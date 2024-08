Koliko košta biti dreg kraljica u Srbiji

Dreg scena u Beogradu je procvetala u poslednjih nekoliko godina. Sve je više dreg kraljica koje nastupaju po beogradskim lokalima i klubovima. Naše dreg kraljice naporno rade da uzdignu ovu scenu na viši nivo i uspevaju u tome. Ali sve to košta.

One troše svoje telo, vreme i velike količine novca da zabave ljude, a na kraju često od nastupa ne zarade ni toliko da pokriju sve troškove koji su u taj nastup uloženi. Izgrađenim dreg kraljicama takođe je teško da nađu saradnike, jer nisu u stanju da garantuju honorar. Na kraju se neretko nađu u minusu od nekoliko hiljada dinara.



Videos by VICE

Dok je profesionalni dreg u razvijenim zemljama doveden na nivo ozbiljne karijere, kod nas je to još uvek u većini slučajeva samo hobi. I to jako skup hobi. Nekoliko dreg kraljica iz Srbije nam je napravilo presek svih troškova koje idu u njihove transformacije – od šminke, preko cipela, do lepljivih traka i sunđera koji idu u kostime.

DITA VON BILL

Fotogravija: FilIp Rađenović, CCMB

Koliko si para uložila u prvi nastup?

Moj prvi nastup je bio u periodu kada još nisam ni znala ništa o dregu. Želela sam samo da osmislim teatralni performans koji će dočarati psihološki profil poludele devojke i da to uradim pažljivim odabirom i kombinacijom pesama. Imala sam šminkerku, druga koji je asistirao na stejdžu i pozajmljenu garderobu u vidu helanki i providne crne majice. Kosa je bila poklon za početak moje karijere pa su troškovi samim tim bili jednaki nuli.

PRESEK TROŠKOVA:

Šminka?

Za šminku zaista ne treba puno. S vremena na vreme treba uložiti u stvari koje se najčešće potroše brzo kao što su: puder, koji možete naći za samo 600 dinara, domaći brend a pritom je full coverage; ajlajner (njega nikad dosta, nosim ga koliko i kurave ispod mosta) se može naći kod jednog turskog brenda za 200 dinara i paleta za konturisanje gde vam trebaju kontur, hajlajt i bronzer košta negde oko 1500 dinara i može dugo da traje. Mat ruževa imate na tone i nisu skupi. Palete senki se takođe nabavljaju za neke manje pare i zaista se veoma sporo troše i mogu da traju poprilično dugo. Moj savet je da treba izdvojiti za neke individualne kombinacije boja i držati se toga. Počela sam sa crnim ružom, olovkom i bronzerom. Postepeno sam ulagala po principu „jedno po jedno“ i danas već imam dovoljno šminke.

Perika?

Stvarno ne znam odakle ljudima pretpostavka da dreg kraljice nose perike. To je najveća predrasuda! Baš ne volim kada ljudi misle da znaju šta izlazi iz mog skalpa, naročito neke ženturače koje pritom ne znaju iz čijeg stana im muževi izlaze subotom u 6 ujutru *cough, cough*

Kostim?

Kostimi mogu da koštaju Boga oca! Zato je moja preporuka kupovati jeftinije komade i prerađivati ih. Ili pronaći malo inspiracije, dizajnirati i angažovati neku slatku bakicu koja će vam to sašiti u rekordnom roku po vašoj želji.

Cipele?

Imam sreću da imam „manje stopalo za jednu dreg kraljicu“ pa samim tim nemam mnogo problema kada je reč o pronalasku adekvatne obuće. Moj savet je: uvek uložiti do 5.000 dinara u neke dobre čizme preko kolena jer to ide uz sve, i mirne ste.

Nokti?

Noktima samo obeležavam žrtve moje predatorske seksulane energije tako da ih ne koristim kada nastupam, samo posle. Najbolje je napraviti neki custom dizajn, nalakirati ih u crno i takvi mogu da se iskoriste više puta.

Ostalo?

Duct tape košta oko 200 dinara, naki može i da se napravi, zaista ne znam šta bih još navela pod ovu kategoriju.

