Kakve sve fotke viđamo na Tinderu

Vaše fotke na Tinderu su vaša prva linija napada, kada reklamirate sebe za onlajn muvanje (ili „nešto ozbiljno“, pretpostavljam). Čovek mora pažljivo da se pozabavi svakom od ovih fotografija, da bi predstavio potencijalnim parnjacima sebe kao ljudsko biće, a nema sumnje, neki od nas su u tome bolji od drugih. Kao rezultat toga, fotografije na koje ćete naići na ovoj aplikaciji su raznovrsne i variraju – iako ćete naići na mnoge od istih tema.

S toga smo raščlanili neke od ovih najuobičajenijih fotografskih žanrova koje ćete viđati kada na internetu pokušate da upoznate nekog posebnog. Srećno, tamo napolju.

Držanje riba

Ako se nalazite pored neke velike vode i razgledate lokalnu ponudu na Tinderu, naići ćete na fotografije ovog tipa. Obično je to neki tip koji drži veliki ulov, kao da pokušava da signalizira da bi bio dobar hranitelj vama i vašoj budućoj deci. Ili možda samo želi da izrazi svoju ljubav prema rekreacionim aktivnostima u prirodi, a mi u ovome tražimo preduboki smisao.

Mimovi

Oni su zapravo od velike pomoći, zato što mogu da vam pokažu da li neko ima smisao za humor, da li je fašista, itd.

Hvalisave fotografije

Bilo da je u pitanju luksuzni automobil ili stan, bogati ljudi vole da postavljaju takve fotografije, kao zamenu za stvarnu ličnost. To bi trebalo da vam da indicije o njihovoj godišnjoj plati, ako se ložite na takve stvari, ili šta god. Samo prvo proverite neke činjenice da biste bili sigurni da ta osoba nije prevarant.

Fotografije iz kluba

Ova osoba želi da vam pokaže koliko ćete se spontano zabavljati kada Uberom budete odlazili na različite ekskluzivne događaje. Ono što vam zapravo govori je da se trenutno nalazi u poludestruktivnoj fazi svog života, koja može da traje neodređeni broj godina i da uključuje pomračenja svesti, nemogućnost pravljenja planova više od jednog dana unapred, zahtevene poruke u gluvo doba, i povraćanje u već pomenutim Uberima. Ako ovo nije za vas, možda je najbolje da idete dalje, koliko god da je osoba seksi.

Foto via Pixabay user YamaBSM

Slike sa psima

Ovo je možda samo varka, ali je takođe sasvim moguće da je taj stvarno slatki korgi njihov, i da ćete imati priliku da ga vidite ako se nađete. Najverovatnije je da je ta osoba član grupe ljubitelja pasa, i da sve pse naziva „kucama“.

Fotografije mačke/omamljenog tigra

Ovo ukazuje na to da ste osoba koja voli mačke, ili neko od ovih ljudi.

Vaši bivši

Jebote. I ona je ovde? Majku mu. Tako brzo? Pa, isto kao i ja, pretpostavljam. Bože, koji je naš problem? Tako smo se voleli. Sećam se da sam joj pre samo četiri meseca rekao da je ljubav mog života, u vikendici njenih roditelja. Te noći smo vodili ljubav u dvorištu, na njenoj dečjoj ljuljašci. Bože. Šta ja tražim na ovoj aplikaciji? Dođavola, šta to radim sa svojim životom? Tako mi nedostaje. Da li da joj lupim super-lajk? Ne, to bi bilo uvrnuto. Trebalo bi da je svajpujem. Možda je ona već svajpovala udesno – možda ćemo se upariti i ponovo biti zajedno? To! Sve ovo je bila samo greška! Očas posla ćemo ponovo biti zajedno. *svajpuje udesno* Nije me svajpovala udesno…

Slike iz lova

Neću ovo da gadim, zato što bi me verovatno napali na internetu kada bih to učinio. Bonus poeni za one iz lova na „egzotične“ životinje.

Držanje bebe ili malog deteta u naručju

Je li to tvoja beba? Dete koje ti je rod? Pokazatelj da si dadilja? Izgovor da bi na profilu mogla da napišeš „beba nije moja“. Ovde ima implikacija kojima se vredi pozabaviti.

Fotografije s posla

Jedini put kada većina ljudi ikada ima pristupa profesionalnom fotografu je kada ih snimaju za LinedIn, pa ćete viđati takve. Na takvoj fotografiji je lice osobe razvučeno u poluosmeh, mrtvog pogleda. Podtekst: ima posao!

Ona fotografija bivših koju smo mi snimili

Prvo ne prepoznaš osobu, ali prepoznaš pozadinu, pa zastaneš da to malo ispitaš. To je park u kome ste imali običaj da gledate prvenstvo u bacanju frizbija. O, pogledaj, ta osoba impresivno skače u vazduh, ispruženih ruu, spremna da uhvati frizbi. Duga, smeđa kosa se talasa, zauvek zamrznuta u vremenu. Mučan osećaj prepoznavanja te preplavi, zaboli te stomak, a sve je to u tvojoj glavi – Ja sam snimio tu jebenu fotografiju. Zatvoriš aplikaciju u užasu i pomisliš, Kako sam se pretvorio u ovo?

