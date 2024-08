Kako se ponašati prema prijateljici koja ima bebu

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE Netherlands

Dostigao sam životnu fazu kada je zamislivo da bi neko od mojih prijatelja mogao da odluči da se s namerom razmnožava. Sve do nedavno, ideja „divljeg deteta“ je bila noćna mora za sve nas – beba je glasna, mentalno i fizički iscrpljujuća fabrika izmeta, koja nam se ispreči na putu do slobode i svega što nam je u životu drago. A onda se oko 25. godine nešto dogodi: neki od tvojih prijatelja koji su u braku objave trudnoću, i umesto da im ponudiš da ih odvezeš na kliniku, ti im kupiš slavljeničko mekano ćebe, i specijalne gumene navlake za bradavice. U nekom trenutku, prekidač mogućnosti da će se roditi beba škljocne sa „užasa“ na „nadu“, i to menja sve.

Iz čista mira, jedna moja prijateljica i njen dečko su rešili da zatrudne, uspeli u tome, i dobili bebu. Najiskrenije, to stvarno ne bi trebalo da bude ne znam koliko krupna stvar – da sam ja rođen pre par generacija, do sada bih već slavio srebrnu godišnjicu braka, okružen sa svojih šestoro dece koja su preživela, i nedokučivim brojem unučića. Ali ipak jeste delovalo kao krupna stvar, naročito zbog toga što izgleda da postoje sva ta nova pravila ponašanja prema bliskim prijateljima koji sada imaju mnogo veće brige nego što si ti. Uz pomoć moje prijateljice koja je postala majka, sastavio sam kratak vodič za postupanje prema nekome ko ti je blizak i ima bebu.

Nemoj to krupno saopštenje da okreneš na priču o sebi

Kada ti prijateljica saopšti oči u oči da je trudna, lepo je da budeš ponosan, pa čak i da pustiš suzu radosnicu, ali ostani sabran. Bez zacenjivanja, bez ružnog ridanja – to je jednostavno neprijatno, i time čitav fokus stavljaš na sebe. Nemoj to da radiš. Imaj na umu da nećeš ti morati da trpiš jutarnje mučnine, curenje iz dojki i ludovanje hormona. Moraš da ostaneš emocionalno dovoljno trezven da slušaš i upiješ nadanja i strahovanja svoje prijateljice. Samo kaži, „Čuo sam da je [ponovi svoje ime] lepo ime“, i idi dalje.

Poštuj sliku sa ultrazvuka

Da budemo sasvim fer, slike ultrazvuka nisu baš zanimljive. U pitanju je par crno-belih mrlja, i veoma je teško razlučiti da li su u pitanju obrisi budućeg ljudskog bića, ili mrljavi otisak palca. Ali to je nebino – tvoja prijateljica je verovatno prilično histerična povodom čitave te stvari, a to je vidljiv dokaz da ona ni iz čega stvara novi život. Ako ti pokaže sliku ultrazvuka, nemoj da smaraš. Samo tiho promumlaj „aaah“ i nastavite razgovor.

Izvuci maksimum od žurke za bebu

Žurke za bebu su me uvek asocirale na hektolitre čaja, bajate sitne kolače i zamorne majčinske razgovore, ali ne mora uvek tako da bude. Nema boljeg razloga za zajedničko opijanje od činjenice da će jedna od tvojih prijateljica uskoro iz svojih bedara iznedriti plod – i samo ona neće smeti da pije. To je legitimna proslava, i nudi jednu od poslednjih preostalih prilika da zajedno provedete neko kvalitetno vreme, a da vam beba ne smeta. A kao bonus, tvoja prijateljica će imati priliku da se trezna pozabavi ljudima bez učtivosti ili dostojanstva, što može da bude od koristi kada stvorenje iz njenog stomaka navali na njene dve bliznakinje.

Stvari koje ne treba govoriti tokom poslednjih nedelja trudnoće

„Vau, to ti se baš oteglo.“

„Koliko ih tačno ima unutra?“

„Misliš li da ćeš biti u redu, i da će ti se stomak vratiti na staro kada se sve to završi?“

„Jesi li sigurna da si spremna za ovo?“

„Napravi zvuk kao da kamion ide u rikverc.“

„Čitao sam o tome koliko će ti ovo razvaliti vaginu, i čoveče… čoveče. Samo se nadam da si spremna na to da će ti vagina biti razvaljena.“

Poštuj prioritete žene koja se porađa

Možda ćeš očekivati ličnu ili direktnu poruku o porođaju, sa dobro osvetljenom slikom novorođenčeta, ali skoro je sigurno da ćeš vesti čuti od nekog drugog, na Fejsbuku, ili, u najboljem slučaju u jednom od onih grupnih četova koje delite. Ponovo, nemoj to lično da shvatiš – stvar je u tome što jednostavno nisi više toliko važan koliko misliš. Tvoja ortakinja je raščerečena da bi na svet dovela nekoga koga je smesta zavolela više nego tebe. Nemoj lično da shvatiš ovu promenu prioriteta, i apsolutno nemoj da šalješ pasivno-agresivne poruke kao što je, „Da, čuo sam. Sve najbolje x“

Takođe ne moraš da postavljaš ogromnu količinu pitanja da bi delovao zainteresovan. Pitanja o tome koliko je trajalo i koliko je beba teška, i o tome da li se žene stvarno useru tokom porođaja samo ometaju roditelje u tome da se fokusiraju na to da održe svoje novorođenče u životu.

