.

Bilo koja vrsta pornića može biti feministička ukoliko se svi uključeni dobro provode, čak i ukoliko ne izgledaju kao da se dobro provode. Problem je, pak, u tome što će neki trinaestogodišnjak možda odgledati tako nešto imožda ne shvatiti kakav je nivo pristanka uključen u snimanje ovakvih stvari. Zbog toga bi možda bilo dobro kada bi pornići počinjali nekim intervjuom ili nečim poput: “Zdravo, ja sam Sandra iz Ohaja! Danas ću imati analni seks i lupaće me po dupetu, i ne mogu da dočekam!“ Morali biste da ih gledate kako na kraju entuzijastično izražavaju svoj pristanak uz nešto poput, “Da, zaista sam uživala u tome!“ [smeje se] To bi bio deo moje idealne feminističke utopije.

Postoji i deo o nevinosti. Osećam se kao da su ljudi u toku poslednjih nekoliko godina nevinost počeli da posmatraju kao arhaični koncept; nešto što nužno nije ni stvarno – makar u tradicionalnom smislu.

Slažem se sa time. Na mnogo načina možete biti devica u svom životu: bilo da ste po prvi put radili nešto seksualno, da ste po prvi put imali penetrativni seks, da ste po prvi put imali seks na autoputu u automobilu vaših roditelja. Na mnogo načina smo nevini, i svi oni imaju različito značenje za svakoga od nas.

Takođe, u okviru društva zaista previše značaja polažemo na to da nevinost nešto znači, kao i to što ga povezujemo sa “moralnom ispravnošću,“ ali i to da po prvi put treba da spavamo sa nekime ko nam se sasvim sigurno dopada. Ipak, velika većina svih nas ne ostane sa onom osobom sa kojom je izgubila nevinest, a onda nakon nekoliko godina shvatimo da to nije ni blizu najvažniji seks koji imamo u životu. Treba manje isticati da li je ovo nešto zbog čega ćemo zažaliti, već fokus treba prebaciti da to da li će sam čin biti fizički zadovoljavajući i prijatan.

U nastavku pogledajte isečke iz knjige ‘How to Feminist Sex’, koja je objavljena 3. oktobra 2019.

