Koji je fazon sa godištem likova iz ’Sajnfelda’? Istraga

Jedno od mojih prvih sećanja vezanih za televiziju je poslednja epizoda Sajnfelda. Odrasla sam naknadno gledajući ovu seriju, a u srednjoj školi sam radila u poslastičarnici da bih mogla da kupim komplet svih devet sezona na DVD-u, kada je izašao. Kraj „Marinskog biologa“ me rasplače zato što je tako savršeno osmišljen – platonski ideal polusatnog humorističkog programa sa četiri priče. Mnogo puta sam jela u restoranu na Morningsajd Hajtsu koji se često pojavljuje u seriji. Ne kažem da bih pobedila na kvizu o Sajnfeldu, ali verovatno bih prošla bolje nego većina vas.

Ali ipak, pored svih detalja koje znam o seriji čija je pilot epizoda bila prikazana godine kada sam se ja rodila i koja se ne prikazuje 20 godina, postoji jedna naizgled osnovna činjenica koja mi je i dalje nepoznata. Zapravo, toliko je elementarna, da sam nedavno bila šokirana nakon što sam shvatila da nije deo mog repertoara. Konkretno: koliko bi jebeno godina trebalo da imaju likovi u Sajnfeldu?

Odrastajući sam uvek pretpostavljala da su osnovna četiri lika iz Sajnfelda u svojim tridesetim ili četrdesetim godinama – starosnog doba koje sam smatrala metuzalemskim, iako ga sada prepoznajem kao zasebnu fazu života. Ali kako sam se i sama bližila pragu tog uzrasta, Džordž, Džeri, Krejmer i Ilejn su mi i dalje delovali nemoguće staro. Jedan Reditor je ranije ove godine opisao ovaj fenomen: „Koliko god da je teško to zamisliti, uvek će mi izgledati dvadeset godina starije od mene“. Šta je po sredi? Da li je činjenica da je ćelavi Džejson Aleksander imao 29 godina kada je pilot epizoda prikazana dodala svetu ove serije određenu haotičnu energiju koja je sve oborila s nogu? Da li likovi imaju određeno godište, ili su napisani tako da uvek deluju malo starije od osobe koja gleda seriju, kao što je Mona Liza naslikana tako da te uvek gleda, odakle god da je posmatraš? Da li je to uopšte moguće?

Nadajući da ću isterati ovo na čistac, pozvala sam Kejti Kliger, komičarku koja se pojavljuje u Huluovom dokumentarcu o Sajnfeldovim super-fanovima iz 2016. „Ja sam tip štreberke koja zapravo zna koliko bi trebalo da imaju godina“, kaže mi na početku našeg razgovora. „Mislim da je generalna ideja da su na početku u ranim tridesetim, a na kraju u kasnim tridesetim. Ilejn je najmlađa, a Krejmer je mnogo stariji“.

Misterija rešena, zar ne? Ne baš, zato što izgleda da Kliger ni sama baš ne shvata uzraste: „Znaš, toliko dugo sam gledala to, ali sada, kada se bližim Ilejninim godinama, to mi deluje uvrnuto“, kaže ona.

Ja imam 29 godina, a Kliger je malo mlađa. Počele smo da upoređujemo beleške. Bilo je prilično realistično da Ilejn živi sa cimerkom na početku serije, ako je bila u dvadesetim godinama. Ali ja sam istakla da je bilo uvrnuto to što ona nikada nije išla na žurke ili izlazila u barove. Ko je isuviše star da bi izlazio, ali ne dovoljno da bi živeo sam, čak i u Njujorku? „Svi njihovi problemi i nevolje su toliko drugačiji od onoga što bismo očekivali od nekoga ko je u tridesetim godinama i živi u Njujorku“, kao što to kaže Kliger.

Konfuziji delom doprinosi i to što se svi, uključujući i Ilejn, oblače kao neki ćale koji ima slobodan dan, ali ja ne nasedam na to objašnjenje. Na kraju krajeva, stil devedesetih se ponovo vraća u modu, a ja ne osećam onu istu vrstu nesklada dok šetam ulicama Bruklina, kao kada gledam Sajnfeld.

U potrazi za boljim odgovorom, pozvala sam Mata Vilijamsa, jednog od voditelja podkasta pod nazivom Sajnkast. „Kada je serija počela da se prikazuje, nije bilo jasne definicije ili odgovora na pitanje koje su godište“, rekao mi je on. „A kada smo mi počeli da radimo na podkastu, rano smo uočili neke nedoslednosti, naročito kada uzmemo u obzir da bi Džeri i Džordž trebalo da budu prijatelji odmalena“.

Na primer, Džeri u jednoj epizodi kaže da ima 37 godina, a u drugoj Džordž kaže da ima 33. Ali u epizodi „Izlet“, u četvrtoj sezoni, jedan student njujorškog univerziteta piše članak pretpostavljajući da su njih dvojica par, i u toj epizodi dobijamo jasno objašnjenje da su se njih dvojica upoznali na času fizičkog u osnovnoj školi. Pitanje je sledeće: da li je Džordž stariji nego što kaže, ili je Džeri mlađi nego što kaže (Serija u suštini govori o tome koliki su oni patološki lažovi, tako da je moguće da jedan od njih ili obojica nisu iskreni.)?

