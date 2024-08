Knjiga „Seks za početnike“ je napunila 18 godina: Da li je vreme za novu?

Na početku želim da naglasim da je dečija seksualnost u ovoj državi jako zapostavljena tema i da je seksualno obrazovanje u školama na nezavidnom, ili nikakvom nivou, stoga, svaki pokušaj normalizacije i edukacije roditelja i dece po pitanju seksa i seksualnosti zaslužuje pohvalu.

Već sam jednom pisala o tome kako moji roditelji nikada nisu sa mnom otvoreno razgovarali o seksu. Čvrsto verujem da oni nisu izuzetak, već deo mejnstrima po ovom pitanju. I razumem da je razgovor o seksu sa decom neprijatan, ali svakako je neophodan. Deca ne treba da upražnjavaju seks, ali jesu seksualna bića. Moja mama je umesto da mi objasni šta je to seks, kako funkcionišu seksualni odnosi i reproduktivni organi, odlučila da ove životne lekcije prepusti dečijoj knjizi Seks za početnike.

Ne sećam se tačno da li sam imala osam ili devet godina kada mi je kupila knjigu, ali se sećam da je ona na mene ostavila ogroman uticaj. Pročitala sam je sigurno osamdeset puta i sa smrtnom ozbiljnošću shvatala svaku reč. Nisam imala internet da proverim ili preispitam činjenice koje su iznošene u ovoj knjizi, a razgovor o seksu je uvek bio tabu. Ja nisam bila sama u ovoj situacij – možda sam čak prošla i bolje od drugih vršnjaka čiji su roditelji odbijali da im kupe ovu knjigu – a znam i takve.

U svakom slučaju, Seks za početnike je od prvog izdanja podigao mnogo prašine. Bila je i ostala jedna od najpopularnijih domaćih knjiga za decu u ranom pubertetu. Izdata je 11 puta u ogromnim tiražima, a ove godine je napunila 18 godina.

Odlučila sam da punoletstvo knjige Seks za početnike obeležim tako što ću posle mnogo godina ponovo pročitati ovu knjigu koja mi je nekada predstavljala Bibliju seksualnog obrazovanja i dati svoj nepristrasni sud o sadržaju između njenih korica.

Da li će se informacije i saveti Seksa za početnike pokazati kao vanvremenski ili ću otkriti da je sve u šta smo verovali zapravo gomila budalaština?



ZA KOGA JE OVA KNJIGA NAPISANA

Na početku knjige se upoznajemo sa dve tetke – Cvetom i Savetom. One će tokom čitanja biti naši vodiči i osobe kojima možemo da se poverimo u vezi seksa – pošto je i autorka prepoznala nevoljnost roditelja da sa svojom decom pričaju o ovoj temi. Seks za početnike je zvanično namenjen osobama koje ulaze u pubertet. U knjizi je pubertet definisan kao proces odrastanja koji generalno počinje između 11. i 17. godine života.

Ipak, knjiga nije namenjena isključivo tinejdžerima. Na 19. strani možemo naći deset saveta za roditelje. Moram primetiti da su saveti skroz na mestu. Između ostalog, govore na treba podsticati otvoren razgovor i da decu nipošto ne treba ismevati i ućutkivati. Nekoliko saveta koji su i dan danas potrebi velikom broju roditelja.

Na 21. strani nailazimo na nekoliko saveta koje tetka želi da uputi nastavnicima i školskim psiholozima i pedagozima. Ovde se prosvetni radnici podstiču da se što više sami informišu o seksu, da stvaraju prijatnu atmosferu u kojoj se deca osećaju slobodno da razgovaraju na tu temu i najvažnije, savetuju se da organizuju stručna predavanja i radionice za đake. Knjigu je napisala poznata autorka dečije literature, Jasminka Petrović, koja po struci nije psiholog, ali recenziju knjige jesu uradile dve psihološkinje.

Pored očiglednih sprdnjica diskutabilnog kvaliteta, koje kao dete nisam razumela, ova knjiga daje konstruktivne i kvalitetne savete, ne samo deci koja je čitaju, nego i odraslima koji treba da ih vode kroz period odrastanja.

