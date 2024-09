Kijanu Rivs ima devojku od 46 godina, pa šta?

OK, ne mogu da isključim da je Kijanu Rivs zaista spasio štene. Uostalom, on je previše dobar za ovaj svet. Ne samo zato što se s poštovanjem bavi ženama, što je zvezda mimova i vozi metroom: on je pristojan momak a to nije baš nužno pravilo u Holivudu. Volim Rivsa.

To što ga slave sada jer se zabavlja ženom sličnih godina (46) koja se zove Aleksandra Grant me ne iznenađuje, jer se čovečanstvo, upravo tako i slomlilo. Sve je to sranje, a ja volim da objasnim poslednjoj internet stranici da je sve već sjebano ako Kijanu Rivs treba da dobije poštovanje zbog toga.

Videos by VICE

Tokom vikenda, Grant i Rivs su se držali za ruke na crvenom tepihu gala konferencije LACMA u Los Angelesu. Internet je eksplodirao. #KeanuReeves je trendovao na Tviteru a svet je srećan zbog Džona Vika, odnosno Rivsa, koji je inače svoj privatni život do sada čuvao vrlo privatnim. Pored hiljade čestitki, mnogi se nadaju da će on konačno početi da stari. Ali u mizoginim prostranstvima Interneta, komentari na pojavu gospođe Grant iskaču brže nego što mogu da izgovorim reč Matriks. Reč je naravno o boji kose, licu bez botoksa i zamislite: njenim godinama.



Ima tu svega što bi mizogino srce moglo da poželi, poput šala da Grant izgleda kao Kijanuva majka. Ali takođe mu se čestita što je sa ženom sličnih godina, neki mu se čak divi „samo zbog stava“ a jedan je utvrdio da je Rivsa i bolje da nema „suprugu koja trofej“ već „ženu koja je materijal za ženidbu“. Internet je toliko pun seksizma, da ne znam šta je gore od čega.

Jesu li to bespotrebne pohvale koje Rivs dobija ili je u pitanju neverovatna sposobnost da „komplimentima“ ženi, vređaju druge žene?

Breaking news: Nije za pohvalu kada se muškarci ponašaju „normalno“ – to se takođe odnosi i na poznate ličnosti. Dobro, postoje muškarci poput francuskog autora Iann Moik-a. Ranije ove godine rekao je da „nije u stanju“ da voli žene u svojim pedesetima. Ali hvaleći Rivsa zbog godina njegovog partnera, legitimišete samu bolest. A to što je toliko poznatih ličnosti u vezi sa mnogo mlađim ženama, ne znači da izuzeci zaslužuju prokletu nagradu za svoj izbor. Nema puno smisla tapšati muškarce po ramenu, jer oni učestvuju u obrazovanju njihove dece, kao i žena.

Usuđujem se i da kažem: da je neka holivudska glumica imala devet godina mlađeg partnera, to bi bilo vredno naslova, barem za tračeve koji idu u drugom pravcu – da je „uhvatila piletinu“. Postoji mnogo vrlo dobrih razloga da se Kijanu Rivs nazove previše dobrim za ovaj svet. I da pohvalim Aleksandru Grant, koja je prilično kul umetnica; Inače, njih dvoje rade zajedno već duži niz godina. Ali biti sa ženom koja nije 20 godina mlađa nije razlog za tapšanje po leđima. Ovo mišljenje sigurno deli samnom i Kijanu.

Ovaj tekst je prvobitno objaveljen na VICE DE.