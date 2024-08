Koliko dana mogu da nosim jedne iste čarape?

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE US.

Scenario

Događa se svakog jutra: tvoj prijatelj ubeđuje sebe da pranje veša može da sačeka još jedan dan. Sada je njegovo serijsko odugovlačenje dovelo do toga da je fijoka sa čarapama ispražnjena, i do očajničke spasilačke misije da u prepunoj korpi za veš nađe sokne od juče. To nije ništa što par šrtceva dezodoransa ne može da sredi. Osim toga, racionalizuje on, noge će mu ionako ceo dan biti u patikama. Koliko loše bi moglo da bude?

Realnost

Na stopalima se nalazi barem 250 hiljada znojnih žlezda, koje izluče i do 3 decilitra vlage dnevno, prema Udruženju podijatara Kalifornije. Kada se ta vlaga – zajedno sa mrtvim ćelijama kože – nakupi u našim čarapama, stvara gotovo savršeno okruženje za bujanje bakterija, uključujući i potencijalno štetne vrste stafilokoka.

„Ti uslovi pospešuju razvoj bakterija, pošto obuća održava finu, vlažnu okolinu za množenje organizama“, kaže Filip Tijerno, profesor mikrobiologije i patologije sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njujorku. Što je više bakterija, veća je verovatnoća da će tvom ortaku noge smrdeti na sirće i mokraću.

Čarape tamne boje napravljene od sintetičkih vlakana bakterijama pružaju najidealnije uslove za razvoj: „Pamuk omogućava malo više prostora za disanje kože u toj vlažnoj sredini, za razliku od sintetike, koja zadržava svu vlagu i garantuje veći rast“, kaže Tijeno. Uslovi koje stvaraju znoj i tamna boja tkanine pogoduju eksploziji flore koja se može naći na vašim stopalima.

Ako je prisutno dovoljno vlage, koncentracija organizama može da bude toliko visoka da se vonj zadržava i nakon pranja nogu – i može da se prenese i na čist par čarapa, kaže Tijerno.

Šta je najgore što može da se dogodi

Osim smrada koji bi mogao da onesposobi malo dete, ili možda ne bi, visok nivo bakterija može da utiče na sposobnost telesnog tkiva da se regeneriše i da se koža na vašim stopalima oporavi. Ne treba da brinete samo zbog baterija, već i zbog nusproizoda, koji uključuju enzime koji razlažu organski materijal kao što su masti i belančevine, što na kraju iritira kožu. Tijerno upozorava da rast bakterija, proizvodnja enzima i iritacija kože dovode do toga da vaša stopala laške podlegnu gadnoj infekciji kože (naročito ako na njima imate neke posekotine ili ogrebotine). Ali imajte na umu, bilo bi potrebno da prođe dosta vremena (na primer, par nedelja) bez tuširanja i nošenja istih čarapa da bi se došlo do tako kritične – i uznemirujuće tačke.

Šta će verovatno da se dogodi

Sa svim tim bakterijama koje uživaju u produženom boravku u Motelu Sokna, posle nekoliko dana znojenja i nošenja istih čarapa, ekstremno ćete smrdeti. Što se više znoja luči, veći je rizik od problema sa smradom nogu. A u zavisnosti od toga koliko odlučite da nosite jedan isti par, smrad će samo biti sve gori, kaže Tijerno. Generalno govoreći, rizik od infekcije je nizak, ali neizbežni smrad bi mogao da vam pomogne da shvatite ko su vaši prijatelji zaista.

Šta da kažete svom ortaku

Recite svom ortaku da digne dupe i već jednom opere taj veš. Ako ponovno oblačenje ne može da se izbegne, Tijerno priznaje da je drugo nošenje verovatno okej, ali još koje nošenje je nepreporučljivo. Želeće da se opredeli za nefarbane pamučne čarape, koje pomažu u smanjenju vlage i mirisa. Važno je temeljno prati noge sapunom i postarati se za to da između prstiju budu suve, pre nego što se obuku čiste ili prljave čarape. „Ako si zaglavljen na pustom ostrvu, to je druga priča“, kaže Tijerno. „Pod normalnim okolnostima, ponovno oblačenje istih čarapa nije dobra ideja“.