Koje vam je omiljeno oružje u igri „Monster Hunter: World“

Prvih nekoliko dana sa igrom Monster Hunter: World, za koju me veterani ovog serijala uveravaju da je najlakša u serijalu za ubacivanje u fazon, bili su za mene neka vrsta zbunjenog tumaranja. U prvih 20 sati, morao sam da izlazim na kraj sa desetinama različitih sistema: oštrinom oružja, upravljanjem snagom, kuvanjem, izradom i unapređenjem oružja, „repnim safarijima“, misijama lova na ucene… Spisku praktično nema kraja i iako nijedan od tih sistema nije posebno složen sam za sebe, zbog sveukupne raznolikosti često sam se osećao kao da propuštam nešto, negde.

Ono što me je na kraju spaslo bila je usredsređenost. Odlučio sam da ovladam jednim od najosnovnijih sistema igre: svojim oružjem. Ni to nije bilo lako, na kraju krajeva svako od 14 oružja u igri Monster Hunter: World ima svoju idiosinkratičnu mehaniku i jedinstveni set pokreta. Oni variraju od poznatih do iznenađujućih, ponekad čak u okviru istog oružja: Napadačko sečivo menja oblike, poput „trik oružja“ iz Bloodborne… ali od vas traži i da rukujete specijalnim resursom po imenu phials u seriji složenih manevara; Glejv vam omogućava dvostruki skok i zamah iz vazduha… a da biste izvukli maksimum iz toga, morate redovno da ispaljujete specijalne bube ka raznim delovima čudovišta koje lovite.

Kad sam započinjao, nisam ni imao znanje potrebno za procenjivanje tih sekira, sečiva, lukova i čekića. Kako da znam šta mi odgovara kad ne znam ni na koji način bih to tačno koristio? Zato što sam igru igrao pre njenog zvaničnog puštanja u prodaju, nisam imao na raspolaganju mnogo konkretnih resursa za Monster Hunter: World. Kapkomovi sopstveni video snimci za svako oružje bili su bazični, tako da sam se okrenuo Jutjubovim video tutorijalima iz prošlih igara i promo-snimcima za Monster Hunter: World tvoraca video snimaka za Jutjub kao što Arekkz. Jedan od njegovih videa me je naveo da odaberem svoje prvo oružje, Promenljiva sekiru (Switch Axe):

(Moram da napomenem da sad kad je World i zvanično objavljen, dostupno vam je mnogo sjajnih resursa. Jedan od meni omiljenih je upravo ovaj video, koji upoređuje brojna oružja iz igre s borilačkim iskustvima iz drugih igara.)

Jednom kad sam ovladao Promenljivom sekirom, igra je počela da se otvara, a moja anksioznost povodom preterane količine Stvari na koje moraš da obraćaš pažnju počela je da jenjava. Mogao sam da se uhvatim u koštac sa svim tim drugim sistemima zato što sam znao da će, u najmanju ruku, moje verno oružje funkcionisati onako kako to od njega i očekujem.

Vrlo brzo, znao sam sve o oštrini oružja, činima i svemu ostalom, a kad sam se pobrinuo za to, mogao sam ponovo da se posvetim samom oružju. Poslednjih nekoliko dana, šarao sam između Promenljive sekire i Napadačkog sečiva, između Napadačkog sečiva i Luka, između Luka i Koplje-pištolja. To eksperimentisanje mi se najviše isplatilo otkako sam počeo da igram, naročito otkako sam počeo više da igram sa prijateljima i učim kako bi naša oružja mogla da funkcionišu u sadejstvu.

To ne bi trebalo da vam predstavlja neko veliko iznenađenje, zato što je to jedno od meni omiljenih tipova iskustava u igrama. To je razlog zašto volim dekbilding igre i roglajkove — svaka nova runda izgovor je da se pronađe novi stil igre i da se prepozna ono što najviše volite. To je razlog zašto sam započinjao i iznova započinjao svaki moderni Bethesda RPG na desetine puta, svaki put isprobavajući novo građenje likova. Monster Hunter: World uspeva da svede suštinu tog iskustva i sabije je u jedan ogroman mač sa zaista kul animacijom.

I dalje mi ostaje da isprobam gomilu oružja i stalno se pitam da li ću naći nešto što u potpunosti može da zameni mog trenutnog favorita. Ali, makar do sada, upoznavanje s ostatkom mojih opcija samo je učinilo da moja lojalnost prema Promenljivoj sekiri postane još jača. Kako moja ljubav može ikad da popusti kad ova može da uradi ovakvo nešto:

Iskreno, savršena je.

