Kako izaći na kraj sa predizbornim telefonskim pozivima

Jedna od osnovnih stranačkih aktivnosti, pored stajanja na štandovima, obilazaka sigurnih glasača od vrata do vrata je i telefoniranje. Svako ko namerava da započne političku karijeru ili je mladi napaljeni volonter mora da prođe golgotu zvanu kol centar.

Kol centar je prostorija sa fiksnim telefonima i kompjuterima na kojima se nalaze podaci članova stranke ili sigurnih glasača – ljudi koji su u nekom trenutku podržali rad stranke, ostavljajući joj svoje podatke. Tu su njhova imena, prezimena i kontakti. Stranački aktivisti zovu glasače ili članove sa nekim ciljem – da ih podsete na neki događaj ili iih jednostavno pitaju da li će podržati stranku i na sledećim izborima.

Bez obzira na to što ste svesno ostavili vaš kontakt, vi i dalje imate možete da tražite da se vaši podaci izbrišu iz baze ili da vas više ne zovu. One stranke koje vas poštuju će to i uraditi – makar takve instrukcije dobijaju oni koji sede i okreću telefone, da vas označe „crvenom bojom“ i skinu sa spiska.

Iako su pozivi upućeni ljudima za koje se očekuje da podržavaju rad stranke, ti razgovori nisu uvek prijatni, kako nam objašnjava Matija Novaković, nekadašnji stranački aktivista.

– U kol centru mi je bilo strava, voleo sam taj saspens pre nego sto me neko napuši ili bude vrlo ljubazan. U početku je bilo mnogo više ljubaznih, ali kako se menjala politika, menjali su se i sagovornici – kaže Novaković.

Međutim, ono što se dešava poslednjih dana i preplavljuje internet su pozivi upućeni ljudima koji tvrde da sa sigurnošću nikada nisu ostavili svoj kontakt partiji koja ih zove, pa čak i novinarima. Kako su brojevi telefona Beograđana dospeli u ruke za sada izgleda samo najveće političke stranke u Srbiji – Srspke napredne stranke – još se samo nagađa.

Organizacija CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) odlučila je tim povodom da pomogne Beograđanima kratkim vodičem o tome kako izaći na kraj sa pozivima izbornih štabova kojima niste ostavili kontakt. I pre svega kako ih prijaviti Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Kako navodi CRTA, pred vama su tri mogućnosti: da podnesete krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela proganjanja, da prijavite slučaj Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti koji može da pokrene nadzor stranke, i na kraju uputite zahtev provajderu za blokiranje broja koji vas uznemirava.

Sa druge strane, uvek imate i instant rešenje na predlog jednog stranačkog aktiviste sa višegodišnjim iskustvom u kol centrima i kampanjama. S obzirom na to da je i u ovom trenutku u kampanji, nije želeo da govori javno.

– Oterajte ih dovraga i spustite im slušalicu. Ni jedna krivična prijava neće imati nikakav rezultat. S druge strane, ukoliko ste dovoljno oštri prilikom spuštanja slušalice, oni će ubeležiti da vas više nikada ne zovu – kaže on.

