Ko su devojke iz srpskih rep spotova

Devojke u spotovima su mi uvek zanimljivije od samih pevača. One u njima nemaju tako često „ozbiljnije uloge“, ali ih to ne sprečava da preuzmu svu pažnju publike. Nedavno sam hipnotisano gledala novi Cobijev video na ripitu, fascinirana lepotom dve manekenke u tom spotu. A onda sam ih, kao poslednji stoker, našla na društvenim mrežama.

Osim Mine Kitić (30) i Milice Lešić (31), razgovarala sam sa nekoliko mladih manekenki čija imena možda još niste čuli ako niste upućeni u svet mode, ali ste im zato gotovo sigurno videli lica u nekim od naših najpopularnijih rep spotova. To su Snježana Šućur (26) i Dana Barbara Gašić – Gouveia (21). Pitala sam ih o najboljoj saradnji koju su imale do sada da li slušaju rep van seta i kakve planove kuju za blisku budućnost.

Kada si počela da se baviš manekenstvom?

Mina: To je bilo prilično davno, pre nekih 12 ili 13 godina.

Milica: Davno :)

Snježana: Ne mogu reći da se bavim manekenstvom, to mi nikad nije bilo primarno zanimanje. Na to gledam više kao hobi koji mi je donosio dodatni džeparac za vreme studiranja. Prvi angažmani su bili negde sa 19-20 godina.

Dana Barbara: Cheesy je, ali od kad znam za sebe, hah. Prvu reviju sam radila kada sam imala šest godina.

Milica Lešić / Fotografija iz privatne arhive

Da li postoji neko sa kim ne bi snimala spot?

Mina: Naravno da postoje određene osobe sa kojima ne bih radila ni po koju cenu, nezavisno od visine honorara. Ne bih sada da imenujem i nabrajam ponaosob, ali reći ću da to nema veze sa vrstom muzike koju izvode.

Milica: Ne bih radila sa bilo kojim pevačem ili pevačicom novokomponovane “narodne” muzike.

Snježana: Pa naravno da postoji, danas sve to ide u pogrešnom pravcu.

Dana Barbara: Stvarno ne bih baš da imenujem, ali reći ću vam ovo: Pošto je malo meleskinja koje se bave ovim poslom u Srbiji, trudim se da “ne trošim svoje lice” i ne snimam isuviše spotova na godišnjem nivou. Gledam da to budu afirmisani umetnici ili u suprotnom neki u koje ja lično verujem. Pošto privatno slabije slušam domaće, često zatražim savet od prijatelja koji prate našu scenu pri odabiru sa kime ću da radim.

Da li privatno slušaš rep?

Mina: Da naravno, obožavam rep/trep. Od Prti Begea, preko ruskog repa koji u poslednje vreme baš dosta slušam (Huskey, fACE), pa sve do izuzetno popularnog Kendrika Lamara, kao i trans repera Mikija Bianka i još mnogo toga.

Milica: Ne slušam rep.

Snježana: Privatno slušam svašta, tu i tamo može da se nađe i neki rep, to su uglavnom strane numere iz 90-tih.

Dana Barbara: Da, oduvek! Prvi poster mi je bio Eminemov u drugom razredu osnovne.

Sa kim si imala najbolju saradnju na snimanju spota?



Mina: Iako privatno nisam ljubitelj te muzike, najbolju saradnju, kada su u pitanju spotovi, sam definitivno imala sa Severinom. Bila sam zaista pozitivno iznenađena organizacijom snimanja, satnicama koje su se poštovale, uslovima rada, kao i prijatnim ljudima na setu, što uglavnom nije slučaj. Takođe, moram da napomenem i Cobijev video za pesmu Rambo koji smo radili skoro i istaknem ga kao još jedno baš pozitivno iskustvo, kako zbog Cobija koga i privatno gotivim, tako i zbog cele ekipe talentovanih ljudi koji su radili na tom spotu. I ako nas vremenski uslovi nisu poslužili jer je padala ledena kiša, snimalo se noću, a ja sam bila bez jakne, sve to zajedno mi nije preterano teško palo. Vrlo često visoki bužeti nisu reper da će nešto ispasti dobro, naprotiv.

Milica: Najbolja saradnja ubedljivo sa Dadom Topićem i Kornelijem Kovačom i ekipom koja je snimala spot za njega.

Snježana: Pa sa svima sam imala korektnu saradnju, niko se tu ne izdvaja. Najbolje saradnje, uslovi i zarada su uvek kada se radi za strano tržiste. Ovi naši gledaju da iskoriste što se iskoristiti da.

Dana Barbara: Sa Jovom iz Crnih Srba, mojim odličnim prijateljem, na snimanju njegovog solističkog spota za strano tržište na kome se predstavlja pod umetničkim imenom “Jebiga”. Energija na setu je bila fanstastična kao i ceo tim ljudi. Uskoro izlazi, pesma se zove “I get down like this” so stay tuned.

Sa kim bi najviše volela da radiš?

Mina: Abra, Princess Nokia, Die Antword…

Mina: Nemam odgovor na ovo pitanje, nisam preterani obožavalac konkretno nijednog muzičara da bih imala žarku želju da se pojavim u spotu istog.

Snježana: Pa možda neka imena kao Zdravko Čolić, Vlado Georgijev. Sara Jo mi je kul.

Dana Barbara: Senidah mi je strava! A volela bih i više da radim sa stranim umetnicima; od njih Frank Ocean ili Kendrik Lamar bi bili dream come true.

Gde vidiš sebe u bliskoj budućnosti?

Mina: Berlin, Milano, Ada Bojana.

Milica: Na odmoru, ne razmišljajući o manekenstvu.

Snježana: U bliskoj budućnosti bih recimo volela da budem uspešna influenserka. Kao vlasnicu Sugar & Cherry brenda. Fotografa i fitnes trenera u slobodno vreme. I kao zaposlenu u marketing kompaniji, okruženu kreativnim timom ljudi.

Dana Barbara: Na snimanju sopstvenog spota. Snimanja za druge umetnike su mi došla kao odličan trening za solo muzičku karijeru. Ostvarila sam strava kontakte i zaista skontala kako to ide „behind the scenes“. Jedva čekam!