Kako sam slučajno saznao da mi je tata gej

Prvobitno objavljeno na VICE Holandija

Moj otac je Francuz koji se pre 24 godine preselio u Holandiju, da bi odgajao porodicu sa mojom majkom. Pošto je bio radoznala osoba koja voli kulturu, ubrzo je počeo da govori i ponaša se kao Holanđanin – odgajajući mog brata i mene na holandskom jeziku.

Jednom nedeljno, moj tata bi pozvao svog oca i braću i sestre u Francuskoj. Pričao je na francuskom da bi mogao slobodno da razgovara s njima o čemu god poželi, a da mi ne razumemo šta se događa.

Ali jedne večeri, dok je razgovarao telefonom sa sestrom, moj mlađi brat se išunjao iz kreveta. Sišao je dole i čuo tatu kako priča nekim stranim jezikom. Međutim, kako je razgovor odmicao, određene reči odjednom više nisu zvučale tako strano. Moj brat je prepoznao reč “gej” – reč koju je moj tata tokom razgovora nekoliko puta ponovio.

Do tada su nam roditelji već rekli da imaju problema u braku, ali nekoliko meseci kasnije, kada sam imao oko devet godina, ipak smo otišli na naš tradicionalni porodični godišnji odmor u Francusku. Uvek smo išli u isti kamp, u blizini porodične kuće mog oca. Jednog dana, igrao je neku igru sa mojim bratom u šatoru, a ja sam ležao napolju u travi i od plastične flaše pravio zamku za ose, uz pomoć slatke limunade. Kroz platno sam tačno mogao da čujem šta se događa u igri, i ko pobeđuje. Sve dok, iz čista mira, moj brat nije iznenada pitao, “Tata, jesi li ti gej?”

Džulijan (levo), sa ocem i bratom

Koliko mogu da se setim, moj otac je prilično dugo ćutao. Nisam mogao da razumem zašto ga je to moj brat iznebuha pitao. “Zašto pitaš”, rekao je moj otac. “Tako si rekao preko telefona”, odgovorio je moj brat. Ponovo je nastao muk.

Moje oči su i dalje bile fokusirane na osu koja je pokušala da pobegne iz zamke, ali uši su mi bile negde drugde. Bio sam veoma zbunjen. Ono što je moj brat rekao je zvučalo kao šala, ali osećao sam da nešto nije u redu.

“U pravu si, istina je”, čuo sam svog oca kako izgovara, nervozno se smejući. Nisam znao da li su shvatali da sam pored šatora i da mogu sve da čujem. Kada je moj tata posle nekog vremena izašao, video me je kako ležim na travi, i ja sam briznuo u plač. Tokom godina, često sam se pitao zašto sam to učinio – zašto nisam mogao da imam više razumevanja. Možda zbog toga što sam u tom trenutku shvatio da to znači da moji roditelji više nikada neće biti ponovo zajedno.

Nekoliko meseci ranije, jednog nedeljnog jutra, moj brat i ja smo igrali FIFA u našoj sobi, kada su nas roditelji pozvali da siđemo dole. Ja sam kukao i nisam želeo da prekidam igru, ali po tonu moje majke sam osećao da se događa nešto važnije od toga.



Tog jutra, naši roditelji su nam rekli da će se razvesti.

Ove vesti su me teško pogodile – uopšte to nisam mogao da razumem. Nikada se nisu svađali, a koliko se sećam, nisu nam izneli razlog zašto se rastaju. Nedugo nakon, moja majka se iselila, ali ja sam nastavio da živim u poricanju povodom čitave te stvari – naročito kada smo svo četvoro otišli na odmor u Francusku.

Ali tada sam shvatio da moram da prihvatim da moji roditelji više nikada neće biti zajedno. Moj otac nije voleo žene, uključujući i moju majku.