Koliko bi potrošila da znaš stvari koje sada znaš?

Mislim da je ulaganje u dreg, ako ste u Srbiji, samo način da potrošite pare i da vam se one otprilike nikada ne vrate. Sva sreća da sam toga bila svesna od samog starta pa se ne kajem ni za šta. Verujte mi, još uvek se dreg kraljice nisu izborile za honorare koji će ih svesti na nulu, a kamoli obezbedile neki budžet za sve troškove.

Tvoji trikovi da uštediš na dreg opremi?

Jedini trik su reciklaža i pozajmljivanje.

Koliko novca otpilike trošiš na pojedinačni nastup?

Sve zavisi kakav je nastup u pitanju. Ukoliko postoji jasna vizija o tome kako isti treba da izgleda, ili ako je zamišljen koncept sa više kostima onda to zna da košta više. Uglavnom se trudim da finansijski faktor premostim dobrim vizualima i dobrim konceptom. Doduše, i perofrmansi su različiti u odnosu na to da li se rade za drag show ili se rade za klupsku žurku. Ovi prvi zahtevaju više novca.

Šta je najteže nabaviti?

Najteže je nabaviti personaliti. To ne može da se naruči na eBay-u. Sva sreća da sam izgradila svoj. Ali šalu na stranu, saradnike je najteže nabaviti. Od toga što su ljudi poprilično stidljivi za scenu do toga da me je sramota da angažujem nekoga kada ne postoji mogućnost da mu isplatim honorar. Čekamo neko bolje vreme.

Na šta trošiš najviše novca na mesečnom nivou na dreg opremu?

Na rekvizite. Postoje bukvalno stvari koje posluže svrsi samo na jedno veče…kao nečiji muž, recimo. No, rekla bih na garderobu i recimo šminku.

Pratite Ditu na Instagramu, Fejbuku i Jutjubu

DAJANA HO

Fotografija: Tamara AntonoviĆ

Dajana izbegava da se označava kao dreg kraljica. Umesto toga koristi izraz dreg/krip performer/ka. Termin krip je izvučen iz knjige The Crip Theory, koju je napisao Robert McRuer. Pojam krip objedinjava i prevazilazi kvir teoriju, feminizam i borbu za prava osoba sa smetnjama u razvoju. Krip označava bilo koju vrstu fizičke ili psihološke onemogućenosti i suštinski pokušava da nas ujedini kroz zajedničko osećanje slabosti i potlačenosti.

Koliko si para uložila u prvi nastup?

Prvi nastup je bio 2012. godine u pozorišnoj produkciji predstave „American Vaudeville“ Kroz Prozor Fabrike (danas Le Studio). Kostimi su najvećim delom bili obezbeđeni. Sve što je falilo pozajmle su mi majka i prijateljice. Ovo je indirektno uobičajeni odgovor za većinu dreg performera koji tek počinju da nastupaju. U velikoj meri pozajmljujemo stvari od bliskih žena ili nam ih one poklanjaju. Za taj nastup kupljene su samo čarape. Nekoliko pari čarapa. Nekoliko hiljada dinara da sakrijem dlake na nogama.

PERESEK TROŠKOVA:

Šminka?

Ovo je ubedljivo najveća zamka za ženu/dreg performera/ljubitelja transformacija na više nivoa. Pored toga što je kvalitetna šminka uglavnom skupa, razvijanje zavisnosti je gotovo zagarantovano. Industrija je takva da se stalno usavršava i konstantno vas na razne načine navodi da neprestano kupujete nove proizvode. Za razliku od svakodnevne upotrebe, scenska šminka je po pravilu naglašenija da bi nas videli i u mraku i u zadnjim redovima i samim tim i više trošimo.

Šminkanje je veština koja se dugo uči i stalno se usavršava, i u početku se uglavnom ne troši ekonomično. Ja i dalje uglavnom nemam pojma šta radim. Takođe, novi Instagram trendovi i kapitalistička mašinerija poznatija kao RuPaul’s Drag Race diktiraju prihvatljive kategorije drega, pa je umeće nanošenja raznoraznih proizvoda na lice postalo presudno za karijeru dreg performera.

