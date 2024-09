Sve prednosti kinki seksa

Imala sam to zadovoljstvo da pre par nedelja posetim godišnji festival Hamp! u Vankuveru, festival alternativnog porno filma koji sebe opisuje kao “veličanje kreativnog seksualnog izraza” i čedo kolumniste Savage Love-a Dena Sevidža. Ali festival Hamp! je i mnogo više od sedenja i gledanja neznanaca kako se fistuju u PVC rukavicama. To je i platforma i događaj osmišljen da normalizuje kinki sklonosti ljudi i stvori okruženje u kom se ohrabruje razgovor o bezbednoj i dobrovoljnoj kinki igri. Pažljivo organizovani program uključuje različite telesne tipove, oblike, godišta, boje, seksualnosti, rodove, nastranosti i fetiše, a koji su svi povezani zajedničkim duhom seksualne pozitivnosti.

Seksualna pozitivnost je razumevanje da su sve uzajamno dobrovoljne seksualne aktivnosti zdrave, da pružaju zadovoljstvo i da ih treba podsticati, bilo da se radi o kinki igri ili ne. Ono što sam shvatila nakon što sam gledala nepoznate osobe kako krešu jedno drugo uz pomoć patlidžana (govorimo o pravom patlidžanu, ne o emodžiju kao pozivu na seks) jeste koliko odnos prema nastranostima ima veze s čovekovom sopstvenom seksualnom pozitivnošću. Kinki igra bukvalno je nastala na temeljima dobrovoljnog uzajamnog pristanka; pokreće je razgovor u kom se služite izrazima ‘ovo je u redu’ i ‘oboje se ložimo na ovo’, što, zauzvrat, omogućuje totalnu nesputanu seksualnu ekspresiju. To je osvežavajuć prizor, naročito u trenutnoj političkoj klimi kada redovno viđamo da su seksualno oslobođenje žena, njihova bezbednost i dobrovoljni pristanak manji prioritet od zadovoljenja požude muškarca. Međutim, za mnoge žene istraživanje nastranosti način je da taj stav dovedu u pitanje, sa nastranošću koja postaje način da se u potpunosti preuzme kontrola nad sopstvenim telom i zadovoljstvom.

I zato sam poželela da popričam sa ženama i osobama koje odbijaju da se povinuju rodnim podelama, a kojima je nastranost sastavni deo njihovih svakodnevnih života i uverim se u to kako njihov odnos prema nastranostima utiče na njihove stavove prema seksu, seksualnoj pozitivnosti i dobrovoljnom pristanku; bilo da se radi o podstreku telesnom samopouzdanju, pronalaženju osnaženja ili prosto načinu da se rešiš stresa. Da li vas analni kinki fisting čini više seksualno pozitivnom od nas ostalih? Pronašla sam neke kinkstere da bih saznala odgovor na to pitanje.

Doli, 33, Njujork

VICE: Zdravo, Doli. Kakav je tvoj odnos prema kinki seksu?

Doli: Dugogodišnji.

Zaintrigirana sam, hoćeš li mi otkriti neke svoje kinki sklonosti?

Kao što sam sigurna da će ti reći mnogi koji istražuju kinki scenu, to nikad nije samo jedna stvar. To je kao otvaranje Pandorine kutije svih bizarnosti za koje ste shvatili da vas uzbuđuju. Ja se ložim na teksture: dakle, lateks, koža, PVC i tome slično. U ovom trenutku sam opsednuta svilom — svileni čaršavi, svileni negliže, svileni strepovi.

I šta si otkrila, kako ti tvoje kinki sklonosti pomažu da unaprediš svoj zdrav odnos prema seksu?

Naravno, mislim da sve što vas ubedi u nešto pomaže da steknete zdraviji stav prema tome. Učila sam i usavršavala sopstvene sklonosti i mislim da to automatski moje odnose prema njima i seksu čini uopšteno zdravijim; shvatam šta me pali i znam kako izgledaju prioriteti u mojim zadovoljstvima, i mislim da je to najzdraviji pristup seksu koji možete da imate.

Tvoja „nastranost“ ti, dakle, pomaže da svoje zadovoljstvo staviš na prvo mesto?

I da i ne. Mislim da se ženama često govori da naše zadovoljstvo nije važno i da mi smemo da uživamo u seksu, ali da je na kraju balade sve gotovo kad lik svrši. Ali za mene je igranje sa nastranošću koju i ja i moj partner volimo način da se postaramo da čin seksa postane mnogo izbalansiraniji, a jednaki naglasak na oba naša zadovoljstva čini me da se osećam mnogo više samouvereno i seksi.

Na šta misliš da kinki sklonosti kod tebe imaju najpozitivniji uticaj?

