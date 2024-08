Kako je plus-sajz modna blogerka redefinisala bikini

Oko 2013. godine, kada se Instagram pretvorio iz hipsterskog programčića za uređivanje fotografija u ozbiljnu društvenu mrežu, otkrio mi je nešto od čega sam počela drugačije da gledam na sopstveno telo. Među bezbrojnim fotkama kapućina i zalaska sunca pod sepija filterom, naišla sam na fenomenalan dvodelni bikini sa galaksi-printom. Samo mi je to nedostajalo da upotpunim kolekciju u kojoj su se već našli galaksi streč pantalone i galaksi dezen za nokte (galaksi print bio je vrlo in te 2013.) Ali pažnju mi nije privukao sam kostim već njegov model. Gabi Greg, crna žena raskošnih oblina, sa vremenom je postala ozbiljan igrač u svetu plus-sajz mode.

Kao mladu ženu, mučila me je telesna težina. Ako ćemo iskreno, muči me i danas. Negde u trećoj srednje, bila sam nezgrapna tinejdžerka od metar i osamdeset koja nije znala šta da radi sa sobom. Pritom sam odrasla u njujorškom predgrađu, gde je moja boja kože redovno zapadala ljudima za oko. Bila sam trapava, neugledna, nesigurna. Verovala sam da je za žene sa stomačinom bikini najstrože zabranjen. Obuci neki bapski jednobojni jednodelni kupaći kostim i sedi tu, pusti druge devojke da se igraju u pesku, govorila sam svojoj tužnoj buckastoj devetnaestogodišnjakinji u ogledalu. Najzad, na prvoj godini fakulteta naišla sam na GabiFresh u bikiniju kakav sam oduvek želela, praćenu odredom ništa manje barokno raskošnih žena. Čitav novi svet mi se otvorio kad sam videla krupne žene kako ponosno poziraju, bez stida zbog svojih strija i naslaga masti.

Videos by VICE

Danas Gabi Greg još više gospodari plus-sajz kategorijom sveta mode. Ne samo što je viralni postovi pretvaraju u slavnu ličnost već ima svoju modnu liniju – Premme. Ovog januara pokreću novi kolaborativni projekat u saradnji sa Swimsuits for All, pa sam je pozvala da popričamo o ulozi krupnih pripadnica manjina u svetu mode.

foto: Elton Anderson, Premme

„Išla sam u privatnu školu punu bogatih, belih, vitkih ljudi. Nisam se uklapala ni u jednu od tih kategorija“, priča Greg preko telefona. Iako je imala dosta samopouzdanja, priznaje da je sebe ubeđivala da mora da smrša. „Moja majka je jedna jaka žena, vaspitala me je da verujem u sebe, ali i ona je imala problema sa težinom. Stalno je pričala da se loše oseća u svom telu. Ja sam joj kao mala govorila koliko je u stvari lepa, da treba da prihvati sebe, iako sam bila samo klinka.“



Ova uticajna manekenka kaže da je nikad nisu „otvoreno zlostavljali“ zbog boje kože i težine, ali kao krupna crna žena, osećala se neadekvatno zahvaljujući svakodnevnim mikroagresijama. „Niko mi nije u lice rekao da sam odvratna, ali dešavalo se da na modnim revijama sedim dva-tri reda iza nekog manje uticajnog od mene, ili da me čak ni ne pozovu, ili da me ljudi ignorišu sve dok ne čuju koliko sledbenika imam.“ Nedugo pošto je diplomirala (2008.), Greg se okrenula fet-pozitivnim blogovima, pa je i sama otvorila jedan takav; bilo joj je teško da nađe posao koji se bavi modom i novinarstvom. Ubrzo je njen fet-pozitivni sadržaj počeo da nailazi na neočekivano jaku podršku u javnosti.

