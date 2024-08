Kako je Pornhub urušio privatnost i omogućio maltretiranje stotine žena

Pornhub, jedan od najposećenijih sajtova na celom svetu skladišti, objavljuje i profitira od video klipova na kojima su žene koje nisu želele da budu vidljive na internetu. One kažu da im je Pornhub uništio život.



Ove video klipove je producirala firma “Girls Do Porn” koja je označena kao Pornhub partner.



Ta firma tužena je od strane 22 žene za prevaru, nanetu duševnu bol, i zloupotrebe njihove ličnosti. Jedan od pravnih zastupnika ovih žena, Džon O Brajen, kaže da je preko 100 žena svedočilo njegovom timu da je firma “Girls Do Porn” obećala da ovi video klipovi nikada neće doći do šire javnosti. Advokati tužilaca razgovarali su sa preko 100 žrtava koje su snimane u periodu od 2009. do 2018. godine, i svaka od njih je ispričala istu priču, stoji u sudskom podnesku koji je dostavljen Višem sudu u San Diegu.

“Upala sam u tešku depresiju jer su me svi ismejavali.Otac nije mogao da me pogleda u oči a neki članovi familije i dalje ne razgovaraju samnom”





Prema rečima O Brajena, najmanje 11 spornih videa sa ovim ženama i dalje se nalazi na Pornhub-u.



Naše istraživanje pokazalo je da je jedna od posledica da je veliki deo tih žena u potpunosti obrisao sve svoje online profile nakon maltretiranja i ugrožavanja privatnosti na internetu, ili pak ponižavanja u stvarnom svakodnevnom životu.

“Girls Do Porn” je jedan od najpopularnijih Pornhub-ovih kanala koji redovno podiže nove video klipove na platformu. Pornhub čak nudi i plaćeni, premijum sadržaj na ovom kanalu.

Kako funkcioniše prevara “Girls Do Porn”

Većina ovih videa počinje istim scenama: Mlada žena sedi na hotelskom krevetu dok muškarac koji je iza kamere razgovara sa njom. Pričaju o tome da li je nervozna što će prvi put biti snimana dok upražnjava seks.



Žene u ovim filmovima su dovožene u San Diego iz raznih delova Amerike u organizaciji produkcije “Girls Do Porn”, na snimanje koje, kako im je obećavano, niko od njihovih najbližih neće moći da vidi. Njima je rečeno da će video koji snime biti stavljen na DVD za privatne kolekcionare u Australiji i Novom Zelandu.



“Meni je čak i dok sam se vozila ka hotelu rečeno da će to biti deo DVD izdanja koje će biti prodavano samo u jednoj stranoj zemlji”, rekla je za VICE jedna od žena, koja čak i nije deo sudskog procesa. Mi smo joj obećali anonimnost zbog osetljivosti slučaja.

“Pokušali su takođe da me plate da kažem ostalim devojkama kako je sve to OK i da nikakvih posledica neće biti. Ali su se ubrzo klipovi pojavili na Pornhabu”.

Izjave i iskazi drugih tužilaca u predmetu Girls Do Porn takođe ukazuju na to da je produkcija Girls Do Porn lagala o tome kako će distribuirati video snimke.



“Kada je sve objavljeno, upala sam u tešku depresiju jer su me svi ismejavali. Otac nije mogao da me pogleda u oči a neki članovi familije i dalje ne razgovaraju samnom”, rekla je žena koja je razgovarala novinarima VICE (Motherboard) redakcije.



Žene koje tuže “Girls Do Porn” tvrde da su bile izmanipulisane kako bi potpisale ugovor – ponekad pod uticajem alkohola koji su služili devojkama, ili dok su ih maltretirali muškarci u hotelskim sobama gde bi se scene odvijale, u prisustvu snimatelja i muškim porno glumcem.



U sudskom podnesku, O Brajen je naveo:

Sporazum koje su devojke potpisivale sa produkcijom je imao više stranica sa puno pravnih izraza, ali bez pominjanja mogućnosti da će video biti dostupan preko interneta. U sporazumu se čak ni ne nalazi ime produkcije “Girls Do Porn”, niti su one dobijale kopiju sporazuma. Zapravo, one su videle šta su potpisvale tek kada je pokrenut sudski proces.

“Ne možemo da komentarišemo predmete devojaka koje su podnele tužbe”, rekao je za VICE jedan od advokata koji zastupa “Girls Do Porn”.



“Generalno, većina produkcija koja proizvodi sadržaj za odrasle ga promoviše preko sajtova kao što je Pornhab. Standardni sporazum koji je moj klijent potpisivao sa devojkama podrazumeva da taj sadržaj može u celosti da bude objavljen bilo gde na internetu i verujemo da će taj sporazum biti prihvaćen kao validan nakon završetka procesa”.

Oko 400 žena pojavljuje se u video klipovima produkcije “Girls Do Porn”, a njih 22 se odlučilo za tužbu. O Brajen kaže da je on sa svojim timom obavio razgovore sa preko 100 žena koje su imale slično iskustvo.



Žena koje je u razgovoru sa našim novinarima potvrdila njihove navode nije ni znala da postoji zajednička tužba 22 žene.

“Niko me nije kontaktirao stim u vezi, niti sam ja mislila da ima smisla da ih tužim što sam napravila glupost potpisujući taj sporazum”, rekla nam je ona.

Kako Pornhub omogućava kršenje privatnosti

Sve žene, njih 22, su u svojim pisanim svedočenjima dostavljenim sudu, navele da je objavljivanje spornih filmova imalo užasan uticaj na njihove privatne živote.