Reakcija na prve slike bebe

Neprijatna ali univerzalna istina je da novorođenče baš i nije lep prizor – izgledaju kao uvrnuti zgužvani ljudski mehur. Ali tvoja prijateljica verovatno dugo vremena nije spavala, i posvetila je svoj duh i telo tome da aktivno da svoj doprinos ovom čudu koje nazivamo životom, tako da potpuna iskrenost povodom izgleda bebe možda ne bi prošla baš najbolje. Jednostavno „ooh“ i „vau“ i „omg“ će biti dovoljno da pokažeš svoje oduševljenje.

Takođe sam otkrio da upali i kada komentarišeš stvari koje nemaju veze sa izgledom bebe – kada kažeš da ima divno ime, da je preslatko obučena, i da ima urnebesno veliku količinu kose na glavi, razgovor će teći u pozitivnom smeru. To je kao kada razgovaraš s nekim ko previše voli svoju mačku: samo kažeš, „Kladim se da je prava ličnost, zar ne“, a onda ga pustiš da sto godina laže o tome kako jeste.

Ne brini o tome kakav poklon da kupiš, samo kupi nešto

Stvari koje bebe vole uključuju, ali nisu ograničene samo na njih, jesu: boje, prsti, papir, svetlost, lica, životinje, šolje, pesak, vazduh, kosa, odeća, spavanje, nosevi, tepisi, konci, kašike, zvezde, uši, mrak, olovke, slamke i oči. Beba koje je sveže izašla iz materice bukvalno je iznenađena svime što svet ima da joj ponudi, i nema nimalo izgrađen ukus. Postoje velike šanse da će joj se više svideti ukrasni papir nego ono što je bilo umotano u njega, tako da nemoj previše da razmišljaš o toe. Bolje da joj nešto što je smisleno i vredno pokloniš kada poraste dovoljno da ume da ceni koliki si car zbog toga što si potrošio toliko para na sjajan poklon. Za sada, samo joj kupi benkicu ili medu, koje može da uništi svojim neprekidnim kenjanjem.

Kada otići u posetu

Sada obrati pažnju, molim te; tu mnogo stvari može da pođe po zlu. Kao i sve u životu, od vitalnog je značaja da znaš gde ti je mesto, kada dolaziš u posetu novim roditeljima. Nemoj samo da se pojaviš nepozvan sa kutijom keksa u rukama, i ambicijom da ne propustiš ni jedan sekund životnog putovanja te bebe. Takođe ne treba ni da ih prethodno zoveš i pitaš da li možeš da dođeš u sredu oko četiri popodne – razmišljanje unapred je nemoguć koncept za ljude koji su odgovorni za stvorenje koje mora da sisa sedam puta na noć, i koje neprekidno bez upozorenja kaki. Tako da je važno biti fleksibilan.

Takođe, poseta novim roditeljima nije kao poseta sopstvenim roditeljima, kod kojih možeš da upadneš, legneš na sofu i pitaš šta ima za večeru. Takođe, nema šanse da će tvojoj drugarici biti do toga da te služi, tako da treba da doneseš hranu za sve, budi koristan, pomozi oko sudova, i nemoj predugo da se zadržiš – tri Insta priče, i napolje.



Fotografija Flickr korisnika Charles Street Bakery

Prvo uzimanje bebe u naručje

Kao prvo, ne traži da uzmeš bebu u ruke. Time stavljaš majku u nelagodan položaj, ako nije spremna da ti u ruke poveri nekoga koga je nosila u materici. S toga, sačekaj da ti ona to ponudi, a kada se to dogodi, budi spreman da uskočiš, čistih, opranih ruku. Novorođenčad su izuzetno krhka bića – poslednje što im je potrebno je da progutaju ko zna kakvu ludačku bakteriju koju si doneo sa sobom, aljkavče.

Bez obzira koliko se osećaš nesposobnim da držiš bebu, ako kažeš „Neka, hvala“, to bi moglo da se shvati kao užasna uvreda, s toga učini to. Držati bebu u naručju može da bude najbolji osećaj na svetu, ali takođe može da bude i zastrašujuće, kada shvataš da bi sve u trenutku moglo da pođe po zlu. Šta ako je slučajno ispustiš? Šta ako joj slučajno smrskaš slatku, mekanu malu lobanju? Šta ako se ispovraća po tebi? Takva vrsta panike je savršeno zdrava i normalna. Najgore što može da se dogodi u ovom slučaju je da dete počne da plače kada ga uzmeš u ruke – i najiskrenije, to je potpuna noćna mora. Ništa ne ponizi toliko kao kada neko ko nema nikakva iskustva niti ličnost počne da zapomaže, samo zbog toga što oseti da ne treba da bude u tvojoj blizini. Ako se ovo dogodi, najbolje je da se hrabro smeškaš, vratiš dete roditeljima, otrčiš kući, namakneš zavese i u tišini razmisliš o svojim neuspesima.

I konačno, ponovo se sprijatelji s majkom

Nakon što je tvoja drugarica mesecima stvarala i gajila novi život i bila zauzeta navikavanjem na ovu ludačku novu stvarnost, vreme je da ponovo budete prijatelji kakvi ste nekada bili. Bez pravila i onoga što se sme ili ne sme, već samo ti, ona i to novo dete, zbog koga ste oboje naporno radili na tome da ga zavolite. Slušaj, to dete neće nikuda otići. S toga bi mogao i da počneš da se pretvaraš da ti se dopada, da bi stekao prednost u tome da ga zavoliš u budućnosti, kada postane pravo ljudsko biće, kada nauči da govori i da kontroliše svoju stolicu.