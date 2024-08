Kako je kada počinješ prvu vezu u kasnim dvadesetim

Većina ljudi ulazi u vezu čim se malo napali. Od žvalavljenja posle škole na biciklu, do razmišljanja o dečku u sedmom razredu kao “onom pravom”, većini ljudi romantične veze predstavljaju potrebu važnu kao što su hrana ili spavanje.

Lično, nisam jedan od tih ljudi.

Videos by VICE

Zapravo, nisam bio u vezi sve dok nisam imao 31 godinu – što je nekoliko godina više nego što ljudi obično imaju kada stupe u brak. Umesto toga, ja sam svoje tinejdžerske i dvadesete godine proveo singl. Veze su mi delovale kao potpuno stran koncept – nešto što drugi ljudi rade, naravno, ali ja prosto ne.

Verovatno postoji nekoliko razloga za ovo. To što sam gej učinilo je da mi treba više vremena da skapiram svoju seksualnost, nego što je to bio slučaj sa većinom hetero ljudi u mom okruženju. Ostao sam u ormaru, maksimalno se posvetio svom poslu i ostalim aktivnostima kojima sam se bavio. U momentu kada sam prihvatio da mi se sviđaju likovi, što je bilo kada sam već dobro zagazio u dvadesete, veze su bile poslednje na šta sam mislio. Bio sam preokupiran skrolovanjem kroz Grindr, i najviše što sam video sa istom osobom bilo je tri dejta.

Verovatno pripadam manjini, ali sigurno nisam jedini kome je život tekao na sličan način (jedno istraživanje iz 2015 pokazalo je da je samo 35 posto tinejdžera u SAD bilo u vezi).

Dilan*, student iz Virdžinije, nije bio u vezi sve do dvadeset šeste godine. Kao i ja, on kaže da je to što je gej bio faktor koji je doprineo ovoj situaciji. Heteronormativnost je nešto čime smo hranjeni od najranijeg perioda, i kvir ljudima zbog toga ume da bude teže da se snađu. “Mislim da se u okviru LGBTQ zajednice stvari kod svakoga razvijaju individualnom brzinom”, dodaje on. “Mnogi stariji gejevi se nisu osećali prijatno sve dok nisu imali 40 ili 50.”

Dilan takođe kaže da je činjenica da je introvert fokusiran na posao značila da taj potencijalni dečko nikada nije bio u prvom planu. “Mislim da je zaista privilegija biti muškarac; mi živimo duže bez brige o potencijalnom detetu.”

Keli iz Njujorka sa svojim prvim dečkom upoznala se kad je imala 26 godina. Pre toga, kako ona kaže, zbog problema sa samopouzdanjem nikada nije bila u vezi. “Kad god bi me neko pitao da izađemo u srednjoj školi mislila sam da se šali, nisam im verovala”, priča ona. “Čak i na koledžu, sećam se, kad sam se prvi put dopisivala sa nekim, pomislila sam da se po prvi put sviđam nekome. Posle toga sam počela da radim na samopouzdanju, i onda je bilo samo pitanje vremena.”

Keni iz Masačusetsa nije imao devojku sve do svoje 29. godine. On misli da je oklevao zbog toga što nije uviđao šta je značaj ljubavnih veza. “Mislim da sam samo želeo da ljubav bude nešto baš posebno i da ta prva ljubav bude baš onako kako sam zamislio i očekivao”, objašnjava on. “Bio sam paralisan i nervozan kad god bih pokušao da priđem nekome, a kad god bih krenuo u tu akciju osećao bi se kao da sam čudan, ranjiv, bilo mi je neprijatno u sopstvenoj koži. Iz tog razloga sam bio manje aktivan na ovom polju.”

Kada ulaziš u prvu vezu a već imaš dvadeset i nešto, ili više, treba da si pripremljen na posebnu vrstu izazova. Nikada do tada ti nisu slomili srce kako treba, što znači da ćeš biti ili previše lagan, ili previše oprezan. Konstantna komunikacija sa nekim takođe ti može teško pasti, pogotovo ako si naviknut na singl život. Na svu sreću, ja sam se smuvao sa nekim kome je to takođe bila prva veza, zbog čega smo vezu razvijali baš sporo. Ali, za nas je to funkcionisalo.

Ovi izazovi su nešto sa čime se i Keni suočio. Prva veza nije mu lako pala. “Osećao sam se kao da opet imam 16 godina, što je bilo jako frustrirajuće”, kaže on. Za njega lično, bilo je logično da da gas. “Iskočio sam iz sopstvene zone komfora, ali iz ovog ugla, mislim da mi je to donelo veliku korist. Ipak, nije bilo jednostavno procesuirati sve to toliko brzo.”

Dilan kaže sličnu stvar. “Što se tiče mog dečka i mene, primetio sam da sam ja postao emocionalno investiran mnogo brže”, kaže on. Njegov partner imao je više iskustva u vezama. “Pustio sam da priča teče, i nisam reagovao ni kada bih se osetio čudno, ili kada bih se setio koliko nemam iskustva.”

Kada se radi o vezama, ne postoji univerzalni priručnik. Neki ljudi nikada ne ulaze u veze. Neki možda to nikada neće ni želeti. Ipak, koncept “veze” svako od nas drugačije posmatra – posebno ukoliko je osoba aromantična ili aseksualna. Ukoliko spadate u grupu onih ljudi koji, pak, žele vezu, sačekati zrelije godine svakako ima svoje prednosti. “Bilo je lepo osetiti nešto novo, što nikad do tada nisam dopuštao da se desi,” kaže Keni. “To učini da se osećaš kao da si na pravom mestu, kao da si živ, i to me je povezalo sa mojim emocijama – i dobrim i teškim. Iako nije bilo lako, sada znam da vredi.”

*Neka imena su izmenjena.