Mislim da je to telesno samopouzdanje. Dopada mi se kako izgledam u negližeu. Sviđa mi se osećaj kad mi svila dodiruje kožu. Dopada mi se kako me gleda moj partner. Sve to utiče na nastanak zdravog i opuštenog pristupa mom sopstvenom telu. Mnoge žene se, dakle, bore sa sopstvenim telesnom slikom zato što živimo u društvu u kom se konstantno osećamo loše zbog onoga kako izgledamo. Svaki dan je u fazonu — ‘šta nam društvo govori kako treba da izgledamo danas?’, ’šta nam društvo govori da treba da nosimo danas?’, ’ko polaže pravo na vlasništvo nad našim telom danas?’ Kao žene, živimo od danas do sutra trudeći se da nađemo put do sopstvenog tela koji se ne oslanja na nečije tuđe odobravanja. To što sam gospodar sopstvenog zadovoljstva putem nastranosti zaista mi pomaže da bolje prihvatim sopstveno telo. Umesto da su mi pudingasti delovi mog tela odbojni, osećam privrženost prema njima jer mi moje telo u celosti pričinjava veliko zadovoljstvo.

To mi se sviđa! I da li ta usredsređenost na kinki želje čini seks za tebe zdravijim?

Da, mislim da prvobitni razgovori na temu „ovo mi se sviđa“ i „sviđa mi se kad mi radiš ovo“ znače da ste premostili sve probleme vezane za „nejasan pristanak“, zato što ste morali sve da crtate partneru. Kink otvara taj dijalog zato što je to kao usmeni ugovor, to je kao otvoreno izrečeno „da, želim ovo“ od čega sav seks, bio on nastran ili ne, samo može da ima koristi.

Koliko je takva vrsta „nastranosti“ važna za seksualnu pozitivnost?

Veoma. To je prilično simbiotski odnos, jer kad ne bi bila seksualno pozitivna, uopšte ne bih istraživala nastranost u onoj meri u kojoj to činim, ali kad je ne bih istraživala, ne bih imala toliko jasno razumevanje seksualne pozitivnosti. Mislim da mi je upravo zbog toga što daje prioritet mom zadovoljstvu, mojoj opuštenosti i mom samopouzdanju, igranje s kinkom i toliko važno.

Džen, 29, Mančester, Velika Britanija

VICE: Zdravo, Džen. Koji je tvoje kinki sklonosti?

Džen: Uglavnom se identifikujem kao potčinjeni mazohista fiksiran na zadnjicu, kao i razmaženo derište. Ima mnogo nastranosti koje me definitivno zanimaju, ali moram još da ih istražim i unapred se radujem što ću pokušati!

Strava! Da li, dakle, misliš da ti to što si kinki pomaže da izgradiš zdraviji stav prema seksu?

Sasvim sigurno! Za mene suština seksa nije samo u krajnjem cilju, već i u samoizražavanju i utočište kom se posebno okrećem u stresnim vremenima. Moje kinki sklonosti su ventil za svakodnevno visoku dozu stresa i odgovornosti sa kojima moram da se nosim. Omogućuju mi da mi se oduzme sva odgovornost, jer bukvalno neko drugi ima svu kontrolu nada mnom. To mi pruža mentalnu i emotivnu ‘pauzu’ i dopušta da se u potpunosti opustim. Ustanovila sam da je uzbuđenje koje dobijam od toga što sam potčinjena posebno regenerativno i daje mi snagu, što je tek dobrodošao bonus!

Da li to ima pozitivan uticaj na tvoje odnose?

Definitivno. Kad nađete partnera koji istinski uživa u svim vašim nastranostima, osećate se veoma sigurno dok iživljavate sve te fantazije i scenarija. Jednom kad nađete nekog ko je totalno i potpuno na vašoj talasnoj dužini, definitivno mislim da možete to mnogo bolje da istražite, što je uvek zabavno iskustvo. Ponekad ume da bude naporno kad se isprobavaju nove stvari, ali to samo uspeva da učvrsti vezu među partnerima.

Da li postoji potreba za višim nivoom uzajamno dobrovoljnog pristanka i poverenja kad partnera upoznate sa svojom nastranošću?

Apsolutno. Svog kinki partnera upoznate mnogo brže nego što upoznate nekog ko nije zainteresovan za vašu nastranost, jer istražujete vaše granice i zahtevi za komunikacijom između vas i vašeg partnera su mnogo veći.

U tom smislu, da li misliš da se zbog toga osećaš bezbednije u seksualnom okruženju?

