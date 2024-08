Kako je ‘ACAB’ postao univerzalni slogan protiv policije

Od protesta u Americi do grafita na statui Čerčila u Londonu koji je nastao prošlog vikenda, ista četiri slova pojavljuju se iznova i iznova: ACAB. Ova četiri slova – akronim za frazu na engleskom “All Coppers [ili Cops] are Bastards” – globalno su prepoznatljiva, i verovatno ćemo nastaviti da ih viđamo svuda gde je bes zbog policijske brutalnosti nakon ubistva Džordža Flojda izazvao pokrete i proteste nezadovoljnih građana.

Ipak, odakle potiče ovaj akronim? I kako je postao internacionalni simbol koji označava mržnju prema policiji?

Trag možemo pronaći u samom sloganu: reč “coppers“ za policiju koristi se isključivo u Engleskoj. Takođe, Engleska je država gde je osmišljen moderan koncept policijskih snaga početkom devetnaestog veka, primarno kako bi se ugušili protesti Iraca ili se disciplinovali radnici koji su dolazili u gradove kako bi našli posao.

Ova fraza je sistemska kritika usmerena ka ulozi policije. Francuski ekvivalent ovoj frazi je “Tout le monde déteste la police”, što u prevodu znači “Svi mrze policiju“. U svom tekstu za Independent, Viktoria Galjardo-Silver objašnjava da ova fraza izražava ideju da nije samo jedna jabuka na ovom drvetu trula; već je “samo drvo iznutra trulo, i širi otrov.“

Antipatija prema policiji postoji od kad i policija. Smrt prvog policajca koji je ubijen u Londonu, Džozefa Grentema, procenjena je kao “opravdano ubistvo“ od strane porote koja i dalje nije verovala u ovu tada novu službu. Prvi put kada su se politički radikali sukobili sa policijom, trojica policajaca su izbodeni, jedan na smrt, a porota je ponovo ovo ocenila kao “opravdano ubistvo”.

Niko ne zna kada je fraza “all coppers are bastards” po prvi put upotrebljena. Leksikograf Erik Partridž u svojoj knjizi A Dictionary of Catch Phrases napisao je da je ova fraza postojala tokom čitavog dvadesetog veka i da je korišćena od strane “profesionalnih kriminalaca i razbojnika, najmanje još jednu generaciju ranije.“ Partridž je prvi put čuo ovu frazu dvadesetih godina dvadesetog veka kao deo pesme: “I’ll sing you a song, it’s not very long: all coppers are bastards.”

Partridž kaže da je ovaj izraz varijacija na “[All those in authority] are bastards”, što je opisano kao “prastari izraz pobune protiv čuvara reda i mira“.



https://youtube.com/watch?v=ANb3l-jRfh0%3Fstart%3D68

Pesma se pojavljuje u dokumentarcu We Are The Lambeth Boys, koji je sniman u toku leta 1958. godine i koji prikazuje život grupe momaka radničke klase iz Lambeta. Dok ih odvoze kroz centar Londona u prikolici kombija, oni ugledaju pandura i počnu da pevaju, “I’ll sing you a song, it’s not very long: all coppers are bastards” dok prolaze pored njega. U pitanju je varijacija na frazu – “all coppers are ‘nanas’” – koja se takođe može čuti u ranoj pesmi Dejvida Bouvija “Over The Wall We Go“.



Veruje se da je fraza prvi put postala akronim kada ju je u tom obliku upotrebila grupa radnika u štrajku 1940-ih, ali ovo može biti samo urbani mit. Ono što je sigurno je da je ovaj akronim na popularnosti dobio u okviru britanskog zatvorskog sistema, gde su zatvorenici ispisivali “ACAB” po zidovima, ali i po sebi. U zavisnosti od toga koga pitate šta on znači, mogli biste čuti i verziju “Always Carry A Bible”.

Grafiti ovog tipa i dalje se mogu videti u britanskim zatvorima danas; u svojoj popularnoj knjizi o tome kako preživeti zatvorski sistem, pisac Karl Katermol opisuje ACAB kao “akronim iz sedamdesetih koji široko koriste pankeri i kriminalci,“ i navodi da je njegov vozač školskog autobusa imao ovaj akronim istetoviran na šaci.