Nastupam već godinama pa više ne znam koliko je novca bačeno u pokušaju da se uklopim u besmislene kriterijume, ali se zasigurno radi o iznosu preko pedeset crvenih.

Za neki osnovni set šminke potrebno je izdvojiti barem desetak hiljada dinara.

Perika?

Još jedan od izdiktiranih trendova koji pokazuju dobrostojeći položaj dreg performera su lejsfront perike. Te perike imaju čipku koja se lepi na čelo kako bi kosa delovala prirodnije. One se uglavnom mogu naći na Internetu i kreću se od četiri hiljade dinara naviše. Ukoliko je perika napravljena od prirodne kose, cene počinju od otprilike deset hiljada dinara.

Kostim?

Zamislite da je svaki vaš izlazak u grad jedno matursko veče. Setite se koliko ste izdvojili za tu priliku. Tako je gotovo svaki put kada izlazite na scenu kao dreg performer, sa nekoliko važnih razlika. Pre nego što navučemo kostim i umažemo sve puderom kojim smo crtali nepostojeće sise, neki od nas prave žensku figuru. Sunđeri od kojih pravimo kukove i grudi, donji veš, čarape, steznici i korseti koštaju između pet do deset hiljada dinara i traju prilično dugo. S druge strane, bol između nogu kada sakrijete svoj ponos radi verodostojnije iluzije žene je besplatan i neprocenjiv. I on ume da traje prilično dugo.

Cipele?

Najveća sreća koja može da zadesi dreg performera je nogata drugarica, pardon, prijateljica koja nosi broj cipela veći od četrdeset i jedan. Tu sreću imam od početka i ovim ženama mogu samo stope da ljubim. Bukvalno. Dakle nula dinara. U početku je bilo jako teško i naći radnju koja prodaje veće brojeve. Sada postoji barem Deichmann gde se pristojne cipele za nastup mogu nabaviti za iznos između tri do četiri hiljade dinara.

Nokti?

Priprema za nastup traje u proseku između tri do četiri sata od trenutka kada sednemo da se šminkamo. Uglavnom zaboravim da sredim nokte unapred pa to radim u poslednjem trenutku ili naprosto preskočim/zaboravim. Mogućnosti koje su do sada funkcionisale su:

– Veštački nokti koji su nepraktični pri energičnim nastupima i iziskuju upotrebu super lepka (izrazito nezgodno za skidanje kasnije)

– Lakiranje prirodnih noktiju

– Prstenje u obliku noktiju

– Navlačenje rukavica (bonus korist ove metode – ne morate da brijete ruke a i dalje ćete ostati konvencionalno ženstveni, ako ste opterećeni nevažnim detaljima koje oslikavaju vaš internalizovani šovinizam kao ja godinama)

– Ništa, jer zaboravite ili shvatite da je to nevažno.

Odgovor je, stoga, između nula i nekoliko stotina dinara.

Ostalo?

Uvek ima još, naravno. Od nas se danas zbog gorepomenutih uticaja očekuje da predstavimo i s vremenom postanemo klasične žene iz pedesetih godina prošlog veka – da umemo da kuvamo, čistimo, peremo, spremamo, šijemo, dubimo na glavi, bacamo se zazorno po podu i umremo za pažnju drugih, ali da istovremeno ostanemo lepe i nasmejane. Koliko sve ovo košta i da li je zaista vredno uklapati se u ove šablone, procenite sami.

Koliko bi potrošila da znaš stvari koje sada znaš?

Isto. Dreg je neverovatna umetnička forma koja bi trebalo da podstiče individualni proces sazrevanja koji pomaže pojedincu da se osvesti, a zatim i oslobodi od suludih društvenih obrazaca nametnutih sa raznih strana. Ne žalim ni dinar potrošen na nešto što me usrećuje, iako radim puno radno vreme van drega da to sebi omogućim. Iz istog razloga nijedan korset ne steže dovoljno snažno da sakrije moju zauvek rastuću ljubav prema hrani.

