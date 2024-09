Koliko smeš da popiješ pre nego što nastane ozbiljna šteta?

Nedavno je u Australiji, po prvi put nakon 10 godina, promenjena količina alkohola koja se zvanično smatra „bezbednom,“ jer su nadležne medicinske institucije utvrdile da je – manja nego što se ranije mislilo.

Istraživači iz Nacionalnog saveta za zdravstvena i medicinska istraživanja (NHMRC) – tela koje savetuje australijsku vladu i javnost u vezi sa zdravstvenim pitanjima – objavili su svoja otkrića nakon tri godine istraživanja štete i / ili koristi od upotrebe alkohola, kao i njegove veze sa raznim oboljenjima. Zaključili su da treba piti „ne više od 10 standardnih pića nedeljno“, iliti oko 1,4 pića dnevno, da bi se potencijalna šteta i zdravstveni rizik od alkohola umanjili.

Ovo je strožiji limit u odnosu na prethodne smernice, kojima je sugerisano da ljudi treba da smanje svoj unos alkohola na 14 pića nedeljno ili na „ne više od dva standardna pića“ dnevno. Profesorka NHMRC-a En Kelso takođe je pojasnila da savet „ne više od četiri pića za veče“ i dalje postoji, navodi ABC.

„Ne kažemo da je ovo [novopredložena količina] bezbedan nivo“, rekla je. „Što manje pijete, to je niži rizik od štete povezane sa alkoholom.“

Istraživanje takođe pokazuje da je bolje da ne stučeš svih tih 10 standardnih pića odjednom, nego da ih razvučeš koliko god je to moguće. Utvrđeno je da se kumulativni rizik od preporučene nedeljne doze više nego udvostručava ako se sve konzumira u jednom danu i da je značajno smanjen ako se razvuče na čitavu nedelju.

Profesorka Kejt Konigrejv, predsedavajuća radnog odbora za alkohol u NHMRC-u i profesorka medicine zavisnosti iz bolnice Princ Alfred u Sidneju, izjavila je da su nove smernice dobar način za ublažavanje dugoročnih zdravstvenih rizika – navodeći dokaze koji su se pojavili poslednjih godina o potencijalnoj vezi koja postoji između konzumiranja alkohola i raka.

„Godišnje se desi oko 4.000 smrtnih slučajeva povezanih sa alkoholom [i] više od 70.000 osoba bude hospitalizovano“, rekla je ona. „Saznali smo mnogo toga u toku poslednjih 10 godina, posebno o riziku od raka koji postoji čak i kod osoba koje relativno malo unose alkohol.“

Zdravstvene vlasti su takođe revidirale smernice u vezi sa konzumiranjem alkohola kod tinejdžera, tvrdeći da „deca i mladi ispod 18 godina ne bi trebalo da piju“ – što je stroži zahtev u odnosu na prethodne smernice koje su sugerisale da je najsigurnija opcija da tinejdžeri uzrasta od 15 do 17 godina „odlože piće što je duže moguće.“

„Pregledali smo raspoložive dokaze i svi su ukazivali na to da je najsigurnije ne piti alkohol“, rekla je profesorka Konigrejv. „Budući da se mozak razvija do 25. godine, važno je da ljudi budu svesni koliko je on dragocen i da ne želite da rizikujete da mu naškodite.“