Da, zato što je moje poverenje u mog partnera najveće moguće. Važnost bezbednih reči i vizuelnih indikatora kako neko izlazi na kraj sa scenarijom od vitalnog su značaja, i iako nikad nisam imala ‘ugovor’ sa partnerom, uvek 100 odsto pazim na to da smo razgovarali o tome i da unapred znamo koje su nam granice.

Koliko je tvoja „nastranost“ važna u tvom odnosu prema seksu i stavu prema pozitivnosti?

Kod mene lično, seks bez nastranosti postaje nešto što radite iz navike i može postati veoma rutinski i neinspirativno, što na kraju može da ima negativan uticaj na vezu i seksualnu pozitivnost uopšte.

Tom, 25, Birmingem, Velika Britanija

VICE: Zdravo, Tome. Kakav je tvoj odnos prema kinkovim sklonostima?

Tom: Nastranost je odigrala veliku ulogu u mojoj borbi sa disforijom. Deklarisao sam se kao gej sa 16 godina, kao trans sa 24. Doživljavam jak osećaj ‘gornje disforije’, što znači da volim mnogo da vezujem druge i ne sviđa mi kad mi dodiruju grudi ili im se posvećuje pažnja u nekoj seksualnoj situaciji. To znači da se moj seksualni život prilagodio tome, a nastranost je imala velikog udela u tome.

Koji su tvoje sklonosti?

Volim vezivanje. Obožavam da vezujem partnera i što mogu da ustuknem i uživam gledajući njegovo telo. Veoma se ložim na lance i lisice, a učim da istražujem igru s konopcem, kao i kako da uživam u njoj. Mislim da je to delom zbog olakšanja koje osećam u veoma bezbednoj situaciji u kojoj moje telo ne može da se dodiruje, ali mi pruža i kontrolu nad situacijom i omogućuje da uživam u ženi koju imam pred sobom i znam da ona ne može da pobegne od zadovoljstva koje želim da joj priuštim.

Kako tvoja disforija može da utiče na tvoju seksualnu pozitivnost?

Zbog svoje disforije, mogu da doživim trenutke kad prosto ne osećam dovoljno toga. Osećam da postoje delovi mene koji ne treba da postoje i delovi koji mi nedostaju, i to mi narušava samopouzdanje u moje sopstveno telo, tako da je poslednja stvar na svetu koju želim da to podelim sa nekim.

Kako je kinki igra uspela da potre to?

Mogućnost da stvorim atmosferu „igre“ pomaže. Prigušimo svetlo i popalimo sveće, pustimo muziku, stavimo povez preko očiju i odjednom više nemam oko čega da budem samosvestan. Za mene povezi preko očiju predstavljaju ogromno olakšanje u spavaćoj sobi. Imam bokserice sa ugrađenim protetikom (koje od srca preporučujem!) i umesto da se osećam grozno što moram da ih nosim, prepuštam partneru da odabere koju karu želi da koristim, a to stvara sjajan osećaj seksualne tenzije i uživanja, istovremeno otklanjajući sve brige. Onda možemo da počnemo da se igramo i bukvalno se zaista igramo; začikavamo jedno drugo, igramo se zamene moći, a koristimo i razne igračke.

Postoji li potreba za višim nivoom uzajamno dobrovoljnog pristanka i poverenja kad upoznaš partnera sa svojom specifičnom nastranošću?

Apsolutno. Mislim da ako želite da istražujete bilo koju nastranost, mora da postoji poverenje i mnogo komunikacije među vama. Uobičajena je praksa dogovoriti se oko bezbednih reči i taj razgovor čak ne mora da ubije seksualno raspoloženje. To je jednostavno, baš kao da kažete “koristim sistem semafora u komunikaciji, da li ti to odgovara? Kul, uzmi šibu.”

Koliko ti je, dakle, bitna nastranost u tvojoj sopstvenoj seksualnoj pozitivnosti?

Veoma, mislim da je istraživanje nastranosti zapravo išlo ruku pod ruku s istraživanjem mog roda. Zaista me je podstaklo da se bolje povežem sa sopstvenim telom i prokljuvim zašto to nisam uspeo da postignem ranije.

Robin, 38, London, Velika Britanija

VICE: Zdravo, Robin. Koji su, dakle, tvoje kinki sklonosti?

Robin: Ooooh… Pa mnogo toga!

Navedi mi neke?

Volim igru moći. Volim igru s bolom, naročito kad me ugrizu tako jako da mi ostane modrica. Volim kad me pretvore u objekat — da budem strašno pasivna, kao lutka. Volim da vezujem ljude konopcem. Malo sam i egzibicionista, i volim da me gledaju tokom seksa. Obožavam i da budem u trojkama, četvorkama i mnogorkama! Imam spekulum za otvaranje svoje vagine — s tom alatkom medicinska sestra ili lekar pregledaju grlić materice. Volim osećaj kad mi je puna vagina, tako da je mogućnost da se koristi spekulum za nanošenje unutrašnjeg pritiska upravo sjajna. Takođe sam i prilično oralno fiksirana, tako da volim kad mi se u usta guraju prsti, ali i druge stvari.

