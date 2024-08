Kako ljudi koji plaćaju za seks zamišljaju idealni odnos sa seks radnicama

Klijent seksualne radnice je misteriozan lik. Znamo da postoji, bez njega ne bi ni bilo industrije seksa, ali ne znamo ništa o njemu osim u slučajevima kad se desi ubistvo ili nešto slično.

Deset godina pošto je Novi Zeland dekriminalizovao prostituciju Dr Pani Farvid, koja predaje psihologiju na AUT u Oklandu, bavila se prikazima seksualnog rada u medijima. Ustanovila je da se uglavnom prikazuju same seksualne radnice, a vrlo retko njihove mušterije. “Osim kad nešto krene naopako pa se dogode nasilni ekscesi” objašnjava Farvid za VICE, “što je slučaj u kom se klijent prikazuje kao monstrum, nipošto prosečan muškarac već neki nasilni zlotvor.”

Zato je Farvid potražila priče o prosečnim muškim iskustvima. “Njihova nevidljivost odraz je društvene privilegije”, kaže ona. “Cela strana potražnje u ovom poslu vrlo se retko razmatra kad se priča o industriji seksa. Samo žene nose stigmu, samo su one problematične, nedostojne građanke.”

Farvid deli muškarce koji plaćaju za seks u tri grupe. Retke mušterije, koje tek ponekad skoknu do bordela posle provoda sa ortacima. Povremene mušterije koje tu i tamo korist usluge prostitutki. I česte, redovne mušterije. Farvid je preko sajtova tipa Adult Forum tražila ispitanike, a odazvali su joj se uglavnom pripadnici treće grupe. Neki od njih posećuju seksualne radnice čak četiri puta nedeljno. Plaćaju između 120 i 400 dolara na sat, a imaju između 24 i 52 godine starosti. „Većina ih je digla ruke od standardnih odnosa sa ženama, pa se oslanjaju isključivo na seksualni rad”, kaže Farvid.

Iako stereotip sugeriše da se radi o agresivnim, nametljivim ljudima, Farvid za klijente kaže da su “mekšeg tipa muževnosti.” Često su anksiozni, stidljivi, asocijalni, ili prezauzeti da bi održali konvencionalnu vezu. Svesno su pokušali da predstave stvari kao da ne eksploatišu žene, tvrdili da je seks koji plaćaju nešto više od obične transakcije. Evo nekoliko odlomaka iz njihovih svedočenja.

Savršena verzija dečko-devojka odnosa

“Ja sam u duši romantičar, ali nisam imao prilike da ostvarim takvu vezu, i sad ovako kompenzujem. Kad si sa seksualnom radnicom, to je kao savršena verzija dečko-devojka odnosa, jer sve ide onako kako ti hoćeš. A u odnosu sa drugim ženama uvek mora da bude kompromisnih rešenja, svađa, nesuglasica. To zahteva mnogo vremena i emocija, u tome je razlika. Ovako je savršeno, sve se desi kad i kako ti to želiš. Moji prijatelji u vezama, dobro znam koliko oni moraju da rade na tome.” – 52 godine.

Kako biti dobra mušterija

“Kad zakažem termin, ja se trudim da sve radim kao da idem na sastanak sve regularno sa devojkom. Obrijem se, očešljam, pristojno se obučem. Iako plaćam za seks, trudim se da bar budem dobra mušterija. I nadam se da će taj trud pomoći da iskustvo bude pozitivno. Imam osećaj je pre mene bilo bezbroj tipova, ali eto, ja se bar potrudim da joj budem OK i mislim da se to ceni… Dobra si mušterija ako se pristojno ponašaš, ako si učtiv, ako je ni na šta ne primoravaš, ako se lepo obučeš, dobro mirišeš, i ako se ne cenjkaš. Da joj bide prijatno u tvom društvu, da možete da popričate, kao da ste na dejtu. A ne da ih tretiraš kao da su samo komad mesa, i da si ti tu jedini bitan.” – 42 godine.

Da nisi samo neki kuronja sa kintom

“Sa vremenom sam shvatio da je ona jedna izuzetna osoba, bilo mi je neviđeno drago što sam imao prilike da je upoznam. Bio sam joj neko poseban, dovoljno mi je verovala da mi pruži uvid u svoj lični život… to mi je mnogo značilo, jer… da ne ulazim sad u detalje ali posle nje, više mi seks ni sa kim ne prija, toliko je dobra. Jednom prilikom sam doživeo orgazam u celom telu, to nikad nisam iskusio. Bukvalno sam se tresao i grčio od zadovoljstva. Ali ona je stvarno izuzetna osoba, kaže da sam joj drag, što je mom samopouzdanju mnogo značilo. Još uvek se čujemo i ponekad družimo, to mi mnogo znači. Kad naiđeš na nekog sa kim se baš onako poklopiš, znaš, onda im nisi samo neki kuronja sa kintom.” – 32 godine.

