Kosovska Mitrovica, dan posle sirena

Kosovska Mitrovica je u proteklih osamnaest godina bila mesto u kojem su se dešavali ozbiljni incidenti, nekada i svakodnevno. Međutim, situacija je menjala, incidenti su postajali ređi i blaži.



Onda je sredinom januara ubijen Oliver Ivanović i to je grad gurnulo u novu mračnu atmosferu. Jučerašnje hapšenje Marka Đurića i dolazak kosovskih specijalaca na sever, uneli su novu napetost, koju tzv obični građani osećaju.

Milanka, 57 godina

– Sve je uznemirilo ovo što se desilo. Posebno kad sam čula onu sirenu za vazdušnu opasnost, to je nama ovde uvek znak da se nešto loše dešava i da Albanci napadaju. Juče su uhapsili Đurića, šta ja sad da očekujem, tako mogu svakog od nas. Isto kad je ubijen Oliver, pomislim ako su njega, čemu ja da se nadam. Ne bavim se politikom, samo nam je zlo nanela, ali je ovo strašno. Nema ovde mira i strahujem da će biti još gorih stvari. Jedva smo nekako počeli malo da živimo u miru, a sad opet razmišljanja o tome da nosim sa sobom dokumenta, ako moramo da bežimo, – kaže Milanka.



Inače, Mitrovački dvor u kome je došlo do hapšenja, ne nalazi se u centru grada, tako da je pomenuta sirena uključivana skoro neprekidno tokom popodneva. Kafići i radnje su u tim trenucima zatvoreni, a građani su pokušavali da saznaju šta se dešava. U opštoj konfuziji, nije došlo do nekih novih incidenata, što je doprinelo da danas atmosfera bude mnogo mirnija. Ipak, postavljena je barikada u selu Rudara, na magistralnom putu Priština Raška. Srbi su na istom mestu, kao i 2011. ostavili tešku mehanizaciju i kamion. Podsetiću, da su barikade te godine postavljene, upravo da se ne bi dozvolio dolazak specijalnih jedinica kosovske policije Rosu, na sever Kosova.



Dragan, 35 godina

– Nisu uspeli da dođu na sever sav ovaj period, e juče jesu. I to je naš poraz. Ne interesuju me više nikakvi pregovori u Briselu, interesuje me ima li zvanični Beograd odgovor na sve ovo. Ne mislim na ratovanje, nikom nije do toga, niti želim, ali valjda imamo neku diplomatiju. Ne treba da se priča nama da ostanemo smireni, bolje mi to znamo od njih iz fotelja. Neka pričaju svetu šta se dešava i kako živimo mi koji smo ostali ovde. Ne očekujem ja da će sad neko da nas protera odavde, ali bi da živimo normalno, bez straha od nekih novih hapšenja, incidenata i slično, – priča Dragan.

Život se lagano vraća u normalu, ali ljudi očekuju i da vide šta će se dešavati dalje u pregovorima, da li će se nastaviti i hoće li se nešto promeniti u svakodnevnom životu. Neki od građana nakon jučerašnjeg hapšenja Marka Đurića misle, da je sve to bio uvod u integrisanje školstva i zdravstva.

Aleksandar, 27 godina

– Siguran sam da jedino što nam je ostalo ovde, a da je potpuno u okviru sistema Srbije, prelazi u ruke zvanične Prištine. To je zdravstvo i školstvo. Nemamo nikakvu podršku zapada i kosovske vlasti mogu da rade šta god hoće. Može da dođe i da novih incidenata,ali Prištini to i ne treba više. Oni dobijaju i ovako i onako, šta su zacrtali. Srbija misli da smo teret i da će sve da procveta, ako nas puste niz vodu. Jasno mi je to odavno, da je takvo raspoloženje, a i ova vlast stalno priča o ulasku u Evropsku uniju i rešavanj pitanja Kosova. Očigledno da će biti otpisano Kosovo i Metohija, ali ne mislim ni da će tad primiti Srbiju u EU. Sve je to mučno i pitam se da li bi bilo bolje da su moji roditelji sve prodali odmah nakon rata i da smo otišli odavde, – kaže Aleksandra.

Nakon što je Srpska lista donela odluku da njihovi predstavnici napuste Vladu Kosova, već su krenule spekulacije da ukoliko se istraje sa tom odlukom, slede vanredni parlamentarni izbori. Podsetimo, Vlada Ramuša Haradinaja, neće moći da opstane bez koalicionog partnera tj Srpske liste. Novi vanredni izbori, znače i odlaganje pregovora u Briselu, do formiranja nove Vlade.



