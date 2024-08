Ko je najbolji dramski lik na televiziji danas

Svake godine se na TV-u pojavi karakter koji izgleda kao da definiše tu godinu. U 2016, to je bila Barb (koja je bila užasna) u Stranger Things. Za mene je to bila Pusej Vašington u Orange Is The New Black čija je smrt od strane stražara bila ogledalo ubijanja nenaoružanih ljudi od strane policije po celoj Severnoj Americi. U 2017. smo dobili gomilu „U stvari, Nensi je užasna“ tekstova. Ali 2017. nam je dala još Rendala Pirsona iz This is Us – crnog i uspešnog muškarca čiji je bes prema dominantno belom svetu nalik onom koji osećamo svi u Trampovoj Americi.

Kao gledaoci, imamo jake emocije povodom dramskih likova koje gledamo – mrzimo ih, volimo, ne možemo da prestanemo da ih gledamo ili čitamo o njima. To ide do te mere da će posvećeni gledaoci kao ja napraviti komplikovan turnir da bi dokazali koji je najbolji. Tako da evo nas, pred turnirom gde ja razmatram celokupan pejsaž televizije u 2018. da bih krunisao dramskog lika za koga mislim da će je definisati.

Ilustracija: Neol Ransome



Pravila:

Svi izabrani likovi su iz serija koje imaju preko 80% na Rotten Tomatoes. Ko god da ne ispunjava ovaj kriterijum, gubi pravo da bude deo turnira.

Likovi su podeljeni u divizije po mom ličnom nahođenju. Nijedan karakter se ne može naći u više od jedne divizije.

Samo likovi koji su preživeli do 2018 će biti uključeni (Žao mi je Bob Njubi) i samo likovi iz serija koje se emituju tokom ove godine će biti uključeni (nema Igre prestola i Tvin Piksa).

Likovi su rangirani po popularnosti i pažnji javnosti a ne po talentu.

Ima previše televizije tako da mi je mnooogo žao ako ovde nema nikog iz vaše omiljene serije. Siguran sam da je suuuuper.

„Mnogo ga/je volim“ divizija



Mnogo volim onu scenu u Bekstvu iz Šošenka u kojoj car Endi paradira golih grudi po kiši i smeje se grmljavini. KONAČNO je pobegao. Ako ste gledali, i vi bi trebalo da je mnogo volite. Divna je i čini me srećnim. Kao kada se Kanje Vest dobro izviče. Ovi likovi su personifikacija tog osećaja. Jednostavno ne možeš da ih mrziš. Nismo mogli da uključimo medenog Bobija Njubija iz Stranger Things 2 jer svi znamo šta mu se desilo.



Rangiranje:

Rendal Pirson / This Is Us (1)

Ajsa Dee / Insecure (2)

Džimi Mekgil / Better Call Saul (3)

Kimi Šmit / Unbreakable Kimmy Schmidt (4)

Med Svini / American Gods (5)

Bil Tenč / Mindhunter (6)

Rejnbou Džonson / Black-ish (7)

Dev / Master of None (8)

Titus Andromedon / Unbreakable Kimmy Schmidt (9)

Tobi Dejmon / This Is Us (10)

Bil Pots / Doctor Who (11)

Duh vojvode Elingtona / Big Mouth (12)

Džo Karmajkl / The Carmichael Show (13)

Denis / Master of None (14)

Kantri Rouz / The Mayor (15)

Karmen Vejd / Glow (16)

Prva runda:

Rendal Pirson vs Karmen Vejd: Rendal Pirson

Dev vs Titus Andromedon: Dev

Med Svini vs Duh vojvode Elingtona: Med Svini

Kimi Šmit vs Džo Karmajkl: Kimi Šmit

Bil Tenč vs Bill Pots: Bil Tenč

Džimi Mekgil vs Denis: Džimi Mekgil

Rejnbou Džonson vs Tobi Dejmon: Rejnbou Džonson

Ajsa Dee vs Kantri Rouz: Ajsa Dee

Četvrt-finale:

Rendal Pirson vs Dev: Rendal Pirson

Med Svini vs Kimi Šmit: Kimi Šmit

Bill Tenč vs Džimi Mekgil: Džimi Mekgil

Rejnbou Džonson vs Ajsa Dee: Rejnbou Džonson

Polu-finale:

Rendal Pirson vs Kimi Šmit: Rendal Pirson

Džimi Mekgil vs Rejnbou Džonson: Rejnbou Džonson

POBEDNIK: Rendal Pirson

Analiza:

Ovo je bio izazov. Rejnbou Džonson, koju igra Trejsi Elis Ros je čista komičarska lepota. Ona je čas majka čas manijak i to ponekad u istom kadru. I jedino što joj šteti je što u Black-ish, ona je često saputnik umesto da jebeno vozi celu seriju.

