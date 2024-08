Ko će zaustaviti Lebrona Džejmsa?

Vidite, reći ću vam nešto odmah – ne znam ko je bolje, Lebron ili Džordan. Ali ono što vam sigurno mogu reći da je Kralj Džejms, nakon svoje šeste uzastopne pobede u sedmim mečevima, definitivno iznad sfera kritike. Pogotovo nakon meča sa Bostonom, kojem je spakovao 35 poena, 15 skokova i devet asistencija u njihovom „Gardenu“, gde dosad nisu izgubili.

Strašno je teško reći da bi neko drugi uradio bolje u njegovoj situaciji tokom ovog plej-ofa. To uopšte nije pristrasnost, to su suvi fakti. Pokušajte samo da osmotrite sve što ovaj čovek napravi kroz prizmu objektivnosti jer, budimo realni, Lebron dnevno nadvisuje i najveća očekivanja koja se pred njega postavljaju. Teret na njegovim leđima bi razbio bili kog drugog igrača. Ali ne i njega.

Ako zamenite Lebrona sa Džejmsom Hardenom, Antonijem Dejvisom ili Stefom Karijem i date njima ove njegove Kavalirse, njihov raspust počinje u aprilu. Ako bi ovde ubacili Kobija Brajanta, u najboljem slučaju bi dobili Lejkerse iz 2006, koji su regularnu sezonu završili kao sedmi i ispali u prvom krugu od Finiksa. Nakon prošlogodišnjeg finala, napisao sam kako će u jednom trenutku Kevin Durent zameniti Lebrona kao najboljeg igrača lige. E pa, zajebao sam se. Jer ko god jednom postane „šef“ NBA, taj neće biti ni blizu Džejmsa.

Znali su „Kelti“ vrlo dobro da Kavalirsi – u najboljem slučaju – imaju četiri pismena igrača. Njihova strategija vrtela se oko toga da treba namlatiti Lebrona, i naterati ga da potroši apsolutni maksimum svoje snage i energije. Svaki posed lopte je bio poput rešavanja izuzetno naporne slagalice. Ali bez obzira na sve, bez obzira na neverovatni talenat i fizikalije koje ovaj tim Bostona poseduje, njihov napor bio je uzaludan.



Photo by David Butler II – USA TODAY Sports

„Morate ga izbaciti iz ritma što pre možete, i po mogućstvu održati to ceo meč“, izjavio je bek Bostona Markus Smart za VICE Sports dok je serija trajala. „Nije on džaba jedan od najvećih košarkaša svih vremena. Ako on uđe u svoj ritam, neće vam biti prijatno. Morate mu se konstantno prilagođavati i držati ga na ivici.“.

Ono što smo naučili tokom ovog finala istoka je to da je „Lebron na ivici“ toliko dominantan da to profi basket nije video u poslednjih dvadeset godina, a možda i nikad. Niko nikada nije uradio ovo što Džejms sada radi. Ovo je njegova petnaesta sezona – dogodine, preći će granicu od 45 hiljada odigranih minuta i skočiti na trinaesto mesto najizdržljivijih svih vremena. Sa svoje trideset i četiri godine, ubrzo će izbiti ispred Dirka Novickog, Vilta Čemberlena i Majkla Džordana na listi najboljih strelaca svih vremena.

On se ne povređuje. On jedva ikada i deluje umorno, a i kad vam deluje umorno on uradi stvari od kojih vam se zavrti u glavi. Džejms porsto ne priznaje umor, ta reč ne postoji u njegovom rečniku. Lako je ovo otpisati pod firmom „on nije ljudsko biće“. Lebron Džejms je itekako ljudsko biće, ali je prostim jezikom neuništiv kad izađe na košarkaški teren. Kao niko dosad.

Do početka ove sezone, izbrojali smo samo šest igrača koji su sa petnaest godina iskustva u ligi izbrojali 600 minuta u jednom istom plej-ofu. Evo o kome se radi – Karim Abdul Džabar je to uradio tri puta, Kevin Garnet, Tim Dankan po dva puta, i Rej Alen, Karl Meloun i Džejson Kid jednom. Džejms je upao na ovu listu sa kombinovanih 95 minuta u 6. i 7. meču serije protiv Bostona. Njegovih 577 plej-of poena su već sada – pre finala – apsolutni rekord, 75 više od Džabarovog maksimuma iz 1984. Na stranu to što trenutno ima 62% True Shooting učinak, što je brate mnogo i za video igricu na najlakšem nivou.

A sve to se dešava nakon regularne sezone u kojoj je Džejms odigrao 3026 minuta, što je takođe apsolutni rekord (inače minut manje od prethodnog rekorda koji drži…on sam), i to bez propuštene utakmice. Samo tri druga igrača koja se ne zovu „Lebron“ su odigrala više od tri hiljade minuta u svojoj petnaestoj godini službovanja (Džordan, Kobi, Karl Meloun) – ako uporedimo brojke, možemo samo reći da ih je kralj ne oduvao, nego razvalio.

Sav taj uspeh stigao je bukvalno bez nekakve bitne ispomoći od strane saigrača. Klivlend je proživeo turbulentnu sezonu – sastavljali su ekipu navrat nanos, nekako se izborili sa gubitkom Kajrija Irvinga i brojnim povredama koje su ih snašle. Pa opet, eto nama Lebrona u svom osmom uzastopnom finalu (čik uzmite ovaj podatak zdravo za gotovo), gde je opet autsajder. Ko god makar marginalno prati NBA ili košarku, gledaće ovaj spektakl.

Ko god ovde kaže da su Kavsi „bez nade“ protiv Voriorsa, ujedno će tim aktom izignorisati čoveka koji sam samcijat kontroliše tok igre svojom neviđenom kombinacijom snage, volje i inteligencije. On se ne može obuzdati, i on se ne može umoriti. Danas, on je jači nego što je bio pre tri godina (kako, brate, kako?!). Sa samo četiri pobede kao ciljem, sve je moguće.

Photo by David Butler II – USA TODAY Sports

Povreda Andrea Iguodale, MVP-ja finalne serije iz 2015, može skupo koštati Voriorse. Sa Igijem na tribinama, aktuelni šampioni imaju tačno nula igrača koji mogu parirati Lebronu jedan na jedan u fazi odbrane, a nije realno očekivati da će Stiv Ker poveriti taj zadatak Kevinu Durentu uzevši u obzir koliko im je ovaj napadački esencijalan.

Ponekad, učini vam se da za Lebrona prosto nema leka. Njegova magična forma iz ovog plej-ofa još uvek nije dostigla svoj vrhunac, ali budite sigurno samo u jedno – sa ili bez još jednog prstena, fakti se neće nešto drastično promeniti. On je i dalje na nivou iznad ostatka kosmosa što se košarke tiče.

Jednog dana, i njegovo će vreme proći. Okončaće karijeru kao član Lejkersa, Kavsa, Rokitsa, Sparsa, nije ni bitno. Ali kada se to desi, svaki naredni NBA velikan će provesti ostatak karijere jureći njegova dostignuća i igrajući u njegovoj senci.

Puno sreće sa tim, momci.