Nije se mnogo toga promenilo kada se moj otac autovao. Jedne nedelje bismo moj brat i ja, zajedno sa našim psom, živeli sa ocem, a sledeće bismo bili sa majkom. Napravili smo novu vrstu porodičnog dogovora kada je mama počela da živi s novim dečkom. Kod tate smo dugo tu bili samo nas trojica. Tata nikada nije osećao potrebu da nas sa bilo kime upozna, i nismo stvarno razgovarali o tome. Samo smo nastavili sa svojim životima, daleko od privatnog života našeg tate.

Tek baš nedavno smo moj tata i ja odlučili da razgovaramo o njegovom autovanju. Rekao mi je da se pre njihovog razvoda mama zaljubila u nekog drugog. To ga je povredilo, ali takođe je shvatao da su već neko vreme živeli kao brat i sestra. Tada je počeo da traži sebe, što ga je odvelo daleko od porodičnog života.

U to vreme, osećao se potpuno usamljeno. “Nema mnogo gej ljudi koji imaju ženu i decu”, rekao mi je. Posle razvoda, terapije i mnogih pročitanih knjiga na tu temu, odlučio je da ode na sajt za dejting i upoznaje muškarce sa kojima bi mogao da podeli svoju priču. Kada je konačno upoznao nekog finog tipa na internetu, odlučio je da se sastane s njim. Moj otac je bio toliko nervozan da je pozvao moju mamu i pitao je da li može da razgovara s njom.

Mama mi je kasnije rekla da je smesta znala da on ide da se nađe sa nekim tipom. Mnogo pre razvoda, pitala je mog oca da li mu se dopadaju muškarci, i on je to odlučno poricao. Dok joj jednog dana nije rekao istinu – što mu je bilo lakše nego kada je to morao da kaže svojoj deci. Bilo mu je potrebno vremena da prvo shvati i prihvati sebe, pre nego što nam saopšti, objasnio je, ali nikada nije bilo lako. Plašio se da nam sam to kaže, i želeo da je da i naša mama bude prisutna, ali stalno je odlagao taj trenutak. Sve dok ga moj brat nije otvoreno pitao.

Srećom, četiri godine otkako nam je saopštio, ispričao nam je za tajnog dečka kojeg je već neko vreme imao, i mi smo bili srećni zbog njega. Sećam se trenutka kada mi je pokazao sliku svog partnera. Bilo je subotnje popodne, i on me je pozvao u svoju radnu sobu na tavanu. Popeo sam se gore i zatekao oca kako sedi za kompjuterom. Na ekranu se pojavila slika nekog zgodnog čoveka kako sedi u kafiću. “To je on”, rekao je, sa dozom ponosa u glasu. Bilo je uvrnuto gledati muškarca u koga se moj otac zaljubio – bio je zgodan i kul, i srećom, ovog puta nisam osetio poriv da plačem. Moj otac, sada mnogo opušteniji po pitanju svoje seksualnosti, pitao je da li želim da upoznam njegovog partnera.

Više od svega, pitao sam se kako bi mi bilo da vidim kako se moj otac ljubi sa drugim čovekom. To se od tada dogodilo nekoliko puta, i osećaj je zapravo isti kao kada vidiš svoje roditelje da se ljube u javnosti – izuzetno je neprijatno, ali takođe i na neki način simpatično. Srećan sam što se on sada oseća dovoljno slobodno da to radi u svojoj kući. Kao da je oslobođen. Sada bih voleo da je sve to uradio ranije. Ali rekao nam je da nije želeo da nas zbuni, i da bi isto postupio i da je imao novu devojku. “Razvod, novi očuh, autovanje vašeg oca – sve to mi je delovalo previše za vas, klince”, rekao je.

Sada imam dvojicu očuha. Svi slavimo Božić zajedno. Tu i tamo moj tata i ja večeramo u jednom restoranu u Amsterdamu gde su hamburgeri nazvani po dreg kraljicama, i on mi ponekad šalje selfije sa Prajda. Jednom sam otišao s njim u njegov omiljeni gej bar, gde sam upoznao sve njegove prijatelje koje je tokom godina stekao. To je mesto na koje on često odlazi, a ja sve ovo vreme nisam imao predstavu da postoji. Srećan sam zbog toga što se to promenilo.