Kako sam naučila da ponovo uživam u seksu nakon napada

EKI, 23

Kvalitet seksa u celini: 8/10

Učestalost seksa: 7/10

Nivo intimnosti: 8/10

Kako se generalno osećate prema ljudima sa kojima se jebete: 10/10

Koliko ste zadovoljni količinom vremena koje trošite na seks: 7/10

VICE: Ćao Eki! Dakle, kada si poslednji put imala seks?

Eki: Pre oko tri dana.

Jesi li zadovoljna time koliko često imaš seks?

Jesam, da, ali, znaš već, uvek može više. [Smeje se.]

Znači ti misliš da imaš seks često koliko i drugi ljudi u vezama?Da, rekla bih da je tako.

Eki kod kuće.

Šta misliš o istraživanju Britanskog medicinskog časopisa ? Da li treba da krivimo društvene mreže što se manje jebemo?

Mislim da su društvene mreže veliki deo toga. Sa Instagramom, Tviterom i aplikacijama za upoznavanja, sada možete imati nekoga samo klikom na dugme. Na početku je mnogo žena bilo otvoreno za tu opciju, ali se sada sve izokrenulo. Sada, nijedna od mojih singl drugarica ne koristi dejting aplikacije i mislim da je to zbog toga što je ženama dosadilo osećanje da su jako objektifikovane.

Da li si imala bilo kakvo loše iskustvo sa društvenim mrežama i pronalaskom nekoga?

Pa, javila sam se svom dečku preko Instagrama i on me je skroz iskulirao, ali sam postavila selfi i onda mi je poslao poruku.

Barem ste sada zajedno. Dakle, pre nego što si upoznala svog partnera, da li si bila nezadovoljna zbog postojanja tolikog broja muškaraca koji objektifikuju žene?

Nažalost ne. Stvar je u tome da sam bila silovana kada sam imala 18 godina, što je iskrivilo moj pogled na seks. Imala sam seks sa nekim zaista odvratnim muškarcima. Ne žalim zbog toga zato što sam to uradila tada i to je šta god. Ali gledajući unazad, Eki sada ne bi imala seks sa tim muškarcima, ako to ima smisla?

Da li je to način na koji si se nosila sa napadom?

Da, bila sam mlađa i nosila sam se sa traumom na svoj sopstveni način, tako što sam zaboravila na moral.

Kada kažeš moral, misliš na način na koji bi želela da te tretiraju kako muškarci, tako i ljudi uopšte?

Da, dopustila sam muškarcima da me tretiraju baš loše.

Nakon tog napada, kako se promenio tvoj odnos prema seksu?

Bio je veoma iskrivljen. Ne volim kada kažem reč ‘oštećen’ zato što me je bivši jednom nazvao oštećenom, a smatram to veoma ponižavajućim. Nisam bila svesna sebe, a takođe me je i kontrolisala želja za seksom. Ne bih rekla da sam bila zavisna, ali definitivno mi se svidela zamisao da me neko tretira lepo, čak iako se to desi samo jednom. Ali onda je došlo do momenta kada sam počela da se sa prijateljima svađam oko likova.

Kako si se oporavila od toga?

U potpunosti sam se izolovala od mušakaraca na 6 meseci, i mislim da je to bio period kada sam najviše masturbirala. Stvarno mi je to bilo potrebno, a u tom periodu sam takođe dala otkaz na poslu, bila sama i nisam imala pojma šta me čeka.

Na koji način si pristupila seksu nakon napada?

Požurila sam prvi put, čisto zato što nisam želela da se svog poslednjeg puta kada sam bila seksualno intimna sa nekim sećam na taj način. Znači, bila sam u fazonu da moram da se jebem sa nekim. Ne čak ni da spavam, to nije bio rečnik koji sam koristila – bilo je “Moram da se jebem sa nekim.” Mislim da sam namerno imala takve misli sa tim rečnikom zato što je ‘jebem’ veoma moćno. Bilo je kao da vraćam kontrolu u svoje ruke.

Kako si se ponovo povezala sa svojom seksualnošću?