CILJ KNJIGE

Da bismo stigli do konkretnog cilja knjige, potrebno je da okrenemo 27. stranicu. Ovo nije teška literatura, a ilustracije zauzimaju istu količinu prostora kao i sam tekst, tako da čitanje ne zahteva ozbiljan napor. I deca je mogu „progutati“ za sat ili dva. Dakle nije mi trebalo mnogo da dođem do cilja knjige, a pored nekoliko dobrih saveta prostor nije ispunjen sa mnogo informativnog sadržaja. Da bismo stigli do nečeg konkretnog, potrebno je da prođemo kroz više opštih mesta o školi, roditeljima, bubuljicama i tako dalje. Ipak, kada konačno dođemo do cilja on zvuči super. Da citiram tetka Savetu:

Ova knjiga nema za cilj obuku o vođenju ljubavi, već razvijanje seksualnosti. A to znači samoprocenjivanje, samopoštovanje, odlučivanje, zdravlje, seksualni samorazvoj, ali i upoznavanje, razumevanje i tolerisanje ljudi oko nas. Seksualnost je sastavni deo svake ličnosti. Svi ljudi imaju seksualna osećanja, ali ih svako ispoljava drugačije, na svoj način. Zato je vrlo važno poštovati seksualnost drugih.

Ovo je upravo to što sam želela da čujem od edukativne knjige koja je namenjena za decu. Ako izuzmemo to što su zaboravili na postojanje aseksualnih ljudi. Tetka Cveta se potom nadovezala sa sledećim komentarom koji bih izdvojila kao klučnu lekciju celokupne knjige:

Seks je prirodan i normalan. Sve što se u seksu radi uz uzajamno pristajanje partnera je O.K. Ukoliko seks ne nanosi nikome zlo, ne treba ga osuđivati. Svako je odgovoran za svoje postupke i njihove posledice.

PRE SEKSA

Knjiga je podeljena u nekoliko tematskih celina: uvod, pre seksa, seks i oko seksa. U delu sa naslovom Pre seksa, autorka površno, ali tačno prikazuje telesne promene koje se događaju u pubertetu i objašnjava ključne polne razlike.

Ona bez osuđivanja govori o promeni boje glasa kod muškaraca, menstruaciji, maljavosti i masturbaciji. Svakako je za pohvalu objasniti deci da nisu loše osobe ako se samozadovoljavaju i da se ništa strašno neće dogoditi zbog toga. Štaviše, ona preporučuje masturbiranje mladima koji su samo fizički spremni za seks, ali ne i psihički.

Iznela je mnogo korisnih informacija za decu koja potencijalno čitaju. Jedino smatram da bi sve ovo izgledalo mnogo bolje bez lošeg humora na račun debelih ljudi i zastarelih steotipa o muškaračama, daskarama i sisatim plavušama.

SEKS

Stigli smo do najzanimljivijeg dela i pravog razloga za kupovinu knjige Seks za početnike. Deo o seksu je napisan tako da vodi kroz sve faze seksa, počevši od petinga, preko predigre do samog sekualnog odnosa, različitih seks poza i orgazma.

Ovde možemo naći mnogo korisnih informacija koje su od ključnog značaja za mlade u razvoju. Pravi razliku između seksa na filmu i seksa u stvarnom životu. Govori da seks može biti između osoba suprotnog pola, ali i između osoba istog pola. Bez predrasuda priča o homosekualcima, lezbejkama i biseksualcima.

Nažalost, ovde nema reči o transeskualnim i transrodnim osobama. Jasno da je ova knjiga starija od većine njenih današnjih čitaoca, ali trans osobe su postojale i pre dvadeset godina. Pored lošeg humora, najveća zamerka koju moram da uputim knjzi Seks za početnike je rodna binarnost i ignorisanje čitavog spektra rodnih i seksualnih identiteta.

Da bi zadržala mlade čitaoce, autorka navodi i nekoliko priča o sekualnim odnosima iz „stvarnog života“ napisane u prvom licu. Te priče su ispraćene informacijama o začeću, upotrebi kontracepcije i konceptu saglasnosti. Naglašavaju da seks može rezultirati trudnoćom čak pri prvom odnosu i savetuju decu da kada dođe vreme za seks obavezno koriste zaštitu. Pored činjenica o reprodukciji, ubedljivo najbolja stvar u vezi ove knjige je kontinuirano insitiranje na saglasnom sekualnom odnosu.

