Kragujevac, Kraljevo i Kruševac nisu isti grad, uprkos forama „bogova humora“

Kada sam prvi put videla ovo, pomislila sam da se radi o izolovanom slučaju. Drugi put sam pomislila da se radi o nekoj fori koju sam propustila. Već posle trećeg slučaja sam odlučila da pretražim Tviter u potrazi za «mešačima». Našla sa na stotine „KKK- jedan grad“ tvitova i varijacija na temu.

„Kada ću prestati da mešam Kragujevac, Kraljevo i Kruševac i zašto nikad“

„Simpa vam je ovaj Kruševac. U Kraljevu smo, debilu. Meni ovo ko Kragujevac“.

„Bensedin, dijazepam, lorazepam su moji Kraljevo, Kragujevac, Kruševac“

„Pekmez, džem i marmelada su moji Kragujevac, Kraljevo i Kruševac“

„Kragujevac, Kraljevo i Kruševac je Bermudski trougao Srbije“

„Nikad nisam bila sigurna da li se kaže Kragujevac, Kraljevo ili Kruševac“

„Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema. Nema ovih što su greškom otišli u Kragujevac i Kruševac“

Savladavam transfer blama što u državici Srbiji neko meša tri grada kojima je zajedničko „Kr“, pa ih pravdam neko vreme jer sam i ja neke gradove mešala. Ali, nisam se hvalila time, nego sam nabavila mapu.

Više od neznanja iritira me što se neko njime hvali hraneći svoj Tviter smisao za humor. Ako se hvali, znači da se nečime ponosi i pokušavam da shvatim šta je to. Kapiram da nije neobrazovanost, glupost ili osakaćen smisao za humor.

I sada je već jasno da živim u jednom od „K“ gradova i da me pogađa što je tolikom broju ljudi Kraljevo, Kragujevac i Kruševac „isti K“, kako kažu.

Vidim da pogađa i druge.

„Interesani su mi tvitovi kako mešate Kragujevac, Kraljevo i Kruševac dok trpate drva u taj smederevac u Vrčinu“.

„Aplauz za bogove humora kojima su Kragujevac, Kruševac i Kraljevo – sve isto. Vi ste svetski putnici“.

Suzbijam želju da napravim top 20 najglupljih KKK doskočica i umesto toga prelazim 250 kilometara i tražim od Kruševljana, Kragujevčana i Kraljevčana da pomognu „mešačima“ i kažu- kako zapamtiti tvoj grad i razlikovati ga od druga dva.

KRAGUJEVAC

Anđela Brkić

Kragujevac je grad u kome je najstarije pozorište u Srbiji. Ako to nekome nije dovoljno dobra asocijacija probajte sa – Šumarice 21. oktobra. Starijima je možda orjentir Zastava, ali mojoj generaciji nije.

Mogu da pomognem razlikovanju Kragujevca i Kruševca, Kragujevac- Šumarice, Kruševac- popravni dom.

Simona Lončar

Znam mnoge koji mešaju Kragujevac, Kruševac i Kraljevo. Treba mnogo ne znati o Srbiji da bi mešao ova tri grada. Takvima pomažem učeći ih da vizuelizuju gradove na vrlo glup način, ali kako drugačije ako ne znaju ništa o ovim gradovima.

Dakle, kažem im ovako: Kruševac – zamisli krušku, Kraljevo – zamisli krunu nekog kralja, Kragujevac – ime je navodno dobio po ptici kraguj, pa zamisli veliku sivu pricu.

I uspeva mi.

Aleksandar Petrović

Svako prema ličnim interesovanjima i obrazovanju razlikuje gradove. Za mene je Kragujevac teatar i Šumarice, za nekoga je Zastava.

Za mene je Kruševac Lazarev grad, za nekoga Rubinov vinjak.

Za mene je Kraljevo Žiča, za nekoga možda Ibar.

KRALJEVO

Nemanja Živanović i Bojan Pavlović

Nemanja: Kraljevo je grad na Ibru, Kragujevac je na automobilima – fići, kecu i sada Fijatu, a Kruševac je na Rubinovom vinjaku. Probajte tako da zapamtite.