GirlsDoPorn.com, i dalje postoji kao samostalan veb sajt, sa dužim verzijama klipova koji su postavljeni na Pornhabu.

Većina oštećenih žena nije imalo pojma da su filmovi distribuirani najširoj publici dok se nisu pojavili na Pornhub-u, nakon čega su pojedini korisnici Pornhub-a u komentarima na internetu javno saopštili njihove identitete.

Na sajtovima koji postoje upravo da bi se ponizili ljudi koji snimaju pornografske filmove, objavljena su njihova prava imena zajedno sa fotografijama sa njihovihj ličnih profila na društvenim mrežama.

Taj čin doveo je više žena iz ove priče do stanja depresije pa čak i ivice samoubistva.

Jedna od žena koja tuži Girls Do Porn, u sudskim spisima pod imenom Džejn Do broj 6, navodi da je doživela teška emocionalna oštećenja nakon objave videa:

“Razmatrala sam i samoubistvo. Sekla sam se po telu. Bila sam u depresiji, nisam izlazila iz kuće i razmišljala da napustim školovanje. Ljudi su slali kadrove i slike iz videa sa Pornhaba mojim prijateljima. Bila sam ponižena. Na kraju sam napustila koledž kako bih izbegla maltretiranje učenika. Potom sam morala da dam i otkaz na poslu zbog ponižavanja koje sam trpela. Sada sam u strahu da uopšte apliciram za neki posao. Redovno dobijam ponude za seks preko društvenih mreža od nepoznatih ljudi. Plašim se svakodnevnih susreta na ulici sa ljudima, i razmišljam o tome da se iselim iz države.”



Pornhab i dalje drži sporne klipove na svom sajtu, i pored sudskog procesa. Prema Pravilima korišćenja Pornhub-a, oni imaju prava da skinu te klipove kada god požele.

Pornhub nije želeo da odgovori na naša pitanja u vezi sa držanjem ovih videa na sajtu.



Kori Prajs, jedan od čelnika Pornhaba je u pisanom saopštenju naveo da “Pornhub ima alatke na sajtu za prijavu sadržaja koji je podignut bez odobrenja učesnika filmova. Mi savetujemo svima koji se osećaju oštečenim na taj način da prijave video kroz popunjavanje online forme na sajtu kojim se traži uklanjanje sadržaja”.

Katelin Bauden osnivačica i direktorka aktivističke grupacije “osvetničke pronografije – Badass”, kaže za VICE da je njen tim u kontaktu sa nekolicinom administratora Pornhaba koji su zaduženi za uklanjanje sadržaja na zahtev korisnika. Prema njenim rečima, oni su obično vrlo kooperativni, što nije slučaj kod produkcije “Girls Do Porn”.



“Ja se nadam da će Pornhub brzo ukloniti sve te klipove i priznati da je loše odreagovao u ovoj priči”, rekla nam je Bauden. “Ima sasvim dovoljno porno filmova na sajtu sa kojima ne postoji nikakav problem – i zato treba ukloniti sve ono što iole spornih sadržaja, jer to prosto oštećuje njihov biznis model”.

Kako Pornhub zarađuje na filmova koji potencijalno ugrožavaju žene

Neki od videa pregledani su na Pornhub-u više od 40 miliona puta. Kanal Girls Do Porn postoji već osam godina i za to vreme imao je 677 miliona pregleda i nalazi se među 20 najpopularnijih kanala na Pornhub-u. To je izuzetno veliko online prisustvo za nekog ko ne želi da njegov čin seksa pred kamerama bude objavljen na taj način. U međuvremenu, dok suđenje traje, Pornhub i dalje zarađuje novac na tim filmovima, prvenstveno kroz premijum partnerstvo sa Girls Do Porn sajtom.

Za 9.99 dolara mesečno. Pornhub Premium pretplata nudi korisnicima više od 100,000 “premijum” filmova u punom trajanju, bez reklama.

Premijum partneri Pornhub-a potpisuju ugovor sa ovim online gigantom u koji je VICE ima uvid. U njemu stoji između ostalog da se “partneri slažu da njihov sadržaj ne može biti klevetnički, nezakonita pretnja ili nezakonito uznemiravanje”, te propisuje da svi učesnici filmova ličnim dokumentima dokazali da imaju više od 18 godina.

Prema sudskim spisima u ovom slučaju devojke jesu potpisivale neku vrstu ugovora, odnosno pristanka, ali vrlo često u pijanom stanju i pod pritiskom, dozvolivši produkciji da sa snimljenim materijalom praktično radi šta god želi.

Ipak, i Pravila korišćenja i partnerski ugovor dozvoljavaju Pornhub-u da ukloni sporne filmove sa svog sajta u svakom trenutku, i mogu da prekinu saradnju bilo kada.

Prema Pornhub-ovim Pravilima i uslovima korišćenja, sajt ne “podržava bilo koji sadržaj koji mu je dostavio bilo koji korisnik ili drugi davalac licence, ili bilo koje mišljenje, preporuka ili savet izražen u njemu, a Veb stranice izričito odriču bilo koje i sve odgovornosti u vezi sa Sadržajem.”



U prevodu – Pornhub pere ruke od toga ŠTA ljudi podižu na njihov sajt, čak i kada taj sadržaj nekom uništava život, i nastavlja to da čini

Ovaj tekst je prvobitno objavlje na VICE US.