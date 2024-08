Kako se ponovo smuvati sa bivšim partnerom

Ovaj tekst je originalno objavljen na VICE US.

Usamljenost i žudnja koje čovek oseća posle svežeg raskida umeju da budu gotovo neizdrživi. Ima li boljeg načina da se rešite jada i bede nego da se ponovo smuvate s onim koji vam je slomio srce?

Skorašnja studija pokazala je da je skoro 50 odsto mlađih odraslih pokušalo bar jednom da se pomiri sa bivšim partnerom. Iako to može da bude recept za katastrofu ako se uradi naprečac ili iz pogrešnih razloga, ponovno smuvavanje nije uvek užasna ideja u rangu Emoji Movie-a. Ako su oba partnera aktivno radila na otklanjanju smetnji sa svoje strane, pomirenje čak može da ima smisla. Ali to je velika odluka koju treba temeljno promisliti.

Pre nego što požurite u zagrljaj bivšeg partnera (ili u njegov inboks), ključno je da imate strategiju. Pitali smo koučeve za dejting, eksperte za veze i terapeute šta morate da imate na umu kad ponovo stupate u vezu sa bivšom ljubavi. Svi skupa na gomili, ovi saveti eksperata nude korisne smernice za svakoga ko želi da pruži još jednu šansu bivšem dečku ili devojci. Odgovori su redigovani kako bi bili sažeti i jasniji.

Vreme jeste na vašoj strani

Znate da ste spremni kad ste bili dovoljno dugo razdvojeni od bivšeg partnera da ste imali vremena da popravite sve što nije valjalo u vezi. Tu se radi o mesecima ili godinama, ne o danima ili nedeljama. Drugi trenutak kad vredi razmisliti o tome jeste kad primetite znakove pozitivne promene kod sebe i partnera, promene koja najpre imaju veze s prvobitnim razlogom za raskid. Na primer, ako ste raskinuli zato što jedan partner nije želeo brak a drugi jeste, jedan partner je u međuvremenu morao da promeni stav prema tome inače ponovni ulazak u vezu neće funkcionisati. Učite na svojim greškama. Ako mislite da je prolazak vremena ili „neko vreme razdvojenosti“ dovoljno da reši sve vaše probleme, verovatno ćete ponovo završiti slomljenog srca. Ako želite da znate da li se vaš partner promenio, njegova dela govore više od reči. Ako se jeste promenio, videćete to u njegovom ponašanju i delima. – Kristi Hartman , ekspert za dejting i veze

Želite uspeh? Motrite na znake promene

Iako postoji pregršt razloga za raskid neke veze, biti siguran u to da su se te okolnosti promenile ključno je za budući uspeh. Unutrašnje promene kao što su samosvest, napuštanje starih obrazaca, obnovljena ranjivost i poverenje, i izlečenje od prošlosti stvaraju preduslov za novo iskustvo sa poznatom osobom. Takođe, spoljne promene kao što su novo radno mesto, efikasna komunikacija i pravi trenutak pomažu do dođe do uspešne druge šanse. Ponovni ulazak u vezu sa bivšim partnerom može da se uporedi sa izlečenjem od nekakve emotivne povrede. Uspešna veza se ne odbacuje zato što isprva nije funkcionisala, već se uspeh ogleda u tome kako ste je opravili. Opravite je dobro! – Akua Boateng , licencirani psihoterapeut

Brutalna iskrenost je ključna

Razmislite dugo i dobro pre nego što pokušate ponovo da stupite u vezu sa bivšim partnerom. Zaista morate da budete brutalno iskreni prema sebi povodom toga zašto stvarno pokušavate da se pomirite s njim. Da li se radi samo o slučaju ulepšavanja prethodne veze s određene vremenske distance? Zašto ste uopšte raskidali sa njim? Jeste li se izlečili od toga ili i dalje niste preboleli stare povrede i uvređenost? Kad se naljutite, hoćete li mu natrljavati na nos stare grehe? Jeste li apsolutno sigurni da ste spremni za vezu sa osobom koja je ona sada, za razliku od one koja je nekad bila? Ako vas dvoje ne možete da pričate o onome što je nekad bilo i niste spremni da svako preuzme svoj deo odgovornosti za raskid – kao i da oprostite jedno drugom i samom sebi – onda ćete samo garantovano dobiti reprizu starih sukoba. – Haris O’Meli, poznatiji kao Dr. NerdLove , stručnjak za dejting

Kako da nova (stara) veza bude uspešna

Za svaku blistavu vezu potrebna vam je mešavina nekoliko stvari: iskrenost, saosećanje, uviđavnost, vernost. Ali ako ponovo krećete ispočetka sa starom ljubavi, trebaće vam sve to plus još nekoliko ključnih stvari, a koje su zapravo potrebne u svakoj vezi: otvorena, iskrena komunikacija, spremnost da se ne bude u pravu, rasprava o prošlosti i njeno prevazilaženje, i predavanje kontrole u partnerove ruke. Možete ponovo da stupite u staru vezu uz smernice kao što su ljubav, slušanje i prihvatanje empatije. Samo držite oči otvorene da biste izbegli nekadašnje situacije i greške. – Čarls Dž. Orlando , stručnjak za veze i ko-voditelj emisije „Seven Year Switch“ na Lajftajmu

Smanjite doživljaj na društvenim mrežama

Ako razmišljate o tome da se ponovo smuvate sa bivšim partnerom, krenite polako. Uživajte u stvaranju novih uspomena i uvažavajte drugačiju perspektivu koju ste možda u međuvremenu stekli. Ne žurite da promenite status veze u „u vezi“ ili zasipate društvene mreže zajedničkim slikama sve dok oboje niste apsolutno sigurni i mislite da će se nešto izroditi iz svega. Niko ne želi da zna da je zapravo „komplikovano“. Lako je reciklirati bivšeg partnera za praznike ili odmah posle raskida. Ali pre nego što počnete opsesivno da stvarate blistavu novu zajedničku budućnost na društvenim mrežama, krenite za početak korak po korak. – Džuli Spira , ekspert za onlajn dejting i kouč za dejting

Pratite Anu Goldfarb na Tviteru.