Što se tiče Rendala, ukoliko ne znate iz nekog razloga, on je usvojeno dete u porodici koju čine beli otac, majka, brat i sestra u This Is Us. Ima mnogo dijaloga oko želje da se saznaju biološki koreni. Svaka epizoda serije je novi nabor i sloj u porodičnoj dinamici koja nalikuje našoj. Rendal je izgažen anksioznošću ali ga je mnogo lako voleti. Ali sa svakom novom sezonom dobijamo još više ranjivosti njega kao lika, a znamo da sledi smrt u njegovoj porodici, što je nešto sa čime svi možemo da se identifikujemo. Iako Rendal ima puno

unutrašnjih konflikta, podrška koju daje i prima i kao „crnac“ i kao „belac“ ga čine Pravim Tipom.

„Najbolji šupak“ divizija

Ovo je lagano mogla da bude divizija pod nazivom i opisom: tip/cura koji se oblače u crno koji učestvuju u preterano dramatičnim obrtima dok biraju „vladati svetom“ iz kataloga „vrsta zlikovaca“. Ovde nema likova iz Walking Dead. Ovo nisu zlikovci koji sporo pričaju dok otkrivaju nešto važno u nepotrebnim govorima . Ovi zlikovci/predmeti su ključni za postojanje heroja protiv kojih se bore i ništa u vezi sa njima nije tradicionalno. Mada najveći broj njih su neopisivi šupci.



Rangiranje:

The Shadow Monster / Stranger Things 2 (1)

Tetka Linda/ The Handmaid’s Tale (2)

Renata Klajn / Big Little Lies (3)

Komandir / The Handmaid’s Tale (4)

Bili Ruso / The Punisher (5)

Čarls Mekgil / Better Call Saul (6)

Ed Kemper / Mindhunter (7)

Peri Leni Busker / Legion (8)

Tajrel Velik / Mr. Robot (9) Gospodin Svet / American Gods (10)

Vins Lonigen / Sneaky Pete (11)

Dilan Maksvel / American Vandal (12)

Rejčel Dankan / Orphan Black (13)

Rik Sančez / Rick and Morty (14)

Kardinal Anđelo Voeljo / The Young Pope (15)

Lorens / Insecure (16)

Prva runda:

The Shadow Monster vs Lorens: The Shadow Monster

Peri Leni Busker vs Tajler Velik: Peri Leni Busker

Bili Ruso vs Dilan Maksvel: Dilan Maksvel

Komandir vs Rejel Dankan: Komandir

Čarls Mekgil vs Vins Lonigen: Čarls Mekgil

Renata Klajn vs Rik Sančez: Rik Sančez

Ed Kemper vs Gospodin Svet: Ed Kemper

Tetka Linda vs Kardinal Anđelo Voeljo: Tetka Linda

Četvrt-finale:

The Shadow Monster vs Peri Leni Busker: Peri Leni Busker

Dilan Maksvel vs Komandir: Komandir

Čarls Mekgil vs Rik Sančez: Čarls Mekgil

Ed Kemper vs Tetka Linda: Tetka Linda



Polu-finale:

Peri Leni Busker vs Komandir: Komandir

Čarls Mekgil vs Tetka Linda: Tetka Linda



POBEDNICA: Tetka Linda

Analiza



Budimo iskreni. Karakteri kao Komandir su „jeftini“ materijal za napušavanje danas. On je samo apdejt svakog seksističkog, govnjivog muškarca u svetu. Iza kurčenja i šuplje pristojnosti, on je običan čovek sa običnim nesigurnostima. Svi ovi karakteri u stvari rade ono što rade zbog nečeg što žele da postignu. Neki su možda ludi. Ali Tetka Linda je poseban slučaj.

Ništa nije strašnije od vernika koji iskreno sprovodi najgore stvari. Svake večeri čita Bibliju. I izgleda da ima moral. Ona je žena koja aktivno radi na tome da sve žene kojima vlada svede na sluškinje. U ovom distopijskom svetu serije, gde su ženska prava puste želje, ona služi da sačuva status-kvo na svoj majčinski, uznemiravajući način. Komandir je komandir. Radi ono što se očekuje. Tetka Linda, kao žena, jača taj sistem, što je mnogo, mnogo gore.

Divizija Intenziteta

Znate o kojim likovima pričam. Oni su „pogrešni“. Oni se premišljaju. Oni koji će te razjebati ako se zakačiš sa njima. Ovi likovi nisu baš ubice, ali ima nešto u vezi sa njima što prevazilazi prostu masku. Emotivno su teški i snažni.