Iskreno, ovo zvuči izlizano, ali tek sam sada odrasla. Kada mlade devojke prođu kroz seksualnu traumu, znam kroz šta prolaze, mislim, imala sam i ja 18 godina, ali bila sam samo legalno odrasla. Sada kada imam 23, to i dalje predstavlja nešto što se dogodilo skoro. Ali mislim da mi je vreme stvarno pomoglo. Prvih nekoliko godina, nisam imala mnogo ženksih prijatelja i bila sam u sranje vezi. Ubrzo nakon toga što sam raskinula sa tim likom, pronašla sam ženske prijatelje što je veoma bitna stvar za mene. To mi je dalo osećaj samouverenosti, s obzirom na to da je to prvi put da sam bila singl od napada. Onda sam ostala singl oko 2 ili 3 godine, sve dok nisam upoznala svog trenutnog dečka.

Okej, da se vratimo unazad. Kakva je bila tvoja veza sa seksom kada si bila mlađa?

Seks je za mene od malih nogu bio fascinantna stvar. Sećam se jednog puta, bilo je baš kasno uveče i imala sam oko devet godina. Probudila sam se i Eyes Wide Shut je bio na TV-u, gde su Nikol Kidman i Tom Kruz praktično učestvovali u orgiji. Bila sam fascinirana time. Oduvek sam znala da mi se to sviđa, i sviđalo mi se što mi se to sviđa. Sviđalo mi se to što sam komforna i OK sa tim. Ali to nije značilo da sam želela da imam puno seksualnih iskustava u mladosti.

Da li je gubljenje nevinosti ispunilo tvoja očekivanja?

Bila sam baš razočarana. Sećam se kako sam šetala kući od njegove kuće do autobuske stanice u bolu. Bilo je potrebno pola dana da uopšte uđe. Došla sam kod njega u 11, pokušali smo odmah i ja sam bila u fazonu “Ne.” Onda smo ručali, bila sam naduvena, pa sam rekla ne. Potom smo gledali nekoliko filmova, pušili neku travu zato što sam bila nervozna. Na kraju smo to i uradili, a ja sam bila fejk sve vreme. Bila sam u fazonu “Da, jače” ali mnogo me je bolelo… sve je to bilo zbog gledanja pornića.

Ali sada kada si u srećnoj vezi, da li se poboljšao kvalitet seksa?

Definitivno.

To mora da je lepo. Da li smatraš da puno žena koje imaju manje seksa zapravo imaju taj problem?

Da, puno žena razmišlja, Zašto bih se mučila da se obučem, odem kod ovog momka kući i stvaram sebi neprijatnu situaciju, kada bih samo mogla poručiti sebi vibrator preko neta? Jedna od mojih prijateljica mi je preporučila ovu igračku za klitoris.

Eki uvek ima maramice pored svog kreveta.

Je l’ to jedna od onih koje stvaraju osećaj kao da te neko oralno zadovoljava?



Da! Da, neko vreme sam štedela za nju i iskreno… wow. Mnogo je dobro. I dalje masturbiram iako sam u vezi. Masturbacija i seks su drugačiji, i postoji mnogo žena koje samo žele taj orgazam, a ne bliskost ili nešto slično. U mom slučaju, kada bih sada ponovo bila u situaciji kao kad sam onih godina bila singl, definitivno bih više masturbirala.

I imala manje razočaravajućeg seksa?

Da, upravo tako. Osećam kao da sam definitivno bila sa ljudima koji ne zaslužuju da kažu da su bili sa mnom, jer, nisam ja sranje, ali oni jesu. Kada oni kažu da je dobro i ti se misliš “Kome?”

Ili, kao kad te pitaju da li si svršila?

To je najgore. Znaćeš ako jesam. Baš kao što Megan Thee Sallion kaže.

Mnogo mi je drago što je tvoj seksualni život ispunjen sad i ne moraš više da se suočavaš sa tim stvarima.

Ispunjen i zdrav. Mislim, šta mislite čemu služe sve ove maramice pored kreveta?

Hajde da ovde stanemo. Hvala Eki!