Tvoji trikovi da uštediš na dreg opremi?

Deo sam dreg grupe „Wyrd Sisters“. Imamo delimično komunalni pristup dregu i trudimo se da barem tako zadržimo privid da nećemo bankrotirati svakog trenutka. Dekadenca, Valerie Candy i poČasna sestra Markiza de Sada, pomogle su mi puno puta oko kostima, šminke, perika, cipela, kao i zdravog razuma kada moje dve kume, Anksioznost i Depresija, svrate da se pozdrave.

Koliko novca otpilike trošiš na pojedinačni nastup?

Kada saberemo sve informacije iznad, odgovor je PREVIŠE. Istovremeno, beogradska publika ima fantastičnu tendenciju da u poslednjih nekoliko godina (ili oduvek?) smatra da je previše izdvojiti nekoliko stotina dinara previše za neki neizvikani kulturni sadržaj, pogotovo za nekoliko trandži koje se komešaju na sceni.

Takođe, kada ne organizujemo svoje događaje, uvreženo je stanovište da je par hiljada sasvim dovoljno za performera, uz nekoliko počasnih primeraka, bog ih blagoslovio, koji smatraju da treba da nastupamo za džabe kako bismo „vratile dug zajednici“. Najveća opasnost, pak, vreba od novih dreg performera kojima je ponekad veoma teško objasniti da je u redu da dobiju naknadu za svoj trud, pogotovo jer sredstava uvek ima, bez obzira šta vam govorili u Srbiji. Uzevši sve ovo u obzir, uvek smo u minusu nekoliko hiljada dinara.

Šta je najteže nabaviti?

Iako ne bi trebalo da bude tako, činjenica je da je trenutno najteže nabaviti ličnost i prisutnost na sceni i dostojanstvo i ljubaznost kada se nastup završi.

Na šta trošiš najviše novca na mesečnom nivou na dreg opremu?

Na veštačke trepavice, časove pevanja i mentalnu higijenu.

Pratite Dajanu na Instagramu i Fejsbuku

ALEX ELEKTRA

Fotogrfija Marko Mihailović

Koliko si para uložila u prvi nastup?

Ja se uglavnom trudim da u nastupe ovde ne ulažem više od 4 do 5 hiljada dinara i da što više stvari, već iskorisćenih, prepravim, ofarbam i stilizujem u nešto drugo.

PRESEK TROŠKOVA

Šminka?

Šminka, ako je drugstore i klasična, gledam samo da je što pigmentisanija i da ima što bolju prekrivenost i ona bi me izašla oko tri hiljade, ali je koristim za više nastupa naravno.

Perika?

Perika takođe, i dobre lacefront perike su oko 40-50 evra preko interneta.

Kostim?

Kostim može ići od second hand radnji za 500 dinara do normalnih radnji i materijala, tako da to baš sve zavisi. Na primer, za poslednji nastup sam napravila veliku crvenu haljinu i materijal me je izašao 3000 dinara.

Cipele?

Za cipele se snalazim ili onlajn ili u Bulevaru jer tamo ima stvarno jeftinih stvari tipa salonke za 900-1000 dinara.

Nokti?

Nokti, nakit, cirkoni i ostali props su sve Kinezi u bloku i isto su od 100 do 400 dinara.

Tvoji trikovi da uštediš na dreg opremi?

Kao što sam rekla na početku, tips and trick za štednju je samo prepravljanje odeće dok ne dođe do zamora materijala. I trudim se da ne trošim više od tri do pet hiljada jer se ne ispati uopšte.

Na šta trošiš najviše novca na mesečnom nivou na dreg opremu?

Mislim da definitivno najviše trošim na šminku, jer stalno nešto kupujem po malo da se kao ne primeti.

Pratite Alex Elektru na Instagramu

UMA KILLIX

Fotografija privatna arhiva

Uma Killix je dreg umetnik koji ne nastupa uživo, već radi dreg transformacije za fotografiju i video.

Koliko si para uložio u prvu transformaciju?