Rangiranje:

Ileven / Stranger Things 2 (1)

Derel Dikson / The Walking Dead (2)

Ofred / The Handmaid’s Tale (3)

Analiz Kiting / How to Get Away with Murder (4)

Frenk Kesl / The Punisher (5)

Džojs Bajrs / Stranger Things 2

(6) Kler Andervud / House of Cards (7)

Kler Frejžr / Outlander (8)

Ivar The Boneless / Vikings (9)

Majk Ermentot / Better Call Saul (10)

Moli Karter / Insecure (11)

Zernobog / American Gods (12)

Leni Belardo / The Young Pope (13)

Rut Vajlder / Glow (14)

Dejvid Heler / Legion (15)

Majkl Burnharm / Star Trek Discovery (16)





Prva runda:



Ileven vs Majkl Burnham: Ileven

Ivar The Boneless vs. Kler Frejžr: Ivar The Boneless

Frenk Kasl vs Zernobog: Frenk Kasl

Analiz Kiting vs Leni Belardo: Leni Belardo

Džojs Bajrs vs Moli Karter: Džojs Bajrs

Ofred vs Rut Wajlder: Ofred

Kler Andervud vs Majk Ermentot: Majk Ermentot

Derel Dikson vs Dejvid Heler: Dejvid Heler



Četvrt-finale:





Ileven vs Ivar The Boneless: Ivar The Boneless

Frenk Kasl vs Leni Belardo: Frenk Kasl

Džojs Bajrs vs Ofred: Ofred

Majk Ermentot vs Dejvid Heler: Dejvid Heler





Polu-finale:



Ivar The Boneless vs Frenk Kasl: Frenk Kasl

Ofred vs Dejvid Heler: Ofred



POBEDNICA: Ofred

Analiza

Frenk Kasl je verovatno najluđi, najotporniji na bol od svih anti-heroja Marvelovog univerzuma. Porodica mu je ubijena, i on se od tad sveti uglavno fatalitijima. Ali nabitniji deo kod „ne zajebavaj se sa mnom“ nije fizička snaga. Postoji određena snaga u slučaju Ofred koju su pretvorili u mašinu za rađanje a ona se nije roknula u tom procesu. U distopijskom svetu uperenom protiv žena, preživeti, mati nade i unutrašnje snage dok si okružena užasom je nešto sa čime se ne treba zajebavati. Preživela je 2017. godinu i mnogi se nadaju da će se najebati majke sistemu u ovoj godini.

„Novi tip/cura“ divizija

Na mnogo načina ovo je turnir novih lica, ali ovi likovi se ne uklapaju ni u jednu prethodnu diviziju. Neki su komplikovani, neki su samo smešni, ali sve hoćemo da vidimo više u ovoj godini.

Rangiranje:

Lora Mun / American Gods (1)

Debi Igen / Glow (2)

Medelin Mekenzi / Big Little Lies (3)

Mikro / The Punisher (4)

Nola Darling / She’s Gotta Have It (5)

Mr. Krac / American Vandal (6)

Samanta Vajt / Dear White People (7)

Ajlin „Kendi“ Meril / The Deuce (8)

Džagher Džounz / Riverdale (9)

Šeril Blosom Riverdale (10)

Darlin / The Deuce (11)

Ebigel „Ebi“ Parker / The Deuce (12)

Selest Rajt / Big Little Lies (13)

Grejs Marks / Alias Grace (14)

Holden Ford / Mindhunter (15)

Ketrin / Master of None (16)



Prva runda:

Lora Mun vs Ketrin: Lora Mun

Ajlin “Kendi” Meril vs Džagher Džounz: Ajlin “Kendi” Meril

Nola Darling vs Ebigejl “Ebi” Parker: Nola Darling

Mikro vs Selest Rajt: Selest Rajt

Mr. Krac vs Darlin: Darlin

Medelin Mekenzi vs Grejs Marks: Medelin Mekenzi

Samanta Vajt vs Šeril Blosom: Samanta Vajt

Debi Igen vs Holden Ford: Debi Igen



Četvrt-finale:

Lora Mun vs Ajlin “Kendi” Meril : Ajlin “Kendi” Meril

Nola Darling vs Selest Rajt: Selest Rajt

Darlin vs Medelin Mekenzi: Medelin Mekenzi

Samanta Vajt vs Debi Igen: Debi Igen



Polu-finale:

Ajlin “Kendi” Meril vs Selest Rajt: Ajlin “Kendi” Meril

Medelin Mekenzi vs Debi Igen: Medelin Mekenzi



Pobednica: Ajlin “Kendi” Meril

Analiza

„Kendi“ počinje na ulici. Ima teritoriju, pruža uslugu, zarađuje i nema gazdu. U Hronikama Tajms Skvera ona je seks radnica koja je istovremeno i objektivizovana ali i koristi sistem industrije da bi napredovala. Treba imati preduzetnički duh pa stvoriti nešto od ničega, ali uraditi to u indistriji čija je poenta da te koristi? To je jako intrigantno. U njoj vidimo i lepotu i užas seks industrije sedamdesetih. Njeno telo je nesavršeno i otkriveno, ali nije demonizovano. Medalin Mekenzi možda ima „kul“ replike i sve dobre anti-herojske crtice, ali ranjivost Kendi i prikazivanje sveta koji retko viđamo je ono „novo“ i osveđavajuće što želimo u 2018. godini.

Finalna četvorka:

Rendal Pirson vs Tetka Lidija: Rendal Pirson



Ofred vs Ajlin “Kendi” Meril: Ajlin “Kendi” Meril

Analiza

Što se tiče kvaliteta, talenta i vrednosti, ova četiri lika su blizu. Ali u biranju dvoje finalista, važno je koliko lik relevantan za stvarni svet. Rendal je jedinka, on je predstavnik veoma važne ideje da nisu svi crnci isti. Da je crni lik više od šablona. On nije lik koji je pisan kao da je crnac, već lik koji je pisan za crnog muškarca. Postoji razlika. Ovo prvi je pretpostavka, ovo drugo prihvata činjenicu da biti crnac nije karakteristika. Već je stanje stvari. Tetka Lidija, iako strašna kao smrt, ne može se porediti sa potrebom da se crni karakteri predstave kompleksno.

Ofred je protagonistkinja serija. Njen svet je ambis koji nastaje kada ne postoji borba protiv seksualnog i svakog drugog zlostavljanja. Postoji snaga u njenoj sposobnosti da se bori protiv protiv svega. Na suptilan način, njena tišina predstavlja bes, a činjenica da nije poludela, da ne pršnjava, predstavlja sve što nam je potrebno u 2018. Čak i više od lika „Kendi“, koja je manje strašnim okolnostima.



Finale:

Ofred vs Rendal Pirson: Ofred



Analiza:



Očekujemo mnogo od oboje u 2018. Ali što se tiče potrebe – onoga što nam treba sad – važnija nam je Ofred. Ne samo da je super lik za kog treba navijati, ona predstavlja i mnogo žrtve današnjice koje moraju da ćute, a nalaze se u sličnim okolnostima. Ona je lik koji govori o istinama koje moraju da izađu na videlo. A okolnosti u kojima je predstavljaće ogledalo ukoliko se tim problemima ne budemo bavili u stvarnom svetu. Ona je šampion koji nam treba u 2018.

Bonus runda

Mislili ste da će biti samo likovi iz prethodne godine koji su preživeli do 2018? Naravno da ne. Evo novih lica, tj likova iz serija koje će premijeru imati u ovoj godini i za koje mislimo da će imati mnogo uticaja na 2018.

Džef / Jim Carrey – Kidding

Henri Diver / André Holland – Castle Rock

Takeši Kovaks / Joel Kinnaman – Altered Carbon

Endru Kunanan / Darren Criss – American Crime Story

Brendon / Jason Mitchell – The Chi

Black Lightning / Cress Williams – Black Lightning

Bet Boland / Christina Hendricks – Good Girls

Kajl / Romel De Silva – Heathers

Majkl O’konor / James Ransone – Mosaic

Unknown / Emma Stone – Maniac

Pobednik: Brendon – The Chi

Analiza

Ima mnogo zanimljivih likova ovde ali ako pričamo o potencijalnom značaju, Brendon lagano pobeđuje. Kada se priča o Čikagu, to je grad koji definiše „crnilo“ i crna smrt. To je stara priča sa kojom se susrećete kada pričate sa pandurima ili rasistima o temi ubistava u Čikagu. A to je i teška tema u crnoj zajednici. U slučaju ove serije, izgleda da ćemo videti kako stvari stvarno stoje. Ova serija će pokazati da dobri ljudi mogu da postoje u tim okolnostima.

Brendon, koga će igrati provereni Džejson Mičel je lik, koji je kao i ja, imao ortake koji su ubijeni. Imamo teška osećanja ali im ne damo da nas definišu. Njegov cilj da bude uspešan i pored demona koji ga prate je osvežavajuć pogled na Čikago. A s obzirom na naše „woke“ doba u kome više ne dozvoljavamo mitovima i stereotipima da opstaju, ne sumnjam da će Brendon biti jako značajan u 2018. godini.