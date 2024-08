Kako naći skrivene bisere na Netfliksu

Tekst je prvobitno objavljen na I-D.

Netfliks. Prošle godine imali su 117 miliona pretplatnika širom sveta. Na to treba dodati svaku bivšu devojku koja još ima lozinku, svakog druga od brata od tetke iz škole koji još ima lozinku, svaku taštu koja deli snajkinu pretplatu, i realno gledano, dobije se toliko moćan striming servis da ne mora više da kupuje elitne filmove i serije – može sam da ih proizvodi. U februaru, direktor finansija Dejvid Vels najavio je da će ove godine Netfliks uložiti osam milijardi dolara u produkciju novog sadržaja – između ostalog, sedam stotina serija i osamdeset filmova.

Na ovogodišnjoj dodeli, dokumentarac Brajana Fogela postao je prvi Netfliksov osvajač Oskara. U Kanu, arthaus elitistima zasmetalo je što su se u selekciji našla dva Netfliks dela; crveni logo je bio dočekan zvižducima pred premijeru Okja, satirični osvrt na kapitalizam Bong Đun Hoa, i The Meyerowitz Stories, komedija Noe Bombaha.

Stara garda odavno je otpisala Netfliks jer ova firma zaobilazi bioskope, ali ne može se zanemariti revolucija koja je pred nama. Za običnog korisnika, jedini je problem kako naći željeni sadržaj u ponudi od preko 6,000 filmova i 1,000 TV serijala. Verujem da nisam jedina koja zavaljena na kauču lenjo skroluje kroz liste kao što su „Novo“ i „Trending“ i „Nezavisni filmovi sa protagonistima ženskog pola“, da bi se na kraju odlučila za reprizu četvrte sezone Ru Paul’s Drag Race. Ako i vas muče iste muke, evo par saveta koji će vam pomoći da u blatu pronađete skrivene bisere.

Odlučite kome verujete

Jednom davno, recimo 2014., kritike su izlazile taman pred petak kada u bioskope stižu nova izdanja. Znali smo da će striming zgaziti ovaj koncept uređivačke distribucije, ali u ta drevna vremena brinuli smo neke druge brige. Sad kad premotamo do 2018., mediji su mahom prihvatili realnost – preko Netfliksa i njegovih klonova se većina korisnika susreće sa novim filmovima i serijama. (I mi filmofili sa Tvitera smo prestali da kukumavčimo oko toga kako se mora ići u bioskope.)

Gardijan danas ima rubriku „Šta se emituje na Netfliksu i Amazonu“ u kojoj novinari reklamiraju i kritikuju nove filmove i serije. Manje detaljna je „Uskoro na Netfliksu“ lista na Vodzili. (S tim u vezi, ne zaboravite da nam senzualna gej ljubavna priča iz Jorkšira pod naslovom God’s Own Country stiže 31. marta.)

Ako se pak oslanjate na društvene mreže, @OliLyttelton daje dnevne preporuke filmova u striming ponudi za UK. Osim Netfliksa, tu su još i Amazon Video, Amazon Prime, iPlayer, BFI Player, NOW TV, Filmstruck, i MUBI. Ovaj poslednji ima sistem u kom selekciju od trideset filmova drži u ponudi trideset dana, a onda novi naslovi počinju da zamenjuju stare.

Oprobajte sreću: Netfliks rulet

Dok je Netfliks izrastao u monolitnu strukturu, bezbrojni sitni servisi razvili su se u njegovoj senci. Ja sam u napadu istraživačkog novinarstva probala Flix Roulette, koji vam preko jednostavnog interfejsa traži samo da izaberete žanr, tip sadržaja (film/serija), i IMDB rejting (od 1 do 10) pre nego što vam izbaci nasumični rezultat.

Prilično je adiktivno kliktati na „zavrti ponovo“ opciju, ali rezultati do kojih sam došla nisu bili loši: Carol i Boogie Nights, dva odlična dela, oba od impresivnih režisera, oba vredi pogledati ponovo. Takođe sam dobila Y Tu Mamá También, a šta ženi više treba od jednog Gaela Garsije Bernala? Najzanimljiviji su mi bili opskurni naslovi na koje bez ruleta ne bih nikad ni naišla: Kumu Hina je dokumentarac o havajskom trans nastavniku, koji kritičari opisuju kao „suptilno inspirativan”.

Reda mora da bude: tajni kodovi

Ova Netfliks novina od pre nekoliko godina prošla je gotovo nezapaženo. Umesto da skrolujemo kroz beskrajne naslove ili se oslanjamo na apsurdno široke kategorije, imamo opciju da ukucamo strože definisani žanrovski kod i – eureka – eto uže selekcije. Sajt What’s on Netflix nudi spisak kodova, od animacije za odrasle [11881] do kemp filmova [1252] do duhovnih dokumentaraca [2760]. Te brojeve treba ukucati u sledećem formatu: netflix.com/browse/genre/OVDEIDEBROJ

Probala sam, bilo je uzbudljivo! Svi težimo oslanjanju na Netfliksov algoritam koji nas gura u pravcu gledanja žanrovski poznatih stvari, dok nam se ovako otvara čitava paleta ezoteričnih radosti. Pod odrednicom kultni horor [10944] nabasala sam na Karpenterov Christine. Pod klasicima [31574], na Lukasov American Grafitti. Već godinama čekam priliku da odgledam ove filmove, i gle, čarobno su se stvorili predamnom!

Netfliksov interfejs obožava da ga korisnici prilagođavaju, čak i u zvaničnoj selekciji algoritmom izabranih naslova. Probajte da izvrnete abecedni redosled kako biste naišli na ređe viđene filmove, ili da ih poređate po godini umesto po naslovima.

Da se zna ko je glavni

Kad smo već kod prilagođavanja: algoritmi rade posao samo ako ih na to nateramo. Onlajn življenje često zahteva da lupamo ocene: sajtovi kao što su Tripadvisor, Amazon, ili eBay mole da ocenimo sadržaj koji smo iskusili, čak iako nam je utisak bio neutralan pa nemamo šta da kažemo. Sami odlučite koliko vremena ste spremni da posvetite rejtinzima. Neki jednostavno ignorišu suvi prosek i teške trešine, pa daju samo dobre ocene filmovima koji su ih baš impresionirali. (Ovo je generalno solidan pristup za svo onlajn oglašavanje: pokušajte da smisleno ocenjujete i kritikujete sadržaj kako ne biste mediokritetom zatrpavali druge korisnike iste platforme.)

Za kraj, šta treba izbegavati

– Netfliks naloge na društvenim mrežama; samo valjaju najnovije naslove.

– Duže zadržavanje na početnoj strani Netfliksa; zagušiće vas besmislenim podacima

– Pozajmljivanje naloga licima čiji se ukus razlikuje od vašeg. Šta ako voljenu osobu ne volite dovoljno da biste joj dozvolili da unese haos u vaš savršeno uređeni univerzum? (Igrom slučaja baš to je tema Phantom Thread, novog filma Pola Tomasa Andersona.)