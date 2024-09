Kako izgleda seks u bračnoj poseti u zatvoru

Članak je prvobitno objavljen na VICE Belgium.

je izuzetno važan deo života i to važi za svakoga – bilo da ste na slobodi ili iza rešetaka. Ipak, održavati vezu dok ste u zatvoru veoma je teško, posebno ako je vaša voljena osoba spolja.

U mnogim evropskim zemljama, zatvorenicima je dozvoljeno da vide svoje partnere tokom „poseta bez nadzora“, organizovanih u privatnim prostorijama unutar zatvora. Međutim, Velika Britanija zabranjuje ove posete. Umesto toga, nekim osuđenicima je dozvoljeno da idu kući da vide porodicu, najviše jednom u 14 dana. Ali ovo retko funkcioniše u praksi. „Kućne posete su jako ograničene i, obično, rezervisane za zatvorenike sa niskim rizikom koji su veoma blizu kraja kazne“, kaže Laura Bisli, šef komunikacije u NVO Prison Advice & Care Trust.

Istraživanja pokazuju da bračne posete jačaju porodične veze zatvorenika i poboljšavaju njihov kvalitet života. Takođe pokazuju da zatvori koji to dozvoljavaju u SAD – ova politika se menja od države do države – imaju niže stope nasilja. Jedna studija iz 2012. opisuje bračne posete kao „snažan podsticaj“ za zatvorenike da se najbolje ponašaju, kako ne bi izgubili ta prava.

U Belgiji, parovi moraju da budu pravni partneri ili da dokažu da su u posvećenoj vezi da bi imali pravo na posete bez nadzora. Oni se odvijaju u studiju, unutar zatvora, gde je više privatnosti nego u sobi za redovne posete. Zakon dozvoljava jednu bračnu posetu od 2 sata mesečno, ali su neke ustanove blaže.

Florens (čije je ime promenjeno da bi se zaštitio njen identitet, kao i drugima u ovom članku) je u zatvoru više od sedam godina – prvo u gradu Monsu, a zatim u Berkendaelu. Ova poslednja ustanova omogućava osuđenicima dve bračne posete u trajanju do četiri sata mesečno. Ona i njen dečko Danijel daju sve od sebe da svoju vezu održe u životu, ali zatvorski sistem neizbežno uzima danak. Ispričali su nam o svojoj prvoj poseti bez nadzora i izazovima održavanja ljubavi i veze tokom zatočeništva.

Ovaj intervju je izvod iz podkasta Sexualité Sous Surveillance (Seksualnost pod nadzorom, dostupno samo na francuskom), koji govori o seksualnom životu žena u zatvoru.

Florens: Pre posete sam se doterala – sredila sam frizuru, šminku i tako dalje. Sećam se da sam svakim sekundom osećala sve više leptira u stomaku. Onda su mi otvorili vrata ćelije i pitali da li sam spremna – rekla sam da jesam, ali nisam bila. Stražar me je pratio niz gomilu nepoznatih hodnika, sa silnim skretanjima. Svi u hodnicima su me radoznalo gledali, vičući nešto tipa poput: „Hoćeš da se jebeš?“. Davali su razne vrste grubih komentara, ali im stražari uopšte nisu ništa na to rekli.

Krenula sam niz hodnik, samo pokušavajući da se setim svog muškarca – osobe koju moje srce i telo toliko žele. Ali osećala sam se odvojeno od te posebne vrste nežnosti, osećanja koje povezujem sa vođenjem ljubavi. Neko mi je bacio posteljinu i veliki peškir. Zatim sam krenula u novo krilo – još jedan hodnik pun vrata. Komentari su se brzo pojavili: „Popuši mi kurac!“ ili „Odjebi, kurvo!“ – Htela sam da pobegnem.

Uplašila sam se i čuvar je počeo da mi se smeje. Otvorio je vrata i ja sam ušla. Rekao mi je da je moj dečko na putu.