Nadalje se objašnjavaju trudnoća, različite mere kontracepcije, važnost higijene i lekarskih pregleda kod urologa i ginekologa. Zatim na red dolaze seksualno prenosive bolesti i ostali problematični aspekti seksa kao što su abortus, pedofilija, incest, seksualno nasilje i silovanje. Ove stranice u knjizi su obojene u crno i crveno radi dramatičnog efekta, a deo koji govori o sidi je napisan dva puta da bi ukazali na ozbiljnost te bolesti.

Iako ne daje moralističke stavove po pitanju abortusa, deo o polnim bolestima je napisan jako površno, hiperbolično i sa iskrivljenim činjenicama. Autorka govori da se seksualno prenosive bolesti prenose brzo i lako što često nije ni blizu istini. Govori da su najčešći razlozi za to često menjanje partnera i nehigijena, što opet ne mora da bude slučaj. Razumem da je ovo preterivanje namenjeno deci kako bi koristili kontracepciju kada stupe u seksualne odnose, ali opet verujem da informacije treba da budu makar tačne kada su već površne.

Za sada ne mogu reći da sam u potpunosti zadovoljna ovom knjigom. Nije loša i svakako ima više pozitivnih aspekata nego negativnih, ali kada postavim sebi pitanje da li bih je dala sopstvenoj deci nisam sigurna da je odgovor potvrdan. Pošto su najvažnije stvari u vezi samog seksa pokrivene, vreme je da pređemo na završni deo knjige pre konačnog suda.

OKO SEKSA

Za kraj su sačuvane malo lakše i zabavnije teme. Tu autorka govori o psovkama, erotici i pornografiji. Ponovo svedočimo jadnim pokušajima šala i užasnim stereotipima koje je trebalo ostaviti u davnoj prošlosti. Kada govore o prostitutkama one su prikazane kao odvratne, matore žene, a pored piše da lako prenose sidu i druge bolesti.

Onda govori o egzibicionistima, voajerima, orgijama, starim običajima i afrodizijacima. Na kraju smo počašćeni sa čitave tri strane koje su ilustrator i autorka posvetili jednodimenzionalnim sterotipnim prikazima različitih tipova ljudi bez mnogo konteksta ili bilo kakve potrebe. Plavuše su glupe, sportisti nemaju druga interesovanja, pametne žene su zajedljive i ružne i bolje da ne nastavljam dalje. Iza ovog ničim izazvanog užasa se krije testić koji kojim čitaoci mogu da provere da li su dovoljno naučili čime se ova knjiga završava.

ZAKLJUČAK

Na kraju knjige je preovladao snažan osećaj ambivalencije. Sa jedne strane sam oduševljena načinom na koji autorka bez ustručavanja i bez osuđivanja govori o seksu. Sviđa mi se što se u toku čitave knjige više puta naglašava značaj saglasnosti i što pruža podatke o kontracepciji i trudnoći koje su izuzetno potrebni, a do kojih deca možda ne mogu da dođu ili im se daju netačne informacije.

Sa druge strane, humor na kom se takođe insistira nije samo krindži, nego je čist seksizam. Rod se posmatra u isključivo binarnim kategorijama kao da trans sosbe ne postoje. Stvarno mislim da čisto priznavanje postojanja gej osoba bez homofobičnih izjava više nije dovoljno za aplauz. Aseksualnost postoji, transrodne osobe postoje, transseksualne osobe postoje, interseksualne osobe postoje, dreg osobe postoje, rodno fluidne osobe postoje i da bi ova knjiga ponovo bila relevantna mora da izvrši ozbiljne promene.

Ako ćemo decu da informišemo isključivo o pubertetu i seksu i ignorišemo sve ostalo što ova knjiga ima da kaže, onda je gotovo sve u redu. Ali autorka je želela da izađe iz tih granica i progovori o čitavom spektru pojava koje su manje ili više povezane sa seksom. U tim situacijama je često upadala u zamku stereotipnog razmišljanja i bajatog humora – dve najveće zamerke koje imam u vezi Seksa za početnike.

Svaki pokušaj sprovođenja objektivnog seksualnog obrazovanja dece i mladih jeste za pohvalu, ali došlo je vreme za novi Seks za početnike.