Prva šminka koju sam posedovao bila je najjeftinija, neproverena šminka sa kojom sam želeo da eksperimentišem. Pošto sam fotograf, šminka mi je bila zanimljiva i pre nego što sam se upustio u dreg transformacije. Kako sam počeo da se bavim dregom, drugarice i drugovi su mi pomagali donirajući mi šminku i dajući mi savete o proizvodima, tako da sam imao sreću da nisam morao da trošim mnogo novca dok nisam shvatio šta tačno želim da radim. Cilj su mi bile fotografije, a za to nije potrebno imati sve stvari, jer je svakako bitan jedan ugao iz kog hvatam kadar. Recimo da je taj neki prvi ’ulog’ bio ispod 2000 RSD, ne bih znao sa sigurnošću pošto je bilo pre nekih 7 godina i ne sećam se šta sam tačno kupio od šminke. Od veštačke kose sam uzeo 2 ekstenzije, takođe u tih 2000 dinara. Ostatak kostima je bio improvizacija.

Koliko bi potrošio da znaš stvari koje sada znaš?

Verovatno bih potrošio malo više nego prvi put, s tim što sada znam koji proizvodi mi odgovaraju. Mislim da bih time i uštedeo jer ne bih potrošio novac na neproverenu šminku koja na kraju baš ni ne odradi posao kako valja.

Tvoji trikovi da uštediš na dreg opremi?

Moj glavni trik jeste improvizacija i reciklaža. Mnoge stvari ne bacam nego ih kasnije sredim ili pretvorim u nešto drugo. Pretvoriti smeće u zlato je nešto što mi je uvek bilo blisko, tako da sam u dregu našao još jedan kanal za takvu vrstu kreativnosti.

Koliko novca otprilike trošiš na pojedinačnu transformaciju?

Zavisi od toga šta želim da uradim sledeće. Nekad imam želju da uradim nešto od stvari koje se nalaze oko mene pa je snalaženje bitnije od kupovine. Kada kupujem, onda svakako dokupljujem šta mi je potrebno. Ako se desi da želim da sebi sašijem nešto, tu mi je snalaženje najzanimljivije jer se materijal može pronaći u second hand-u ili zaturen u nekom ormanu kod kuće. Recimo da u proseku potrošim 800 RSD na stvari koje mi fale (trepavice, nokti, puder…), a s vremena na vreme uložim oko 2000-3000 na sočiva, periku ili neku paletu.

Šta je najteže nabaviti?

Najteže je nabaviti cipele pošto je sužen izbor pristupačne obuće veličine preko 45.

Na šta trošiš najviše novca na mesečnom nivou na dreg opremu?

Retko kad ulažem novac na mesečnom nivou s tim što već imam većinu stvari sa kojima radim, a nekad se kostimiram jednom mesečno pa minimalno i trošim sve što imam. Najčešće kupujem trepavice i ekstenzije koje kombinujem u moju prirodnu kosu, tako da možda na to trošim najviše na ‘mesečnom’ nivou.

Baviti se dregom ume da bude skupo, ali ne bi bilo tako da postoji povratna reakcija koja bi pomogla kraljicama da stanu na svoje štikle.

Trenutno stanje u Srbiji je takvo da ne postoji konkretna podrška kraljicama od strane publike i medija. Nastupajućim kraljicama retko ko daje bakšiš, a na njemu se zasniva podrška performera u komunama kako bi naredni performans bio bolji i zanimljiviji. Moj rad je novčano oštećen tako što klijenti nekad ne žele da mi plate onoliko koliko je fer, pogotovo ako u obzir uzmem troškove za materijal koji je potreban za posebne želje klijenta. Takođe, za publikaciju fotografija po medijima se ne daje ništa novca, a uzima se gotov, kvalitetan i potpun proizvod koji kasnije čini deo zarade tih medija. Postoji ta neka zabluda da pošto ovim volimo da se bavimo da ćemo to raditi za minimalno ili ništa novca i to mora da se promeni jer se kreativnost i stvaralaštvo i te kako naplaćuje.

Pratite Umu Killix na Instagramu