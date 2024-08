Kako je uređivati najveću enciklopediju droga na svetu

Prvobitno objavljeno na VICE Holandija

PsychonautWiki je onlajn enciklopedija posvećena drogama čiji je cilj da akademski jasno dokumentuje sve poznate halucinogene supstance i njihove efekte. Nudi opise opskurnih proizvoda kao što su 5-MeO-DiBF ili 25B-NBOMe, koje se pod tim nazivima obično valjaju po dark vebu.

Ova organizacija – koju čine doktoranti iz raznih zemalja, od SAD i Nemačke do Irana i Švajcarske – do sada je prikupila podatke o 300 halucinogena.

PsychonautWiki nije prvi pokušaj da se sastavi onlajn resurs ovog tipa, ali jeste najuspešniji do sada. Trenutno imaju oko pola miliona poseta mesečno, a oko četvrtina njih potiče sa dark veba. Pokretačka snaga im j programer po imenu Kenan Sulejman. Pričali smo sa ovim dvadeset-trogodišnjim Berlincem preko Skajpa o pokretanju i upravljanju ovako sveobuhvatne baze podataka o drogama.

VICE: Zdravo, Kenane. Šta te je motivisalo da počneš da radiš na PsychonautWiki?

Kenan: Ja od malih nogu imam potrebu da radim stvari koje pomeraju granice. To mi je donelo mnogo problema; bio sam izbačen iz nekoliko škola, i generalno me smatraju za autsajdera. Ali programiranje mi je oduvek bila strast – lepo mi je da nešto napišem i onda gledam kako oživljava. Tim putem sam saznao dosta toga o Toru.

Kako si od Tora i dark veba stigao do ovog sajta?

Sve je počelo od bloga Džozi Kins, Disregard Everything I Say. Ona i njeni čitaoci su pokušali da sastave jasan pregled informacija o psihodelicima i efektima koje ostavljaju na organizam. Sa vremenom je to preraslo njen blog, pa je osnovala viki sajt. Tada se zvao Encyclopedia Psychonautica, ali to je nezgodno izgovoriti. Sa vremenom je preraslo u PsychonautWiki.

Ko je Džozi, i zašto ti vodiš projekat koji je ona osnovala?

Duga je to priča. Džozi je trans žena iz Engleske koju sam upoznao početkom 2016, kada je radila na sajtu sa jednom Amerikankom po imenu Dženi. On su se upoznale preko bloga, a Džozi se posle preselila u Duram [grad na severoistoku Engleske] da bi živela sa Dženi.

Ja sam se projektu isprva priključio volonterski, ali shvatio sam da mi je stvarno stalo do njega i da želim da mu pomognem da se razvije. Postao mi je hobi. Hteo sam da celu stvar učinim profesionalnom: uveo sam još volontera, pomogao im da osmisle smernice za tekstove. Na primer, reč “droga” se nikad ne koristi zbog negativnih konotacija koje nosi u mnogim jezicima. Kao softverski inženjer, primenio sam svoje iskustvo na projekat i pomogao mu da nastavi sa razvojem.

Brinulo me je to što neki od naših volontera imaju nezdrav stav prema drogama. Pre nego što sam se ja uključio, nekoliko autora je umrlo od prekomerne doze, a to kao da nikome nije smetalo. Bili su spremni da probaju sve i svašta, na primer 3-MeO-PCP, vrstu ketamina koja izaziva psihozu. Jedan lik nam je u početku stvarno mnogo pomogao, ali onda je pukao i napao neku staricu. Kažu da je sad u zatvoru.

Mora da nije lako voditi sajt sa psihotičnim ljudima koji napadaju penzioner?

To i nije sve. Drugi administrator je na istoj supstanci postao užasno paranoičan, ubeđen da za sajt pišu vanzemaljci, pa je počeo da im se obraća preko početne stranice. Za mene je to bio samo još jedan znak da organizacija mora da se profesionalizuje .

Kako si sve to uspeo da pretvoriš u funkcionalan sajt?

Uz mnogo strpljenja. Prvo su ljudi morali da me upoznaju i priviknu se na mene. Preuzeo sam svu tehničku odgovornost, počeo da pravim male izmene i postepeno sticao njihovo poverenje. Isprva mi je bilo neprijatno – nisam navikao na okruženje u kom ljudi reaguju nekontrolisano; nekad sam imao utisak da sam im terapeut. Ali sa vremenom sam počeo da preuzimam sve više i više zaduženja. Onda smo se krajem 2016. svi našli u Duramu, i odvalili se od droge. Bila je to kao neka inicijacija za mene, zbližili smo se, upoznao sam bolje i Džozi i Dženi. Nažalost, počeo sam i da primećujem da sa njima nije sve u redu.

Kako to misliš?

Ne bih da ulazim u detalje, reći ću samo da je Dženi preminula 2017. od kombinacije benzodiazepina i antipsihotika. To nas je sve otreznilo. Džozi u to vreme nije bila sposobna da radi, pa sam ja preuzeo sajt da se ne bi ugasio. Danas imamo već 20,000 zapisa, i sve ide svojim tokom.

Šta se promenilo od kako si preuzeo kontrolu?

Uspostavio sam strukturu sa grupom aktivnih urednika koji su obavezni da redovno doprinose sajtu, a ne smeju da napadaju druge. PsychonautWiki mora da bude bezbedno utočište za ljude. Pokušao sam i da unapredim kvalitet tekstova. Na primer, mnogi prikazi određene supstance su očigledno bili pisani pod uticajem iste. Zato smo uveli novo pravilo pod kojim za sajt ne sme da se piše kad si na nečemu, bilo čemu.

Kako to proveravate?

Redovnim uređivanjem. Mnogi su tekstovi neodgovorno napisani; na primer, za heroin je stajalo da “treba paziti da su igle čiste”. Tako bi čovek pomislio da kod heroina ni na šta drugo ne mora da pazi.

Sad upozorenja ističemo na vrhu određenih stranica, u slučajevima da je na neke konkretne stvari posebno potrebno obratiti pažnju – na kombinacije droga, količine. Nikoga ne osuđujemo, samo navodimo činjenice. Smatramo da svako ima pravo da napravi kakve god greške poželi.

