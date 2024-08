Kako se naša tela prilagođavaju da prežive festivale

Festivali nisu zdravi za ljudska bića. Droge su nam tamo doručak, ručak, i večera, čak i tamo četvrtog dana kad smo sav serotonin već iscedili iz mozga pa efekta praktično da nema. U isto vreme, spavamo malo, krećemo se non-stop, a ruke umereno do slabo peremo čak i posle korišćenja portabl-toaleta u kom su prethodno svoje izlučevine pune bakterija ostavile hiljade drugih ljudi.

Ipak, naša tela sve to nekako podnose. Budimo se mamurni i konfuzni, ali posle par sati stenjanja nastavljamo tamo gde smo stali. Kako nam to polazi za rukom? Kako uspevamo da istrajemo tri, četiri, nekad čak i sedam dana bez hospitalizacije?

Postavili smo ova pitanja Gaju Džonsu iz Reagents Test UK, stručnjaku za takve stvari.

VICE: Zdravo, Gaj. Da li telo radi nešto posebno na festivalu, ulazi li u režim za preživljavanje?Gaj Džons: U neku ruku, moglo bi se reći. Telo oslobađa kortizol, takozvani hormon stresa, prepoznaje da su uslovi nesvakidašnji i pokušava da im se prilagodi. Oseća da ne spavaš, da se baviš zahtevnim fizičkim aktivnostima, da unosiš nešto nalik na otrove, i zato aktivira razne sisteme za popravku.

Šta tačno spada u te sisteme?

Uzmimo MDMA na primer: ako mozak detektuje da je nervna ćelija oštećena metabolitima MDMA, telo će to prepoznati i pokušati da ćeliju zaleči ili čak zameni.

Primetio sam da teže podnosim jednodnevne ili dvodnevne festivale, kao da se telo navikne posle trećeg, kao da pomisli „sad izgleda moram ovako da živim“.

Mozak prima signale iz svih eksternih uticaja – droga, nespavanje, itd. – ali telo ne zna da će ti uticaji potrajati samo četiri dana. Ono mora da se prilagodi na sve odjednom što bolje može, i to radi prilično efikasno. Znači, tek kad uoči da si počeo da ležeš u krevet oko 5 ujutru, na to će se i prilagoditi.

Znači bolje ću spavati, probudiću se lakše?

Možda, ali to ipak zavisi više od eksternih uticaja. Ono što telo može da uradi je da prestane da te budi oko devet sati.

Zar nije taj efekat dejstvo alkohola koji ublažava osećaj mamurluka?

Potencijalno jeste. Ako se opijaš tri dana, lako ćeš mamurluk četvrtog dana zamaskirati novim pićem. To otežava osećaj petog dana, ali to je tebi možda OK ako planiraš da tog dana odspavaš kod kuće.

Koliko organizmu može da pomogne opšti vajb festivala?

Društveni aspekt ne može se zanemariti. Čak i poslednjeg dana, kad ste svi već istrošeni, imate osećaj da ćete svi zajedno pokušati da izdržite taj jedan dan, a to je moćan podsticaj. Poređenja radi, da si se umesto toga teleportovao kući i da baš tada treba da izađeš u grad, da li bi zaista bio raspoložen za to? Naravno da ne bi.

A šta je sa pritiskom okruženja? Kao, radije bi da odspavaš ali nećeš da smaraš ostalo društvo?

Pa, ako cela grupa planira da provede tri dana na festivalu, svest o tom će svakako uticati na tebe kao pojedinca. Čovek razmatra kakvo iskustvo želi da doživi. Ako bi samo ti išao na spavanje u 11 i budio se u 9, imao bi festivalsko iskustvo bitno drugačije od ostatka grupe. Sve zavisi od motivacije, pa tako i sposobnost organizma da ti održi nivo energije iako si u stvari mrtav umoran.

Hvala, Gaj.