Bojan: Bizarno je mešati ova tri grada ako si rođen u Srbiji. Razumeo bih eventualno da, ako si rođen u Americi, mešaš pojmove tipa Serbia i Siberia, ali mešati Kragujevac, Kraljevo i Kruševac, a rođen si u Srbiji, jednostavno ne kapiram. Ja čak i nisam iz Kraljeva, nego iz obližnje Vrnjačke Banje, ali oni sa kojima sam povezan i onlajn i oflajn ne mešaju ove gradove, srećom.

Sofija Radenković i Sandra Memedović

Sofija: Kraljevo ne može biti Kruševac ni Kragujevac jer je naš manastir Žiča, gde su do 1253. godine krunisani Stefan Prvovenčani, koji je postao prvi kralj dinastije Nemanjića i svi kasniji vladari ove slavne dinastije. U Žiči je krunisano sedam srpskih kraljeva.

Nismo Kraljevo ni Kruševac ni zbog „naših“ zemljotresa, čak sam čula objašnjenja da nas zbog njih zaobilaze investitori, jer je navodno najavljen još jedan jak zemljotres tokom sledećih 100 godina. Malo smešno? Dobro, pamtite nas zbog zemljotresa.

Sandra: Kraljevo ima Ibar, Kragujevac halu „Jezero“ kakvu mi nemamo, a Kruševac… jao, ne znam.



Lazar i Duca Stanojević

Lazar: Kraljevo je „Milutin“, spomenik na trgu, izginulim srpskim vojnicima u ratovima od 1912. do 1918. Kraljevo je kafana „Pariz“ koja radi od 1881. godine bez prestanka. Kraljevo je Ibar.

Duca: Kraljevo je tenk sa Trga svetog Save, koji je odatle sklonjen pre devet godina, a i dalje Kraljevčani sastanke zakazuju „kod tenka“, koga nema. Kraljevo je fantomski tenk.

KRUŠEVAC

Slobodan i Maja Rašić

Maja: Kruševac je Lazarev grad, sav je u znaku kneza Lazara, kneginje Milice i kosovskih junaka. Na trgu je Spomenik kosovskim junacima, na 10 minuta hoda su ostaci srednjovekovnog grada koji je podigao knez Lazar 1371. godine, sa crkvom Lazaricom. Usred starog grada podignut je spomenik knezu Lazaru.

Slobodan: Kruševac je kozmetika „Merima“, sada „Henkel“, Kruševac su gume Trajal, Kruševac je Bata Gašić…

Srđan Cvetić

Znači, sad mi kažete da nas mešaju zbog…? Čega? Prva dva slova? Ja sam frapiran. Voleo bih da upoznam osobu koja meša Kruševac, Kragujevac i Kraljevo, čisto da bih shvatio kako razmišlja.

Nekome ko toliko ne zna, hajde da olakšam što jednostavnije. Kruševac je car Lazar, a ako mi je to teško i nejasno – Kruševac je Rubinov vinjak. Ja sam frapiran.

Jelena Todorović

Ma znam, studirala sam u Beogradu i imala sam prijatelja sa kojim sam se pet godina družila i on sve je vreme mislio da sam iz Kraljeva. Poseti me u Kruševcu, neko ga pozove telefonom i čujem ga kako kaže – „Evo me u Kraljevu“. „U Kruševcu si“, dobacim.

Dakle, Kruševac je grad u kome su se vojnici pričestili pre polaska na boj na Kosovu, tako su me roditelji učili kao malu. Probajte tako da zapamtite. Car Lazar jednako Kosovski boj jednako Kruševac. To moj grad razlikuje od Kragujevca i Kraljeva.

Ili – stanovnike Kruševca zovu Čarapani, navodno jer su Turke napadali prikradajući se samo u čarapama, noću, da ih neprijatelji ne bi čuli. Mi mu dođemo kao neke srpske nindže.

Dakle, da sumiramo:

Kraljevo- kraljevi, zemljotresi, Žiča

Kruševac- knez Lazar, Rubin (vinjak), popravni dom

Kragujevac- Šumarice, teatar, Zastava – Fijat

Mnogo je jednostavno u stvari.

