Ko je misteriozni tajkun br. 1 iz novog SNS spota

Biti tajkun u Srbiji 2019. nije samo loža na Marakani, kubanske cigare i zatvaranje cele kafane kada uđeš sa svitom. Ako hoćeš da budeš uspešan srpski tajkun, danas moraš da se baviš i politikom, jer inače će se politika baviti tobom, da parafraziramo Trockog.

Stvorio se neki konsenzus da je jedini način kojim neko ko ima para za bacanje može da se bavi politikom jeste kupovina političara i njihovih usluga. Bar bi, sudeći prema novom spotu SNS-a, stranke na vlasti želeli da tako mislimo, što je pogrešno na toliko nivoa da ne mogu ni da počnem da se bavim time.

Ako kojim slučajem do sada niste videli spot, evo ga sa sve trejler najavom Roksande Đorđević koja mrtvo hladno zariva kandže anđela u sve nas.

@PrvaSrpskaTV je kao vest objavila da su naprednjaci snimili spot protiv protesta. Svaka čast. Postali ste sendvičari. pic.twitter.com/eqSyzscQuq — Boris Herman (@hermankg) February 3, 2019

Spot otvara mnoga pitanja. Ko je režiser? Koga da prijavimo zbog zlostavljanja životinja tj. mačke koja je ni kriva ni dužna morala da učestvuje u ovome? Da li Roksanda u stvari misli na ovaj serijal kada kaže da spot podseća na „Kuma“? I najvažnije: ko je misteriozni TAJKUN BROJ 1 koga Vučić i SNS u spotovima i nastupima pominju već neko vreme?



Moja teorija je da namerno nije rečeno niti će nam ikada biti otkriveno ko je Tajkun br 1. i to iz veoma prostog razloga – da bi svako mogao da učita tajkuna koji mu odgovara, te da se tako proširi ciljna grupa i postigne određeni stepen zabavne interaktivnosti. A za sve vas koji možda ne znate kojeg bi tačno tajkuna učitali, ne brinite – prosto odaberite nekog sa ovog spiska, u zavisnosti od trenutnog raspoloženja.

Miroslav Mišković

Zna se ko je THE tajkun svih tajkuna, merna jedinica tajkunstva, veliki meštar tajkunštine i praktično sinoniman s tom rečju do te mere da očekujem da su ga do sada već fotografisali u prostorijama Matice Srpske kako bi njegovu dagerotipiju stavili u čuveni, živ pisan nedopisan, rečnik Matice srpske, pod stavkom „tajkun“. Jedan i jedini, čovek koji je poslužio kao kamen temeljac Vučičeve vladavine (tako što ga je Vučić odmah uhapsio tj. oteo kako bi mu pokazao ko je glavni, a Srbiji pokazao kako je zajeban igrač koji ne preza ni od toga da hapsi tajkune – dakle manje-više isto kao i Legija i Zemunski klan, samo malo suptilnije) i koji je, na kraju krajeva, objavio knjigu „Ja, tajkun“.

Dragan Šolak

Takođe idealan kandidat, jer svi kao nešto znaju za njega, a niko ne zna mnogo, pošto izbegava da se javlja u javnosti, pa možeš da mu u novinama ili Alou prikačiš bukvalno šta hoćeš. Dragan Šolak je bivši vlasnik SBB-a i Telemacha, kablovskih operatera koje je prodao američkom KKR-u i narodski rečeno, usrao se tom prilikom od para – samo da bi posle toga nestao iz žiže javnosti. Neki kažu da je uradio tretman podmlađivanja, preselio se u Tursku i tamo se prepustio svojoj pravoj strasti, igranju šaha na najvišem nivou. Sve u svemu, Peconi level tajnovitosti, ali ipak dosta opušteniji kao lik, jer nije povezan s kriminalnim miljeom pa da ga Željko Rutović upucava u noge u sred Beograda.

Bedžet Pacoli

Ono što je prosečnom Srbinu Mišković, to je prosečnom Albancu Bedžet Pacoli, s tim što je Pacoli pomenutom Srbinu sve to što i Albancu, pa bogami i nešto više. Domaći tabloidi, opskurni i ne-tako-opskurni kriptofašistički sajtovi, teoretičari zavere i ostali antivakseri snažno vole da vade Pacolija iz šešira kada im zatreba malo huškanja u pravcu Albanije, pa nas tako periodično podsete da ne treba da pijemo kafu na OMV-u jer je vlasnik Pacoli (nije), da ako ne treba da slušamo Anu Oksu jer joj je muž Pecoli (nije tj. nije više) i kako ne treba da letujemo na Maldivima jer ih je Pacoli kupio da priznaju Kosovo (nije kao da možemo da letujemo na Maldivima, osim ako nije nova sezona rijelitija).

Dordž Soroš

Od Budimpešte do Vašingtona svako dete zna, ko nije svetski tajkun broj dva – nego je svetski tajkun broj 1, šef svih tajkuna, predsednik globalne tajkunske incijative za promociju tajkunstva i rušenje svega što je nacionalno, časno i utemeljeno na pravim vrednostima. Džordž Soroš je očigledan izbor, mada harmoniju internacionalnih tabloidnih glasova koji ga optužuju da finansira sve oblike opozicionog delovanja svuda, kvari nezgodna činjenica da se Vučić susreće s njegovim sinom, ali dobro, šta je malo kognitivine disonance među prijateljima?

Dr. Evil

S obzirom na to da legendarnog negativca nismo videli nigde već neko vreme, legitimno je postaviti pitanje: čime se sada bavi? Nije isključeno da je, kao i mnoge propale veličine i bivše filmske zvezde, rešio da oživi staru slavu u nekom regionu sveta za one sa jeftinijim ulaznicama, u fazonu Nika Slotera. A s obzirom na to da MILION DOLARA tek danas nije to što je nekad bilo, sada Dr. Evil te pare može zaraditi i u Srbiji, koja je realno veoma loše pripremljena za vanredne situacije kao što su zraci smrti, veštački izazvane erupcije vulkana ili prirodno izazvane poplave.

Duško Knežević

Pucanje tikve između Mila i njegovog glavnog tajkuna Kneževića nije baš odjeknulo u nekadašnjem drugom oku u glavi. Ko je tu bio đavo a ko je tikve sadio nije baš najjasnije, to jest zavisi od vašeg navijačkog tabora, ako uopšte imaš ekipu za koju navijaš u malom, ali uzbudljivom crnogorskom prvenstvu. Ipak, šta bi Knežević radio u srpskom spotu? Pa, pošto Vučić baštini nasleđe Mila kao najuspešnijeg političara izniklog na ruševinama Jugoslavije, a čaršije već godinama šuškaju da dele i jednu Bebu kao medijskog savetnika, moguće je da će se uskoro otkriti da je tajkun br. 1 zapravo vlasnik Atlas grupe koji se sada prešaltovao na to da umesto vladajućih struktura malo finansira opoziciju koja će postati nova vladajuća struktura, kao i da umesto male Crne Gore pređe na veću i mesnatiju lovinu, Srbiju.

Beba šef

Kad smo već kod beba… A vidi gaaaa! Pogledaj ga i reci mi da se ne uklapa savršeno u kontekst spota – deca se igraju i prave se da su odrasli i da rade neki ozbljan posao. Opis koji leži i za opoziciju i za SNS.