Kraj jedne ere: devojke sa kalendara otišle iz automehaničarskih radionica

Kontam da niste slepi i da primećujete ali ipak moram konstatovati – stiglo je proleće! Sa prolećem stižu i raznorazni servisi, zamena zimskih guma za letnje, zamena ulja, pa redom. Ko nije vešt i vičan da samostalno to radi (dakle skoro svi) svoja kola teraju u servis. Samo, kako samo otkrila ni automehaničarske radionice odnosno vulkanizerski servisi nisu više ono što su bili.

Krenula sam sa fotografom da obilazim autoservise po Beogradu i njegovom obodu sa jednim ciljem – da uhvatimo tu atmosferu i pronađemo gole žene na čuvenim kalendarima. Meni kao laiku, to je bila prva asocijacija na automehaničarsku radionicu dok su mi drugovi pričali o tome kako su pre ere interneta išli sa očevima do majstora samo zbog toga. Htela sam da vidim to još jednom uživo, da pitam majstore kako im ti kalendari pomažu da preguraju dan, kako su ih nabavili, šta im kažu žene. Ali njih nigde nije bilo.

Svi majstori sa kojima sam pričala su me prvo namrgođeno gledali, jer šta ja to radim u njihovom servisu bez kola, ali kako bih im objasnila svoje razloge, tako su im se lica razvlačila u široke setne osmehe.

„Pre par godina sam sve pobacao,“ rekao mi je jedan gazda iz radionice u okolini Cvetkove pijace. Drugi po imenu Dugi, njegov komšija, je izneo poslednji kalendar iz đubreta koji možete videti na fotografijama, pričajući mi o fotkama Naomi Kembel sa draguljima koja uživa na plaži, a koje su mu stajali iznad vrata.

Na pitanje gde su, kako i zašto nestale, odgovor je bio jednostavan – promenilo se vreme.

Ove radionice sve više rade sa ozbiljnim firmama, žene često dolaze u servise pa je nekim majstorima bilo glupo, na kraju krajeva skupljaju prašinu. Rezultat našeg skromnog lova možete pogledati na fotografijama ispod.