Iako je Vilijams jedan od vodećih svetskih stručnjaka kada je u pitanju Sajnfeld, on kaže da na neki način razdvaja razliku u starosnom dobu glumaca. U epizodi koja govori o tome kako Džeri nije vratio neku knjigu u biblioteku, ovaj komičar tvrdi da ju je vratio 1971. Kada na osnovu toga napraviš mali proračun na salveti, pretpostavljajući da je Džeri tada imao 18 godina i bio učenik četvrtog razreda srednje škole, i kada uzmeš u obzir da je serija počela da se prikazuje 18 godina posle 1971, dobićeš rezultat da on ima oko 35 godina. Ta cifra ima još veći legitimitet, zato što je Džeri Sajnfeld zaista imao toliko godina kada je serija počela da se prikazuje.

Meni to nije bilo dovoljno, kao nekome ko je odgledao milion tinejdžerskih filmova sa glumcima koji imaju 35 godina, i otprilike isto toliko romantičnih komedija sa starletama od dvadeset i nešto koje igraju starije domaćice. Postoji jasna razlika između starosnog doba lika i starosnog doba glumca. Jedno od toga je kanon: drugo nije. Hoćete da me naterate da poverujem da je Fonz imao 39 godina? Odjebite, smesta.

„Mislim da možda autorima pridaješ prevelike zasluge, kada je u pitanju predviđanje“, kaže Vilijams za moju misiju. „Niko nije znao u šta će se ta serija pretvoriti, pa ljudi možda nisu mnogo brinuli o njihovom uzrastu, preko toga da su samci u svojim tridesetim“.

Tada sam odlučila da učinim jedinu stvar koja će jednom za svagda ovo rešiti, a to je da pozovem scenariste. Piter Melman – legendarni majstor televizije koji je radio na Sajnfeldu tokom skoro čitavog trajanja serije – bio je dovoljno ljubazan da mi udovolji i preko telefona mi odgovori na moj tupavi niz pitanja.

Već sam bila prilično sigurna da sam shvatila razlog zašto me misterija o uzrastu likova iz Sajnfelda toliko opseda. Možda sam samo degenerik, ali ako pokušavate da mi kažete da bi trebalo da prihvatim da postoji grupa mladih (čak i mlađanih) Njujorčana koji nisu pili i izlazili, i nisu do u beskraj dosađivali pričama o piću i izlascima, ja ću vam reći da Zapadni svet od gledalaca zahteva manje suzbijanja neverice nego to. „Kada je serija počela, ponašali su se kao stari ljudi“, kaže Vilijams. „Idu u kafiće i delikatesne radnje. Nema mladalačke energije. Bizarno je to kakav im je društveni život, kao ljudima koji nisu u braku i nemaju decu“.

„Oni su mizantropi“, Kliger odgovara kada pokušam da raščlanim stvari. „Ne mogu da zamislim da izlaze“. Ima logične razloge zašto su tako živeli. Džeri je bio komičar, objašnjava, tako da nema kolege sa kojima bi izlazio, i jeste se družio sa nekim drugim komičarima, kao što je Keni Banija, koga je prezirao. Vidimo Džordža u baru, nakon što je izgubio posao. „Mislim da su ljudi iz Prijatelja bili mnogo upućeniji jedni na druge i svoje momke i devojke, i na svetu bukvalno nije postojao niko drugi“, kaže Melman. „Mi smo uključivali toliko toga – na suptilan način smo se bavili svakim problemom na svetu, od O Džej Simpsona, preko abortusa i šetnji zbog AIDS-a“.

Takođe smo prodiskutovali i o nekim nedoslednostima tokom trajanja serije. U poslednjoj sezoni postoji jedna sezona o Frogeru, za koji Džordž i Džeri tvrde da su ga igrali u srednjoj školi, iako je ova igrica izašla tek 1981. To znači da bi u pilot epizodi trebalo da imaju oko 26 godina, što bi sve ovo učinilo još luđim. Melman, koji nije radio na toj sezoni, kaže da su se do tog trenutka u seriju već infiltrirali scenaristi sveže pristigli sa Harvarda, koji su sa sobom doneli kulturne reference koje ljudi kao što je on nisu imali (i koje inkarnacija prvobitnih likova takođe ne bi imala.).

Iako je Melman rekao da su Džeri Džordž „verovatno imali 35 godina“ na početku serije, izgleda da mi je promakla poenta da li mislim da su te stvari bitne. Ostala sam ubeđena da je moja teorija o tome zašto oni deluju staro ispravna, ali s druge strane, kako možete tačno da procenite uzrast likova koji tokom devet godina na televiziji nisu nimalo emotivno sazreli? Serija je bila čuvena po tome što nije govorila ni o čemu, ali je takođe govorila i o svemu. U Sajnfeldovom svetu, vreme je zaista pljosnat krug. Likovi nikada ne stare, zato što su arhetipovi bez godišta – pitati koliko godina ima Džordž Konstanca slično je tome kada bismo pitali kada je rođendan Marsu, grčkom bogu rata. Po Melmanu, izgleda i da je geografski položaj bio nebitan.

„Ja sam na neki način i poricao da je serija mnogo vezana za Njujork, jer ako biste pogledali svojih deset omiljenih epizoda, mogle bi da se odvijaju i u Sijetlu“, kaže on. „U seriji se radi o komediji manira – o malim doskočicama. To je bio smisao te serije“.