Unutra je pod bio vlažan i bio je jedan potpuno odvratan kauč na razvlačenje. Tu je bio i prenosivi toalet, pokvaren tuš – devojke su me upozorile na to – i užasan smrad seksa i znoja. Vazduh je bio kontaminiran, bog zna čime, gadostima nekim. Onda su se vrata otvorila i ušao je moj dečko. Dok je zatvarao vrata za sobom, čuo sam da neko viče: „Srećno jebanje!“

Daniel: Bila je to noćna mora, stvarno paklena. Dali su nam donji čaršav, gornji čaršav, ali ne i ćebe. Sve je bilo prekriveno plastikom. Postojao je radio koji je prigušio zvuk drugih zatvorenika koji su vrištali pored, i kakvu god buku da smo mi pravili. Bilo je i kondoma. Kada je stražar zatvorio vrata a mi ostali sami, jako smo se trudili da zaboravimo gde smo. Morate zaboraviti, ako želite da vam vreme bude dobro. Samo smo se držali i mazili.

Florens: Stajali smo tu, držali se – plakala sam i tresla se. Čvrsto smo se držali. Činilo se kao da je trenutak trajao danima, ali zapravo je bilo samo 45 minuta – pogledali smo na sat. Krici napolju su utihnuli, ali nikada nisu prestali. Rasklopili smo krevet, stavili čaršave, svukli se i sklupčali jedno uz drugo goli. Osetila sam tu zaista posebnu vrstu nežnosti koju sam spomenuo.

Ostali smo tamo nepokretni, oboje misleći isto, ali ne priznajući toksičnu situaciju. U suštini, da li je na ovo spao naš seksualni život?

Daniel: Za nas se radi o intimnosti iznad svega – ne nužno o seksu. Radi se o tome da drugu osobu držite u naručju i da možete da se ljubite a da vas ne gledaju, a da se ne morate pitati: „Da li traje predugo? Hoće li nas razdvojiti?” Možeš da se ponašaš je prirodnije kada nema kamera ili čuvara.

Nažalost, nema vremena za fantazije ili predigre, čak ni za donje rublje. Nije zabavno pomisliti da ćete to morati da tako radite godinama. Ali nema ni načina da se pobunite. Nema alternative.

Florens: Vodili smo ljubav prilikom naše četvrte posete. To ti je čovek – na sve se navikne. Možete voditi ljubav dok ignorišete sobu i komentare iz hodnika tamnice.

Nismo imali grejanje i morali smo da ostanemo tačno u centru kauča na razvlačenje, jer je bio tako klimav. Pali smo nekoliko puta i smejali se tome, bilo je tako apsurdno. Ne vodimo ljubav svaku posetu, iako imamo tako malo prilike – jednostavno ne mogu da izađem iz sopstvene glave. Definitivno sam seksualno frustrirana.

Daniel: Mislim da morate biti duboko zaljubljeni da biste uspeli, to je jedina stvar koja vas drži. Nije baš ispunjavajuće, ali radite ono što možete. To nikada neće zameniti ono da zaspim sa njom u naručju ili se ujutru probudimo sklupčani zajedno.

Naš seksualni život je potpuno ograničen. U suštini, kažu da imamo pravo da se volimo tog i tog dana, od 14.30 do 18.30. Tako ne funkcioniše ljubav, ali tako funkcioniše zatvorski sistem. Posle sedam i po godina, prilično zaboraviš na to. Na kraju krajeva, u okviru ovih ograničenja, naš seksualni život je onoliko dobar koliko može biti.

Stvar je u tome što ne možete pobediti zatvorski sistem. Ako napravite scenu, vrištite ili se borite sa čuvarima, nećete stići nikuda. Morate biti zadovoljni i uživati koliko god možete. Na neki način, dobio sam istu presudu kao i Florens – i ona to kaže. Kao partner spolja, imate više slobode u svakodnevnom životu, ali psihološki, dobijate istu kaznu kao i vaša voljena osoba.