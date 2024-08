Kako ne upropastiti novu vezu društvenim mrežama

Društvene mreže su praktično auto-špijunaža, ali ostavimo to za sada po strani. One su deo našeg života, i biće to u doglednoj budućnosti. Pitanje društvenih mreža redovno se poteže u kontekstu dejtinga, osim ako niste i vi i partner baš u nekoj potpunoj ilegali.

Ja se još uvek sećam tinejdžerske svađe sa bivšim dečkom koji nije želeo da promeni svoj status na Fejsbuku pošto smo se u stvarnosti smuvali. Ipak, danas su stvari nešto komplikovanije – tu su Instagram, Tviter, Fejsbuk, Snepčet, i bezbroj drugih platformi.

U potrazi za savetom, obratili smo se i stručnjacima i običnim ljudima. Evo šta oni misle: kako u vezi postaviti granice po pitanju upotrebe društvenih mreža i načinu obraćanja na njima.



Fejsbuk

Ako ste jedna od onih osoba koja se i dalje primarno oslanja na Fejsbuk (pozdravite mamu), evo par saveta.

Nije više tako važno da li ste preko Fejsbuka ozvaničili vezu ili ne.

Emili Holms Han, osnivačica i direktorka LastFirst kluba za upoznavanje, smatra da zaista nije tako važno. Ipak, „ako vama jeste važno“, dodaje ona, „sedite i dogovorite se lepo sa partnerom.“

„Generalno gledano, rekla bih da je razumno zvanično objaviti vezu putem Fejsbuka kada uđe u stabilnu fazu, znači posle recimo šest meseci“, objašnjava Holms Han.

Ne postujte o vezi ako ćete morati da lažirate bliskost.

Ništa mučnije i depresivnije od pokušaja da se problematična veza predstavi onlajn kao savršena.

Konor (27) koji društvene mreže umereno koristi, uglavnom Instagram iz umetničkih razloga, kaže da je odustao od pokušaja da svoju vezu dostojno predstavi na Fejsbuku.

„Da postujem o ovom ili onom detalju našeg odnosa delovalo mi je besmisleno; zašto bih se pravio da je sve sjajno i nikad se ništa neće zakomplikovati?“

Zaboga i pobogu, ne skrolujte kroz nečije slike dok ne nađete kako im je stajao bikini pre par godina.

Sve je rečeno. Neopisivo odvratan potez, nikom vas neće omiliti.



Instagram

Ne kačite partnera na Insta bez dozvole.

„Rekla bih da je u većini slučajeva neophodna saglasnost druge strane“, kaže Holms Han.

Ne lajkujte masovno.

Dženifer M. Džozef iz Toronta, menadžer aktivnosti na društvenim mrežama, tvrdi da je uzaludno lajkovati gomilu slika iste osobe u nadi da će vas primetiti. „Bizarno deluje, blokiraće vas.“

Ljudi sa svojim telima mogu da rade šta god požele, pa i da mame komplimente

Ako ne želite da budete u vezi sa nekim ko ovo radi, ne morate. Ali nije kul zahtevati od partnera da prestane da kači svoje atraktivne selfije. Ako vam smeta, porazgovarajte prvo o tome zašto vam smeta.

Karson (24) redovno koristi Instagram, preko kog se kako sama kaže „izražava“.

Često kačim soje polugole slike, uz natpise o osećanjima, umetnosti, ljubavi, aktivizmu“, objašnjava ona. „Moj partner me u ovome potpuno podržava. Da me ne podržava, ne bih bila sa njim.“





Tviter

Možda nije loša ideja da napušite dečka koji vam je rekao da ste debela i tako prikupite viralnu podršku. Ipak, tvitovati o problemima u vezi samo privlači neželjene savete.

Ko je ovu platformu makar isprobao, svestan je da tu svako ima mišljenje na svaku temu – čak i kad stvarno ne bi trebali da ga iznose. Ako ne želite da vam komentarišu emotivnu vezu, nemojte ih uvlačiti u razgovor. Tvitovi su javni ali podsmeh se često dešava skrovito, u grupnom četu. Nije vam to digitalni dnevnik.

Ako vam dođe da preko Tvitera saopštite „moje srce pripada @____9/9/17,” imajte u vidu da je to ekvivalent Fejsbuk promene statusa veze.

Neće biti notifikacije, ali ipak post ostaje zauvek kao neprijatno podsećanje za slučaj da sa tom osobom ipak nekim čudom ne ostanete u vezi o kraja života.

Ako neko koristi Tviter poslovno, nemojte flertovati sa njim preko Tvitera.

S tim u vezi:



LinkedIn

OVO TI NIJE ZA DEJTING

Žene na platformi posvećenoj razvoju karijere startuju samo seksističke budale. Setite se samo svih problema na poslu sa kojima su se žene suočavale – razlika u plati, seksualno zlostavljanje. Razmislite kakav utisak to ostavlja. Pozitivnog odgovora neće biti.

Opet, ako ste par uticajnih LinktInaša, slobodno kontaktirajte partnera preko ove mreže.

Samo ne zaboravite da izbrišete bivšeg, ako ne želite da vam jednog dana iskoči gde se zaposlio pa da se osetite posrano. Posle nezgodnih raskida, za prijateljstvo su male šanse – samo ga otkačite.



Snepčet

Instagram je zamenio Snepčet u najvećoj meri, ali evo nekih pravila.



Ne šalji slike polnih organa koje ti niko nije tražio.

Ovo evergrin pravilo važi za sve platforme i vidove komunikacije, ali pošto mi je Snepčet ostao poznat najviše po ničim izazvanim slikama kurčeva, navešću ga ovde.

Ako pošalješ sliku ili video bez da ste prethodno razgovarali, obično niko neće ni otvoriti snep osim ako te znaju uživo. Ako ne želiš da te tako postide, ponašaj se kao pristojno ljudsko biće i benigno razmenite par reči pre nego što krenete dalje.

Ne vredi ti da dodaješ ljude sa svog padobranskog naloga.

Nećeš nikog prevariti imenom kao što je hey29389, samo da znaš.

Kao što je već navedeno na primeru Instagrama, traži dozvolu partnera pre nego što njihovu sliku bilo kome pošalješ.

Dodatak: o privatnim porukama

Ne drži ljude predugo na “pročitano” osim ako te boli dupe za njih

Džozef ističe da je nepristojno održavati komunikaciju striktno preko PP. Ako vas iole interesuje sagovornik, pređite na SMS posle prvih nekoliko PP.

Imaj u vidu potencijalne posledice privatne poruke.

„To je ozbiljna granica za mene“, kaže Konor. „Startovati nekog preko PP je tabu, jebiga.“

Konor je u pravu. Ne spopadaj nepoznate ili jedva poznate ljude preko privatnih poruka. Ume neka a upali, ali obično će samo napraviti skrinšot i onda te javno ismejati. Pazi šta radiš

Opet, atraktivne osobe dobijaju tu vrstu poruka – opusti se malo.

„Kao žena koje svoje telo izlaže onlajn, stranci redovno pokušavaju flert preko privatnih poruka, nekad nude da mi prodaju travu, i naravno šalju mi slike svojih polnih organa“, objašnjava Karson.

„Ja na to ne odgovaram, osim kad mi dođe da malo zajebavam te kurčevite. Mom partneru to ne smeta, a i nema razloga.“