Kakav spisak! Kako ti, dakle, sve te „nastranosti“ pomažu da uspostaviš zdraviji odnos prema seksu?

Mislim da mi razumevanje u čemu uživam, iskrenost i otvorenost povodom toga šta želim i šta volim, omogućuje da svojim ljubavnicima govorim jasno i nedvosmisleno ‘da’ ili ‘ne’. Mnogo je lakše opisati kako da mi dodiruje klitoris ili usmine nekom s kim sam izgradila poverenje i u tome koliko bola želim da nanese mojim butinama!

Da li postoji potreba za višim nivoom uzajamno dobrovoljnog pristanka i poverenja kad partnera upoznaš sa svojom nastranošću?

Apsolutno. Naše nastranosti vanila osobe često mogu da dožive kao nekakvu tabu temu (ili čak i drugi kinksteri koji ne vole ono što mi volimo), tako da moram da verujem nekom u potpunosti da će poštovati moje želje, da neće pokušati da me posrami ili učiniti da se osećam kao nekakav ‘čudak’. O uzajamno dobrovoljnom pristanku mora da se priča do detalja kako bi se poštovali nivoi bezbedne igre, nanošenja bola i dogovorenih granica.

Kako paziš na to da tvoja kinki igra ostane pozitivna?

Staranje jedno o drugom i ukazivanje krajnjeg poštovanja jedno prema drugom od najveće su važnosti, čak i ako ste od nekoga dobili dopuštenje da ga ponižavate poslednjih sat vremena dok dominirate nad njim, naknadna briga — staranje da je taj neko dobro posle — za mene je upravo ono što čini razliku između zdrave i nezdrave igre.

Tvoja „nastranost“, dakle, čini veliki deo tvoje seksualne pozitivnosti?

Da! Otvorenost i lišenost svake sramote kad su u pitanju moji kinkovi ume da bude izvor velike sreće!

Trejsi, 25, Berlin

VICE: Zdravo, Trejsi. Možeš li mi otkriti neke svoje nastranosti?

Trejsi: Volim verbalno ponižavanja, nesmotreno šamaranje po licu, čupanje kose, pljuvanje i šamaranje bradavica. Strašno me uzbudi pomisao da ću biti kažnjena zato što sam se ponašala kao razmaženo derište.

Kad si to otkrila?

Uvek sam se ložila na čitanje proze o grubom seksu ili vezivanju konopcem i oduvek sam bila potčinjena u krevetu. U Torčer Gardenu, seks-žurki u Londonu, otkrila sam da volim da se oblačim u kostime, da me šljapkaju po guzi i da gledam druge tokom seksa. I u sklopu te svoje nove dominantno/potčinjene veze, shvatila sam da sam strašno veliki mazohista. Volim da fotografišem svoje modrice nakon dobijenih batina i da im dajem imena.

Uprkos tome što si nasilna pod dobrovoljnim pristankom, da li misliš da ti tvoje nastranosti pomažu da izgradiš zdraviji stav prema seksu?

Da, mislim. Komunikacija je otvorena i iskrena. Osećam se samouvereno i slobodno u sopstvenom telu, znajući da nekom ono pruža veliko zadovoljstvo.

Da li postoji potreba za višim nivoom uzajamno dobrovoljnog pristanka i poverenja kad partnera upoznaš sa svojom nastranošću?

Definitivno. Ponekad se ode predaleko, čak i ako dobro komunicirate i dobro poznajte jedno drugo. Osećanje velike bliskosti veoma je važno u ovakvim situacijama. Bezbedne reči su očigledno od ključne važnosti, ali je važno pratiti i neverbalne signale.

Koliko je nastranost tebi bila važna u preuzimanju kontrole nad sopstvenim uživanjem u seksu?

Izuzetno važna. Zaista me pali ideja da ne bih smela da uživam u tome, ali uživam. Bol i poniženje predstavljaju mi neverovatno zadovoljstvo — osećam se i fizički i mentalno sjajno posle čitavog čina. Kao da sam osetila nekakvu blaženost. Osećam se ostvareno ako uspem da istrpim nekakvu tešku scenu do kraja. A osećanje da sam bila krajnje aktivni učesnik u sopstvenom zadovoljstvu — isprobavajući nove stvari i eksperimentišući — uzbuđuje me najviše od svega.