Razvoj pank kulture kasnih sedamdesetih raširio je ovaj akronim na internacionalnom nivou. Ovaj akronim postao je poznat u okviru “Oi!” sub-žanra – pankovog više bubntovnički nastrojenog brata poteklog iz radničke klase. 1982, Oi! bend iz istočnog Londona The 4 Skins objavio je pesmu “A.C.A.B.”. U pitanju je bila jedna od uspešnijih pesama koje su služile da se ovaj akronim još više popularizuje. Nemački antifašistički pank bend Slime objavio je svoju sopstvenu pesmu pod ovim naslovom godinu dana pre toga, i to je doprinelo da se ovaj akronim ustali i u okviru nemačkih mladih subkultura. Ove pesme bile su samo prve među nebrojeno mnogo drugih pesama koje su nastale kasnije. Možete ih pronaći svih žanrova, od repa do tehna.

ACAB se takođe koristi i u kulturi fudbala. Engleski fudbalski huligani tokom šezdesetih i sedamdesetih bili su blisko povezani sa scenom skinheda, koji su koristili ovaj akronim, a kako su fudbalski navijači iz drugih zemalja kopirali neke od stilova i izraza koje su ovi koristili, takođe su usvojili i akronim ACAB.

Upotreba ove fraze proširila se čak do Indonezije: 2016, jedan mladi navijač Persije iz Džakarte preminuo je nakon što je prebijen od strane policijeie, i reči “all coppers are bastards” pronađene su napisane u njegovim sveskama kod kuće. U svojoj knjizi o fudbalskim navijačkim grupama, pod naslovom 1312 (što je numerički kod za ACAB), fudbalski pisac Džejms Montog razgovarao je sa fanom indonežanskog tima Persija, koji se požalio na to da drugi fanovi ovog kluba nose majice sa ovim natpisom, a njemu se to ne dopada jer je “evropski“.

“ACAB” grafiti u Londonu na protestu 31. maja protiv ubistva Džordža Flojda. Fotografija: Kris Betel

Na grafitima širom sveta možete videti ovaj akronim. Svako ko uhvati voz iz jugoistočnog Londona do London Bridža neće moći a da ne primeti ogromni akronim ACAB koji je “naslikan“ protivpožarnim aparatom. Policija često maltretira one koji pišu grafite, a ispisivanje ovog akronima je lak način da se uzvrati udarac. Ova fraza takođe je ispisivana po zidovima od strane političkih aktivista koji su nezadovoljni ulogom, pa čak i postojanjem policije.

Upotreba ovog akronima kao izraza otpora radničke klase protiv ljudi koji imaju autoritet sama po sebi je kriminalizovana. Panduri izgleda ne vole da ih nazivamo ovakvim imenima. Malo-malo pa se pojavi informacija da su ljudi širom Evrope hapšeni dok su nosili ovaj akronim na odeći ili ispisan negde drugde. U Nemačkoj, najviši sud u državi presudio je u korist čoveka koji se na fudbalskoj utakmici pojavio u pantalonama po kojima je bilo ispisano ACAB. Sud je tada zaključio da, uzevši u obzir da se ova slova odnose na policiju generalno, njemu ne može biti suđeno kao da je uvredio bilo kog pojedinačnog policajca. Jedna mlada žena uhapšena je u Španiji 2016. godine jer je nosila torbu sa ovim akronimom i sloganom “All Cats Are Beautiful”, ali je policija odustala od ovog slučaja nakon što su mnogi svoje nezadovoljstvo izrazili putem društvenih mreža.

Danas, akronim ACAB možete videti apsolutno svugde. Možete kupiti sebi majicu ili ceger sa ovim natpisom, mimovi su svuda po društvenim mrežama, u klipovima na TikToku, dok je predsednik Amerike uslikan kako prolazi pored zida koji je čitav ispisan anti-policijskim grafitima. Nakon protesta zbog smrti Džordža Flojda, ovaj akronim se, kako se veruje, po prvi put ikada pojavio u New York Times-u.

Ova fraza, kao i akronim, prešla je dugačak put od svojih početaka na ulicama Londona, pa sve do svoje današnje globalne relevantnosti.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.