Katalizator je bio njen tekst iz 2012. o prihvatanju sopstvenog tela u bikiniju. Između ostalog, pisala je: „Ne daj da te postide i spreče da se zabavljaš! Možda se neće svako od vas odvažiti na dvodelni kostim, ali nadam se da će bar neke probati. Neopisivo oslobađa kad se opustiš i počneš da uživaš umesto što se pitaš šta li će ko da pomisli.“

foto: Ryan Michael Kelly, SSFA

Nedugo potom, potpisala je prvi od svojih pet ugovora sa Swimsuits for All. „Iznenadilo me je kad su mi se obratili, ali bila sam takođe i zahvalna i uzbuđena, znala sam da je to velika prilika za mene“. Swimsuits for All je kompanija koja pokušava da favorizacijom krupnih žena istakne da se lepota može naći u svim tipovima telesne građe. Greg kaže da je u početku bila vrlo oprezna, ali takođe je znala da plus-sajz modeli u bikiniju mogu biti ogroman korak napred za modnu industriju. „Bikini je tu bio značajan jer se žene tako osećaju nesigurno – pokazuju sve svoje takozvane mane. Ljudi me danas pitaju da li sam znala koliko će se dobro prodati, koliko će veliki uticaj ostvariti. Jednim delom želim da kažem da nisam znala. Bila sam strašno nesigurna, ali jednim drugim delom kao da sam imala osećaj da će sve ovo pomoći ženama iz plus-sajz kategorije. Ja sam jedna od njih.“



Posle još par projekata za Swimsuits for All, za Ava & Viv, za Playful Promises, i bezbroj drugih kompanija, Greg se i dalje čvrst drži stava koji joj je pomogao da pokrene sopstvenu modnu liniju. Pošto je teško nalazila garderobu u svom broju, Greg je sa najboljom prijateljicom i plus-sajz ambasadorkom Nikolet Mejson osnovala Premme 2017. godine. Modeli su im od broja 16 pa sve do broja 30. Premme pokušava da dostojno reprezentuje svoje kupce, kako na svom sajtu tako i po društvenim mrežama. Uglavnom kao modele koriste bodi-pozitivne i fet-pozitivne blogerke.

Danas je uticaj Gabi Greg veći od prosečnog – ima 577,000 sledbenika na Instagramu i još 59,500 na Tviteru, ali kao crnu ženu i dalje je teško prihvataju. „Kad se nađeš u preseku dve ili više marginalizovane manjine, teško je reći zašto te ko odbija ili ignoriše. Nikad ne znam da li je zbog rase ili zbog težine, valjda je u neku ruku i jedno i drugo“, objašnjava ona. „Dvostruka je barijera koju treba preskočiti da bi se ušlo u modnu industriju kad si i crna i debela. Ni jedno ni drugo nije od pomoći.“

foto: Elton Anderson, Premme

U svetu plus-sajz mode, kaže Greg, postoji i prihvatljiva i neprihvatljiva debljina: „Prati nas ta stigma, kao da smo spremni da prihvatimo krupne žene ali samo ako izgledaju kao Ešli Grejem. Ja sam tu definitivno privilegovana zbog građe u obliku peščanog sata, svetle kože, i kovrdžave kose – to se sve smatra za prihvatljivo. Ali treba održati svest o toj privilegiji, treba pomoći drugima i zajedno se boriti za jednakost u ovom poslu.“



Greg ne prestaje da forsira ove teme u nadi da će svi njeni klijenti i pratioci moći da se ugledaju na nju, da shvate da su i same moćne i lepe. „Kao crnoj plus-sajz ženi, celog života mi govore da nisam dovoljno dobra, da ne zaslužujem mesto u svetu mode, da mi sigurni nije ni stalo do mode, ni njoj do mene“. Više puta tokom razgovora ponavlja koliko joj je važno da dokaže ovim kritičarima koliko nisu u pravu. „Mora se verovati u sebe, bez obzira na to šta ti ljudi kažu. Ako znaš da imaš dobru ideju, dobar proizvod, ako imaš šta da ponudiš u razgovoru ili na tržištu, samo veruj sebi i nastavi da grabiš napred.“