Vaše fotke koje su slikali vaši bivši

Ako ih ikada budu videli, žešće će popizdeti (pogledajte iznad).

Gurmani

Ključne komponente uključuju čašu vina, znalački osmeh, i tanjir savršeno serviranih ostriga. Jednom kada svajpujete udesno, ići ćete na dejtove u restorane koji su najzastupljeniji na Instagramu, gde ćete provoditi šest minuta paralisani od blama i užasa, dok on fotografiše vašu hranu.

Slike muzičara

On je didžej/gitarista/eksperimentalni producent I želi da vi znate za to. Nenamerni efekat: služi kao pouzdan filter za sve nas koji dajemo sve od sebe da izbegnemo da se ikada ponovo zabavljamo sa nekim didžejem.

Slika koja je samo skrinšot pesme ili teksta pesme

Obustavljaj akciju, prijatelju. Ta osoba želi da znaš da je dubokoumna. Stvarnost: dosadna je.

Fotografije sa odmora

Potencijalni sponzori obično imaju višak ovakvih. U drugim slučajevima, to je obično žena koja se hvali time što je onomad jednom bila u Parizu, tip koji na prolećnom raspustu sedi na plaži i pije koktele, ili u pitanju bude zaista impresivna fotografija nekoga ko se sasvim sabrao u životu, planinareći po Andima. Birajte pažljivo, zato što svaki podžanr fotografija sa odmora sa sobom nosi svoje implikacije.

Foto via Flickr user MIKI Yoshihito

Tipovi koji poziraju sa oružjem

Ovo se uglavnom može naći u SAD. Sasvim vidljivo drugačije od „slika iz lova“ i potencijalno zastrašujuće, u zavisnosti od vašeg mišljenja o Drugom amandmanu.

Slika influensera

Ono što pokušavaju da vam kažu je to koliko su kul. A ono šta vam zapravo govore je: polovinu vremena na dejtu će provesti proveravajući društvene mreže.

Starija gospoda koja su slikala svoj prvi selfi

Kako se ovo sranje radi? Jebote, mislio sam da sam stisnuo dugme. Jok. BOGA MU POLJUBIM. Okej… okej, ukapirao sam. Treba da pritisnem ovo. JEBOTE, ZAŠTO JE BLIC OKINUO??? Ovo ti se nikada ne bi dogodilo da te Barb nije ostavila, Džone. Prokleti mozgu, imamo posao koji moramo da obavimo, ne razmišljaj o Barb, i hajde da napravimo ovu fotografiju da bismo mogli da odemo na tu aplikaciju za napaljene o kojoj nam je pričao naš sestrić. Okej… okej, mislim da znam kako se to radi. Idemo. TAKO JE, evo nas. Dobro izgledaš, Džone, sve dame će te obožavati. Znaš ono kako pričaju da vole iskusne muškarce, zar ne? PA… PA SVE, OSIM BARB, KOJA JE ŽELELA „MLAĐEG“ JEBENOG MUŠKARCA.

Tako mi nedostaje.

Fotografija pice

Biografija te preklinje da svajpuješ udesno.

Ovo mi je jedina fotografija

Šta kriješ? Ti si prava misterija umotana u veo tajne. Zašto si postavio samo jednu fotografiju? A nema ni biografije? Smelo! Da li me privlači ovo samopouzdanje? Ili me odbija mogućnost da si ili pecaroš ili bot? *svajpuje udesno* ODLUKA JE PALA!

Vutra porno

Ova osoba možda pokušava da vam kaže da je diler.

Fotografije s venčanja

Na venčanjima izgledamo jebeno dobro. Nije me briga da li si prokleto najružnija osoba na svetu, na venčanjima izgledaš zanosno. I naravno da ćemo onda iskoristiti neke fotke na kojima smo deveruše ili stari svatovi, ili šta god. Međutim, zakopano duboko u srce Tindera – dublje nego što bi iko od nas trebalo da siđe – postoji retko, ali zanimljivo stvorenje koje koristi sliku sa sopstvenog venčanja… možete da proučite tu zver, ali dobro razmislite, pre nego što svajpujete udesno.

Selfi loše rezolucije

Možda je slikan krompirom. 2018. godina je, a ta osoba i dalje ne može da proizvede valjan snimak u ovom stilu, pa to shvatite kako god želite. Verovatno jedva da koristi društvene mreže, pa bi u stvari mogla da bude i prilično kul. Možda joj treba dati šansu.

Standardna Instagram fotka guze

Ona verovatno voli da tverkuje, i direktne poruke su joj užasne. Još jedna mogućnost: ovo je možda bot.