“Neke baš umeju da uzbude čoveka jako brzo. A sa druge strane, lepo je i kad imaš utisak da je i njima bilo dobro, da im nije čisto traćenje vremena. Između ostalog i zbog toga volim da ih oralno zadovoljavam, prija mi isto kao i kad ona meni to radi. Dakle, ako žena dobro reaguje u tom smislu, to je za mene uvek dobar znak.” – 52 godine.

Seks koji čoveka zaista ispunjava

“Mene seks sa prostitutkom nekad ispunjava koliko i seks sa devojkom. Nije baš često, potrebno je da se razvije neka hemija, ali ja zato i volim kad nađem devojku u tom poslu koja je nezavisna i dovoljno zrela da zna šta hoće, da joj bude lepo i da učestvuje kad je sa mnom, u tom smislu seks sa njom može da bude isti kao seks sa redovnom devojkom. Mislim da je pre svega stvar u tome koliko se dobro ljubi, znaš… ranije nisam skontao koliko je to važno, ali mislim da je to faktor koji čisto mehanički seksa pretvara u ono što čoveka zaista ispunjava.” – 42 godine.

Da učini da se osećam “posebnim”

“Ako devojka učini da se osećam posebnim, ja uzvratim uslugu time što nastavim da je plaćam, uz obilato čašćavanje. Na primer, jednoj koju sam redovno posećivao ostavio sam sigurno nekoliko hiljada dolara više, dvadesetak puta njenu standardnu tarifu, da zna koliko je cenim. Ne znam da li je samo htela da me tako izmuze, ali dovoljno sam je upoznao da zaključim da to verovatno nije slučaj. Porodična je žena, vrlo ljubazna, vrlo brižna. Nikom osim nje nisam rekao kad mi je majka preminula, čak ni najbližim prijateljima. A ona mi se posle javila na Dan majki, poslala poruku da pita kako sam. Takve stvari za čoveka ne radi bilo ko. Družili smo se, izlazili na kafu onako bezveze obučeni, trenerke i kapuljače. Znam dobro da me ne iskorišćava, a zna i ona da ni ja nju ne iskorišćavam. Dakle eto, za početak je bitno naći nekog uz koga se osećaš posebno.” – 32 godine.

Kupovanje intime

“Kad bih samo hteo da svršim, ja bih masturbirao kod kuće. Meni prija da provodim vreme sa devojkom, da joj ugađam, da bude i njoj prijatno. To je meni deo tog zadovoljstva, kad znam da je i ona zadovoljna. Trudim se da joj ulepšam dam. Zato ne insistiram ni na čemu, nisam ja tu najvažniji. Kad platiš ful servis i kreneš da je poljubiš, neka ume da kaže “izvini ali ja se sa klijentima ne ljubim”. Čak i kad samo zamislim da je tu primoram da me poljubi, meni bude neprijatno. Ta mehanička transakcija, tako se stvari ona svode na to da plaćaš kako bi se samozadovoljavao.” – 32 godine.

Lažiranje intime

“Ko devojaka do kojih mi i nije posebno stalo, ne smeta mi ako se pretvaraju, bar ako to rade ubedljivo! Ali ima devojaka do kojih mi jeste stalo, tu bi me baš pogodilo ako bih imao utisak da se pretvaraju. Opet, ne bi ih krivio jer sam svestan da su tu zbog novca, da kupujem od njih ili intimnost ili iluziju intimnosti.” – 32 godine.

Da plaćeni seks ne deluj plaćeno

“Bila je nekako na distanci sve vreme, kao da nisam tu, sve se svodilo na transakciju. A i ja sam živ čovek, to mi je bilo previše mehanički. Samo tada mi nije bilo prijatno sa devojkom za pare… osim te prilike, još nisam naišao na neku koja ne uživa u seksu i ne voli posao kojim se bavi… Ne bih da ih iskorišćavam. Ako bih stekao utisak da su sa mnom zato što baš moraju tu da budu, to bi pokvarilo doživljaj. Kao, ako joj je jedino stalo do novca, to bi mi bilo baš grozno.” – 32 godine.

Kako protiv ljubomore

“Stvarno mi se svidela, zato sam i prestao da idem kod nje. Ne smem da se vežem jer, znaš, nije to stvarno. Imaš osećaj da jeste, ali ipak nekako znaš da ako bi probali od toga ipak ne bi bilo ništa. Bude mi neprijatno, iako ona i nema pojma da mi se sviđa. Zato ne idem više ko nje…Moj savet je, nemoj nikad da preterano ideš kod iste, šaraj malo, posebno ako vidiš da si počeo da se ložiš na nju, tako ti je najsigurnije. Seti se da je njima posao da ti daju taj osećaj. Bilo bi lepo da se i ja njoj sviđam, ali šta ćeš, možda bi u drugim okolnostima i moglo da bude nešto, ali ovako nema šanse.” – 33 godine.

“Budem pomalo ljubomoran kad na forumu pročitam komentare njenih drugih mušterija, setim se sa koliko njih je bila. Teši me to što se sa njom viđam i van posla, dok većina drugih to valjda ne mogu, od toga mi popusti ljubomora. Ali zasmeta, nije da ne zasmeta, kad se setiš da se i drugi ljudi osećaju posebno dok su sa njom.” – 32 godine.