Slika koja govori „Bavim se stendap komedijom“

Ako imaš neku od ovih, onda nisi pravi komičar. Ti si običan tupavi diplomac koji čeka da ga Netfliks otkrije. Mogu li da dobijem još hlebnih štapića, molim vas?

Slika koja ukazuje na prosvetljenost

Na njoj će možda biti joge, a možda i ne. Ta osoba je bila u Indiji, i definitivno će na svom profilu imati brojne fotke koje ukazuju na to. Možda je u pitanju Džastin Trudo, ali možda i nije. Ako svajpujete udesno, pripremite se na mogućnost da ćete ove godine možda ići na Burning Man.

Selfi bez majice

Kada je to jedina fotografija date osobe, verovatno vara svoju ženu, a ako te je super-lajkovao, želi to da radi s tobom, smesta. „Samo diskretno muvanje“, piše mu u biografiji.

Neko na monociklu, ili žonglira, ili pokazuje neki drugi redak talenat

Ova osoba je kreten. Ali možda je dobra u krevetu.

Napućena usta

Još uvek postoje ljudi koji to rade?

Foto serijali

Ništa nije bolje od profila koji priča priču. Jednom sam naišao na profil na kome je na šest fotografija prikazano kako neka žena priprema gotovo jelo. Mislim, dajte – to je komedija. Foto serijal takođe služi i kao prirodan povod da se započne razgovor, zbog čega je dvostruko efikasan.

Selfi iz teretane

Verovatno ima jedan od onih fitnes Instagrama, prepunih postavljenih fotografija sa previše heštagova, presečenih fotografijama salate i ceđenih sokova (#cleaneating).

Slike iz mladosti

Željeni efekat: žele da znate koliko su bili kul kada su bili mlađi. Stvarni efekat: otkrivaju koliko su postali dosadni otkako su napunili tridesetu.

Foto via Pixabay user janeb13

Slike parova

„Tražimo trećeg“.

Seksi kosplej slike

Žešće si zgodan, ali si obučen kao Spajk iz Kauboj Bibapa. Trenutno sam uzbuđena na najuvrnutiji mogući način.

Fotografija „Ja sam nešto postigao u životu“

Ova osoba pokušava da vam kaže da se sabrala, iako je verovatno u pitanju loše prikrivena iluzija, što ćete shvatiti prekasno. Varijante uključuju: dodelu diplome, osvajanje nagrada, i neke hibride koji potpadaju pod kategoriju „hvalisavih fotografija“.

Slike u uniformi

Ova osoba je pandur. Ne, ozbiljno, ona je stvarno pandur, i na Tinderu je u svojoj uniformi. Šta, koj’ kurac?

Snepčet filter

Većina nas može da se složi oko toga da su filteri nešto što je najbolje, ili je to bilo, kod Snepčeta. Filterisani selfiji na profilu na Tinderu su na više nivoa znaci upozorenja. Levo, dragi moji, levo.

Fotografija ’Vidi, bavim se sportom’

Ovo je obično signal da je neko u dobroj formi i/ili da se takmiči u nekoj od amaterskih sportskih liga za odrasle. Ali ako je u pitanju fotografija od pre više godina, moguće je da se ova osoba grčevito drži stare slave, što vas možda loži, a možda i ne.

Grupna fotografija ’Vidi, definitivno imam prijatelje’

Baš imaju prijatelje, i nije ih briga koliko može da bude zbunjujuće i neefikasno da ti to i pokaže.

Fotografija sa prijateljem koji je kropovan

Jadno, ali verovatno bolje nego da bez saglasnosti postavljaju lica svojih prijatelja na Tinderu.

Zbunjujuće grupne fotografije, porodično izdanje

Žele da nam kažu da su porodične osobe. Umesto toga, kao što je slučaj sa većinom grupnih fotografija, to izaziva ogromnu zbunjenost. Ko si ti, od svih ovih ljudi? Je li ovo tvoj ćale? Da li je iko od ovih ljudi pristao da se pojavi na tvom profilu na Tinderu?

Stvarno dobro snimljena, simpatična fotografija, koja radi tačno ono što treba da radi

To je to. To je ono što ste čekali. Nakon pregledanja naizgled beskonačne kolekcije napućenih usana, selfija iz teretane, i grupnih fotografija u fazonu Gde je Voldo, konačno ste se susreli sa profilom šarmantnog, privlačnog, jebeno normalnog ljudskog bića. Kvalitet slike je dobar, ali nije nabudžena u fotošopu – to je dobar znak. To znači da osoba nije model ili jutjuber, što su ljudi koji su po definiciji ne-kul. Fotografija je nepatvoreno spontana – a ne lažno spontana – a to je bitno. U svakom slučaju, dozlaboga je slatka. Trebalo bi da svajpujete udesno.

Korišćeni su fajlovi VICE Staff-a.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE CA.